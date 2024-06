Dược phẩm Meracine ra mắt men vi sinh bổ sung lợi khuẩn cho đường tiêu hóa

Sau gần 2 thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt với sản phẩm Bio-acimin, đội ngũ Meracine đã nỗ lực nghiên cứu và cho ra mắt TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine với công thức chuyên biệt, mang lại hiệu quả nhanh, tiện dụng và tiết kiệm hơn.



Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine công bố sản phẩm TPBVSK men ống vi sinh mới Bio-meracine

Bio-meracine chứa lợi khuẩn được phân lập tới chủng



Bào tử lợi khuẩn Bacillus Clausii có khả năng ức chế sự phát triển của các hại khuẩn trong đường ruột, từ đó hỗ trợ duy trì sự cân bằng hệ vi sinh cho đường ruột. Bào tử lợi khuẩn này cũng hỗ trợ tạo màng bảo vệ kép chống lại sự xâm lấn của các hại khuẩn, tổng hợp các vitamin và các enzym, kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu dinh dưỡng, từ đó kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch giúp tăng cường sức đề kháng.

Việc đưa bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii vào men ống vi sinh một trong số những phương pháp có tác dụng "cầm" tiêu chảy, giảm tình trạng loạn khuẩn từ đó cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên, các loại men ống vi sinh thường chỉ điều chế sản phẩm từ vi sinh vật phân nhóm tới loài (vi sinh vật được phân nhóm từ lớn đến nhỏ: chi – loài – chủng). Với mã gen xác định từ việc phân lập tới chủng cho hiệu quả an toàn vượt trội khi sử dụng, hoạt tính đa kháng sinh giúp lợi khuẩn sống sót ngay cả khi tiếp xúc với kháng sinh, ngoài ra còn phối hợp với kháng sinh để ngăn ngừa tiêu chảy hiệu quả.

Ở sản phẩm TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine, Bacillus clausii ở dạng bào tử lợi khuẩn khi dùng kèm kháng sinh có khả năng kháng kháng sinh, kháng acid dịch vị dạ dày, mật, nhờ đó, lợi khuẩn dễ dàng tiến đến ruột. Khả năng kháng nhiệt của bào tử Bacillus clausii rất tốt, vì thế không cần bảo quản lạnh, dễ dàng mang theo khi đi du lịch.

Lễ công bố sản phẩm TPBVSK men ống vi sinh mới Bio-meracine nhận được sự quan tâm đông đảo của các chuyên gia đầu ngành

Qua chứng minh lâm sàng, chủng bào tử lợi khuẩn B.Clausii có trong sản phẩm TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine được chứng nhận an toàn trong hỗ trợ giảm tiêu chảy và các vấn đề do loạn khuẩn đường ruột, do dùng kháng sinh lâu ngày gây nên. Ngoài ra, bào tử lợi khuẩn B.Clausii còn bền với nhiệt, với acid dịch vị và ổn định trong suốt thời gian bảo quản.



Sản phẩm TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine chứa B.Clausii được chứng minh lâm sàng về khả năng hỗ trợ giảm tiêu chảy và các vấn đề do loạn khuẩn đường ruột.

Công nghệ BFS: Quy trình sản xuất khép kín gia tăng độ an toàn, vô khuẩn vượt trội

Sản phẩm được nhiều chuyên gia y tế đánh giá cao nhờ việc áp dụng công nghệ BFS vào sản phẩm TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine. Đây là công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay trong sản xuất các sản phẩm vô khuẩn: quy trình khép kín từ khâu thổi phôi tạo ống đến đóng gói hoàn chỉnh chỉ trong 15 giây, không có hoặc rất hạn chế sự can thiệp của con người, được chia liều chuẩn xác.

Chia sẻ về lý do chọn công nghệ BFS ứng dụng vào sản phẩm TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho biết: "Công nghệ BFS được ứng dụng vào nhiều sản phẩm y tế yêu cầu độ vô khuẩn, vô trùng cao, tuy nhiên tại Việt Nam, do chi phí lớn nên công nghệ này chưa được sử dụng nhiều. Với mong muốn đem đến giải pháp hỗ trợ ổn định hệ vi sinh đường ruột, giảm loạn khuẩn đường ruột hiệu quả cho người tiêu dùng Việt Nam, chúng tôi quyết định đầu tư nghiêm túc, gia tăng độ an toàn, vô khuẩn cho men ống vi sinh. Điều này cũng thể hiện tầm nhìn rộng lớn vì sức khỏe người tiêu dùng từ phía nhà sản xuất là Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine".

TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine với 2 quy cách đóng gói (TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine 2 Bil và TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine 4 Bil) đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Từ những chứng minh lâm sàng về hiệu quả hỗ trợ giảm tiêu chảy, giảm loạn khuẩn đường ruột, ổn định hệ vi sinh đường ruột và sự đầu tư nghiêm túc trong việc ứng dụng công nghệ BFS, TPBVSK men ống vi sinh Bio-meracine là một sự lựa chọn uy tín được khoa học và giới chuyên môn đánh giá cao, khuyên dùng vì công dụng hiệu quả và an toàn cho sức khỏe đường ruột.

Chi tiết thông tin sản phẩm xem thêm tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MERACINE

Địa chỉ: Lô A3/D21 Khu đô thị Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://biomeracine.com/

Fanpage: Men ống vi sinh Bio-meracine

GPQC số: 676/2024/XNQC-ATTP

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.