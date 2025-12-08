Anh Đức đau lòng báo tin người thân qua đời, Midu - Ốc Thanh Vân cùng dàn sao chia buồn

Ngày 7/12, diễn viên Anh Đức thông báo tin buồn ông ngoại đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Anh còn xót xa nhắc tới kỷ niệm cũ với ông ngoại: "Mới hồi Tết lì xì cho ông ngoại, ông ngoại còn nói: 'Cho ông nhận 9 cái lì xì nữa nha, là ông tròn 100 tuổi'. Vậy mà hôm nay ông đi về với bà rồi. Ông ngoại của con là một ông giáo, con sắp tốt nghiệp rồi. Ông ngoại phù hộ cho con hoàn thành thật tốt để có thể làm nhà giáo giống ông nhé. Con chào ông, ông về với bà nhé".

Theo cáo phó, lễ truy điệu của ông ngoại Anh Đức sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 10/12. Linh cữu sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Đa Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Dưới bài đăng, đông đảo sao Việt là Midu, Lương Bích Hữu, Khả Như, Quang Minh... đã nhắn gửi lời động viên và chia buồn tới gia đình của diễn viên Anh Đức. Nam diễn viên sau đó lên tiếng nói lời cảm ơn: "Thay mặt gia đình xin chân thành cảm tạ".

Diễn viên Anh Đức thông báo tin buồn ông ngoại đã qua đời trên trang cá nhân

Dàn sao Vbiz là Midu, Ốc Thanh Vân, Lương Bích Hữu... đã gửi lời chia buồn tới nam diễn viên

Anh thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới những đồng nghiệp, khán giả

Về cuộc sống cá nhân, Anh Đức đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Anh Phạm. Cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò gần 2 năm trước khi về chung một nhà. Vợ Anh Đức sinh năm 1999, kém anh 12 tuổi, từng theo học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà xã Anh Đức chia sẻ: "Tôi là người rất thích tâm sự. Nhu cầu nói chuyện và nhu cầu lắng nghe của tôi rất cao. Tôi may mắn có 1 người chồng rất biết lắng nghe. Cảm giác nói chuyện với bạn đời của mình vừa lãng mạn mà cũng vừa vi diệu lắm. Nay mình đi làm, gặp ai, xảy ra chuyện gì cũng muốn chia sẻ xem người này có cùng góc nhìn với mình không, có muốn khuyên răn gì mình không. Nói chung, tôi thích như vậy".

Anh Đức sinh năm 1987, hoạt động ở sân khấu kịch và tham gia các dự án phim truyền hình như Đời, Hai gia đình, Khi yêu đừng nói chia tay, Hạnh phúc muộn màng... Anh cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Người ấy là ai, Nhanh như chớp, Bức tường lửa, Ca sĩ bí ẩn, Giọng ải giọng ai, Kỳ tài thách đấu…