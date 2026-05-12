Ngày 12/5, Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp gây án tại chợ Đông Ba.

Đối tượng Nguyễn Thị Dương tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận trình báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba (phường Phú Xuân, Huế) về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng. Bên trong túi có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân báo cáo lãnh đạo Công an TP. Huế, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Tang vật vụ án.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (SN 1961, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Đây là đối tượng có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng công an tại Huế đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Dương ở Đà Nẵng.

Theo cơ quan công an, thời điểm gây án tại Huế, Nguyễn Thị Dương đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Thị Dương, Công an phường Phú Xuân và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tổ chức di lý đối tượng về Huế để phục vụ công tác điều tra , xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.