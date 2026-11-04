DUNIVERSE trở lại với sản phẩm âm nhạc mới

Tên EP là một cách chơi chữ giữa tinh thần tiên phong và Phonk, dòng nhạc nhóm chọn làm chất liệu chủ đạo cho dự án lần này. Thay vì đi tiếp công thức Pop quen thuộc, DUNIVERSE thử những cách phối khí và cấu trúc giai điệu mới để tạo nên một tổng thể giàu năng lượng, mang màu sắc hiện đại.

Bốn thành viên DUNIVERSE trong bộ ảnh quảng bá EP "Người tiên Phonk". Ảnh: NVCC

Dù chất liệu âm nhạc khá mạnh và cá tính, chủ đề xuyên suốt EP lại rất gần gũi: tình yêu. Năm ca khúc tương ứng với năm trạng thái tình cảm, đi từ rung động, thăng hoa đến những giằng co nội tâm và cuối cùng là sự can đảm. Cả năm bài đều có tựa đề gồm ba từ, tạo tính thống nhất cho toàn bộ EP.

5 ca khúc, 5 trạng thái của tình yêu

Mở đầu EP là "Anh rất yêu", ca khúc nhóm từng giới thiệu trước đó như mảnh ghép đầu tiên của dự án. Bài hát nói về trạng thái yêu hết lòng, hạnh phúc khi tìm thấy người mình thương và không ngại thể hiện tình cảm, với thông điệp "Yêu theo cách của riêng hai người".

Tracklist EP "Người tiên Phonk" của DUNIVERSE. Ảnh: NVCC

"Anh bình thường" mang trạng thái hoàn toàn đối lập: giấu cảm xúc. Chàng trai trong bài sau chia tay luôn nói mình vẫn ổn nhưng thực chất chưa bước qua được ký ức cũ. Thông điệp "Nói thật những điều mình cảm thấy" là lời nhắc về sự thành thật với chính mình.

"Em có hay" kể về sự chờ đợi. Nhân vật quay lại những nơi từng lưu giữ kỷ niệm của hai người, mắc kẹt giữa mong muốn quên đi và hy vọng được gặp lại. Qua bài hát, nhóm nhắn nhủ đừng để những người từng dành tình cảm cho nhau phải chờ mãi một lời hồi đáp.

Mỗi ca khúc trong EP tương ứng với một trạng thái tình cảm. Ảnh: NVCC

"Em yêu rồi" khai thác trạng thái chưa dám nói, khi tình cảm đã vượt qua giới hạn của tình bạn nhưng chưa ai đủ can đảm thổ lộ. Ca khúc gửi gắm thông điệp "Đã yêu thì can đảm nói ra".

Ca khúc trùng tên EP, "Người tiên Phonk", mang tinh thần dám bước trước. Không còn là rung động hay chờ đợi, nhân vật lần này chủ động bảo vệ tình yêu và giữ lời hứa với người mình thương. Tựa đề cũng nối thẳng với tinh thần tiên phong của cả dự án: chủ động chọn con đường riêng và dám thử điều mới.

EP gồm 5 ca khúc tiếng Việt, tựa đề đều có 3 từ. Ảnh: NVCC

Từ đêm nhạc 11 khán giả đến sân khấu 7.000 người

Trước EP này, DUNIVERSE từng gây chú ý với series "Chỗ đứng", một thử nghiệm xã hội kết hợp âm nhạc. Trong tập đầu tiên, bốn thành viên chọn chợ Bình Tây, khu trung tâm của Chợ Lớn, để tổ chức một đêm nhạc miễn phí. Không có ê-kíp chuyên nghiệp phía sau, chính các thành viên tự lên ý tưởng, dựng sân khấu, vẽ bảng quảng bá và đi khắp chợ mời tiểu thương đến nghe hát.

DUNIVERSE từng tự đi tìm khán giả với series "Chỗ đứng". Ảnh: NVCC

Kết quả, đêm nhạc chỉ có vỏn vẹn 11 khán giả. Hình ảnh ấy vừa có phần hài hước, vừa phản ánh thực tế không dễ dàng của nghệ sĩ trẻ: tự đi tìm khán giả, tự tạo sân khấu và học cách biểu diễn ngay cả khi phía dưới gần như trống.

Bốn chàng trai DUNIVERSE trong bộ ảnh mới. Ảnh: NVCC

Sau đó, nhóm lần lượt xuất hiện ở những sân khấu lớn hơn như SAO Concert - The Stardom Music Festival, nơi họ kết hợp hát live và chơi DJ, đồng thời giới thiệu ca khúc mới. Gần nhất, ngày 23/10, DUNIVERSE biểu diễn tại Gala chào đón tân sinh viên của Đại học Nguyễn Tất Thành và tạo được sức hút bất ngờ trước 7.000 khán giả.

Từ đêm nhạc 11 khán giả ở chợ Bình Tây, DUNIVERSE đã đứng trước sân khấu 7.000 người. Ảnh: NVCC

Nếu "Chỗ đứng" ghi lại nỗ lực tìm vị trí giữa đám đông của một nhóm nhạc trẻ, "Người tiên Phonk" là bước tiếp theo, cho thấy DUNIVERSE chủ động mở rộng giới hạn sáng tạo. EP hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số. Với lần trở lại này, bốn chàng trai kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả trên hành trình xây dựng "chỗ đứng" của riêng mình.