Được Diva Mỹ Linh hết lời khen ngợi, Trần Ngọc Ánh vượt mặt Huyền Cadie giành giải nhất tuần "The Only"

Trở lại The Only lần hai, nhạc sĩ Hoài An và Hamlet Trương mang một phong thái và cảm xúc hoàn toàn khác so với lần trước.

Đến với tập 6 The Only là giám khảo khách mời Nhật Kim Anh – ca sĩ, diễn viên duyên dáng gây ấn tượng với khán giả qua những vai diễn, những ca khúc khó có thể quên. Không thể không nhắc đến hai thiên thần bảo hộ là diva Mỹ Linh và nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với vai trò quan trọng bảo vệ các ca sĩ, các team producer của chương trình.

Tập 6 "The Only" chào đón sự trở lại của nhạc sĩ Hoài Ai, Hamlet Trương cùng dàn giám khảo: Mỹ Linh, Nguyễn Hải Phong và Nhật Kim Anh.

Khác hẳn với màu sắc âm nhạc ở lần trước, trở lại lần hai với The Only là một nhạc sĩ Hoài An với Bao nhiêu cho vừa đầy cá tính.



Mở đầu cho đêm thi tập 6, "trận đấu boxing" giữa ca sĩ Ánh Pie và rapper Tích Kỳ khiến sân khấu nóng hơn bao giờ hết. Điều bất ngờ là diva Mỹ Linh đã giành cho Ánh Pie những lời khen có cánh: "Hôm nay tiết mục này dùng từ hoàn hảo mà không gượng miệng".

Phiên bản thứ hai cũng hấp dẫn chẳng kém phiên bản đầu tiên với phần trình diễn của Trang Blue và band 102. Đây được nhận định là bản phối phức tạp và đòi hỏi nhiều kĩ thuật. Bao nhiêu cho vừa qua giọng hát của ca sĩ Trang Blue mang một thần thái hoàn toàn khác với ca sĩ Ánh Pie, ở Trang Blue đôi lúc là sự dịu êm nhưng lúc lại cồn cào bùng nổ.

Bên cạnh đó, ca sĩ Bích Tuyết cùng Super Team đã để lại một màn trình diễn ấn tượng không kém ở phiên bản thứ ba. Vẫn là cái chất cuồng nhiệt khi bước lên sân khấu, Bích Tuyết đã suy ngẫm và nhìn nhận ca khúc Bao nhiêu cho vừa theo một khía cạnh mới khiến ai cũng bất ngờ vì sự thú vị mà cô nàng mang đến.

Trong tập 6, ca khúc Thoát xác của Hamlet Trương lần lượt được dàn dựng và trình diễn theo những phong cách đầy ma mị, kể cả visual nghĩa trang, quan tài, linh hồn và nghi thức nhập liệm cũng được tận dụng để kể câu chuyện của anh.

Không còn là nàng công chúa quyến rũ, Huyền Cadie ở tập này hóa thân thành "ma cà rồng" đầy ma mị, nói lên những "điều chưa nói" bằng âm nhạc mà cô nàng muốn truyền tải. Ở nhạc sĩ Hamlet Trương lại không nhìn nhận Huyền Cadie là "ma cà rồng" nhưng lại gọi cô ca sĩ này là "người thầy tâm linh".

Ấn tượng nhất của ca khúc Thoát xác tập này là phần trình diễn của ca sĩ Dương Nguyễn kết hợp cùng One Way Team. Tiết mục này đưa khán giả vào một thế giới khác và toát lên được những thông điệp mà nhạc sĩ Hamlet Trương muốn truyền tải. Phần trình diễn nổi da gà đã giúp Dương Nguyễn và One Way Team nhận về trái tim 102 từ nhạc sĩ Hamlet Trương.

Mang một khía cạnh khác của ca khúc Thoát xác là phần trình diễn của ca sĩ xinh đẹp Viễn Trinh cùng ban nhạc 1-0-2. Ở Viễn Trinh là sự "thoát xác" theo một tư duy hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ. "Cha đẻ" của Thoát xác chia sẻ: "Đây là cách Thoát xác khác, thoát khỏi một cuộc tình, thoát khỏi con người cũ và có thể nói trong cả một hành trình của Trinh, đến tập này đây là tập mà anh thích bạn nhất".

Với phần trình diễn mang nhiều thông điệp cùng visual hấp dẫn, ca sĩ Dương Nguyễn đã nhận được trái tim 1-0-2 từ nhạc sĩ Hamlet Trương. Bằng tài năng âm nhạc, ca sĩ Ánh Pie và Kỳ Tích Team cũng như ca sĩ Dương Nguyễn và One Way Team đã xuất sắc giành chiến thắng nhất tuần, nhận về 100 điểm tròn.

