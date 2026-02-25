Mạng xã hội những ngày gần đây lại được phen dậy sóng trước một chi tiết mới liên quan đến Dương Domic và Linh Ka. Lần này, tâm điểm không phải ảnh chụp lén hay đồ đôi, mà xuất phát từ một bài đăng của shop thú cưng.

Cụ thể, một tài khoản được cho là cửa hàng thú cưng đã đăng tải hình ảnh Linh Ka bế trên tay một chú chó trắng, kèm dòng chú thích gây chú ý: White Terrier về nhà cùng Linh Ka và Dương Domic. Chính chi tiết này nhanh chóng bị cư dân mạng chụp lại, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Cư dân mạng lan truyền rầm rộ hình ảnh Linh Ka đón thú cưng, và dòng chú thích có tên Dương Domic. Ảnh: Miss&Mode

Từ một dòng caption, netizen lập tức rầm rộ bàn tán. Nhiều người cho rằng việc "về nhà cùng" cả hai cái tên cho thấy Dương Domic và Linh Ka không chỉ hẹn hò mà còn đã dọn về chung sống, thậm chí cùng nhau đón thú cưng về nuôi. Không ít bình luận suy đoán đây có thể là cột mốc mới trong mối quan hệ vốn đã vướng nhiều nghi vấn suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến khẳng định, cũng có không ít người giữ thái độ thận trọng. Một số cư dân mạng cho rằng đây chưa thể xem là bằng chứng chắc chắn. Có thể shop thú cưng ghi nhầm thông tin, hoặc chỉ đơn giản là cách viết gây chú ý. Trong bối cảnh cả Dương Domic và Linh Ka chưa từng xác nhận chuyện tình cảm, mọi suy đoán lúc này vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn.

Một lần nữa, mối quan hệ giữa Dương Domic và Linh Ka khiến cõi mạng dậy sóng. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Dương Domic liên tục bị réo tên vì loạt hint hẹn hò với Linh Ka gây dậy sóng mạng xã hội. Theo đó, cư dân mạng soi được từ năm 2024, Dương Domic đã liên tục có hành động thả tim vào hình ảnh của Linh Ka. Không những vậy, nhiều người còn phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự.

Hồi tháng 11/2024, cư dân mạng cũng lan truyền loạt ảnh bắt gặp Dương Domic và Linh Ka hẹn hò giữa đêm. Từ góc chụp phía sau, cả hai sánh vai đi cùng nhau trên phố. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai, netizen chắc mẩm người nam trong ảnh không ai khác là Dương Domic. Tương tự, netizen dựa vào mẫu áo mà người nữ trong ảnh diện đối chiếu với bức ảnh mà Linh Ka từng đăng tải trên mạng xã hội thì rất trùng khớp.

Dương Domic và Linh Ka bị soi hẹn hò từ năm 2024, không chỉ lộ nhiều đồ đôi mà còn bị bắt gặp dạo phố cùng nhau. Ảnh: MXH

Vào đầu tháng 12/2025, mạng xã hội đã rần rần khi một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp vội tại Pháp, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi được cho là Dương Domic và Linh Ka cùng sải bước trên phố. Trong ảnh, cô gái diện trench coat dáng dài, tóc xõa nhẹ nhàng và lộ gương mặt không ai khác là Linh Ka. Người đi cạnh cô lại sở hữu ngoại hình cao khủng, đội mũ lưỡi trai và kính đen nhưng không khó nhận ra là Dương Domic.

Không lâu sau, trong một vlog ghi lại chuyến du lịch châu Âu của một cô gái, cư dân mạng nhanh chóng soi được chi tiết gây chú ý ở phần hậu cảnh. Khi ống kính lia qua khung cảnh thiên nhiên, phía sau bất ngờ xuất hiện hình ảnh một cặp đôi ôm hôn tình tứ trên băng ghế. Dù gương mặt không được quay cận, nhưng từ vóc dáng, nhiều người tin rằng đó chính là Dương Domic và Linh Ka. Đáng nói hơn, đoạn vlog này sau đó đã được gỡ bỏ chỉ trong thời gian ngắn, càng khiến nghi vấn bùng lên mạnh mẽ.

Cả hai bị "team qua đường" tóm dính ở trời Âu. Ảnh: MXH

Không lâu sau đó, khoảnh khắc Linh Ka ôm Dương Domic trong một vlog du lịch càng khiến nghi vấn tình cảm có thêm cơ sở