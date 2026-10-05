Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” trong vụ án được phát hiện tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận.

Nhóm bị bắt gồm: Lưu Thanh Bình (SN 1987); Nguyễn Gia Hân (SN 2009); Hà Tiến Đạt (SN 2009, cùng ngụ Cần Thơ) Võ Hoài Nam (SN 2005, ngụ phường Trung Mỹ Tây); Nguyễn Đình Huy (SN 2007, ngụ tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004); Bùi Thanh Hào (SN 2004, cùng ngụ xã Đông Thạnh); Lê Nguyễn Duy Anh (SN 2008, ngụ phường Tân Thới Hiệp); Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2008, ngụ phường An Nhơn); Trần Hoàng Kịp (SN 2008, ngụ tỉnh Cà Mau); Lê Minh Phát (SN 2008, ngụ xã Hóc Môn) và N.H.M.H. (SN 2010, ngụ phường Tân Thới Hiệp).

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Đông Thạnh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp vật nuôi vào ban đêm. Chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, công an xác định hoạt động của nhóm này diễn ra tại nhiều địa bàn, gồm xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tài sản của người dân.Công an đã triển khai lực lượng xác minh, kiên trì theo dõi, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định Lưu Thanh Bình thu mua mèo sống, tập kết tại địa chỉ số 34/44 đường TX39, khu phố 17, phường Thới An, TP.HCM để bán lại. Bình móc nối với một số đối tượng để thu mua mèo do trộm cắp mà có.

Ảnh: Công an cung cấp

Những người này tiếp tục rủ rê, kết nối thêm các đối tượng khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình, hình thành hoạt động trộm cắp, thu gom và tiêu thụ tại nhiều địa bàn. Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn, sử dụng xe mô tô di chuyển đến các khu dân cư để tìm vật nuôi.

Thời gian hoạt động chủ yếu từ 23 giờ hôm trước đến 04 giờ sáng hôm sau, lợi dụng lúc người dân nghỉ ngơi, ít người qua lại. Dụng cụ bẫy mèo được các đối tượng tự chế hoặc mua từ Bình. Sau khi bắt được mèo, các đối tượng nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực và mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt trộm khoảng 4 đến 10 con mèo trong một đêm.

Ngày 8/7, Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nhóm đối tượng; thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại, 7 xe máy, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Công an TP.HCM đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, nhóm khai đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do nhóm này cung cấp, Bình còn thu mua từ nhiều đối tượng khác để bán lại cho người có nhu cầu.

Ngay sau khi thu giữ số mèo, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu, đến nay đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân. Số mèo còn lại được Trung tâm xã hội HAVEPAWS hỗ trợ tiếp nhận đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh.

Công an TP.HCM đề nghị người dân có mèo bị mất trộm liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS, địa chỉ số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng, để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và thực hiện thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.