Đừng vứt vỏ dưa hấu, đây là 6 cách chế biến thành... món ăn ngon

Đừng vứt vỏ dưa hấu thừa. Bạn có thể biến chúng thành những món ăn ngon chỉ với vài cách nấu đơn giản. (Ảnh: Shutterstock)

Nhưng khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy vỏ dưa hấu chất đầy trong thùng rác. Điều này hơi lãng phí, vì sau khi cắt bỏ lớp vỏ xanh, phần thịt quả màu xanh ngọc lục bảo giòn và mọng nước. Phần thịt này có thể trở thành một số món ăn ngon miệng sau khi được chế biến kỹ.

Vỏ dưa hấu chua ngọt

Vỏ dưa hấu có thể được ngâm chua để tạo thành món khai vị chua ngọt. (Ảnh: Shutterstock).

Đây là một món ăn vặt truyền thống ở miền Nam Hoa Kỳ. Vỏ dưa hấu có độ giòn, vị chua thơm và trong vắt, mang lại cảm giác thanh mát khi ăn.

Cách làm vỏ dưa hấu chua ngọt không quá cầu kỳ nhưng lại mất khá nhiều thời gian. Đầu tiên, gọt bỏ lớp vỏ xanh, cắt vỏ thành những khối vuông nhỏ khoảng 2,5 cm; sau đó cho vỏ vào nồi, ninh nhỏ lửa, thêm nước, muối, gừng, đường và giấm táo;

Sau khi vỏ chín, tắt bếp, đợi nước sốt nguội đến nhiệt độ phòng rồi đổ vào lọ thủy tinh, đậy kín để ướp; sau khi ướp cả ngày, bạn đã có thể thưởng thức món dưa hấu chua ngọt thơm ngon.

Kẹo vỏ dưa hấu

Ướp đường là một phương pháp phổ biến để bảo quản trái cây mùa hè lâu dài, đồng thời mang lại hương vị ngọt ngào mới cho trái cây. Đặc biệt, một số loại vỏ bổ dưỡng nhưng đắng, chẳng hạn như vỏ cam quýt, rất phù hợp để áp dụng phương pháp ướp đường.

Vỏ dưa hấu không đắng, nên sau khi đường hóa, ăn rất ngon. Cách làm cụ thể là cắt vỏ dưa hấu thành từng miếng nhỏ, luộc chín mềm, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh; tiếp tục hầm vỏ dưa hấu trong siro cho đến khi vàng ươm, trong suốt;

Cuối cùng, vớt vỏ dưa hấu chín ra, phơi khô trên giá. Nếu muốn vỏ dưa hấu có nhiều lớp hương vị hơn, bạn có thể rắc một ít đường trắng lên bề mặt vỏ đã phơi khô.

Mứt vỏ dưa hấu

Ướp đường để làm kẹo vỏ dưa hấu. (Ảnh: Shutterstock).

Mứt việt quất, mứt dâu tây, mứt mận... nhiều loại mứt trên thị trường rất ngọt và bạn có thể đã ngán. Vậy tại sao không thử mứt vỏ dưa hấu, một loại không có sẵn trên thị trường?

Mứt vỏ dưa hấu sẽ không mềm mịn như mứt mận, vì dù có thái nhỏ vỏ dưa hấu cũng khó chín nhừ như mận. Tuy nhiên, độ mềm của vỏ dưa hấu sau khi hầm đủ để phết lên bánh mì.

Để làm mứt này, trước tiên hãy cắt bỏ lớp vỏ xanh, sau đó thái nhỏ phần ăn được với đường; bạn cũng có thể thêm gia vị yêu thích trong quá trình này. Tiếp theo, cho phần vỏ đã thái nhỏ và ướp gia vị vào bát, đậy nắp, để ướp qua đêm. Hôm sau, đun nóng hỗn hợp và đun sôi cho đến khi vỏ trong suốt, sau đó bạn có thể đóng hộp và ăn dần.

Vỏ dưa hấu xào

Vỏ dưa hấu có vị thanh nhẹ, hơi giống dưa chuột, thích hợp cho nhiều món ăn cay, chẳng hạn như xào. Xào cũng là cách chế biến vỏ dưa hấu nhanh nhất. Chỉ cần cắt bỏ phần vỏ xanh, thái sợi hoặc thái lát rồi xào trong chảo.

Vì bản thân vỏ dưa hấu không có mùi vị hấp dẫn, nên bạn có thể xào với nhiều nguyên liệu khác nhau, chẳng hạn như thịt xào vỏ dưa hấu, trứng xào vỏ dưa hấu, v.v. Đừng quên thêm các loại gia vị yêu thích của bạn.

Gỏi vỏ dưa hấu

Vỏ dưa hấu có thể được dùng để làm gỏi. Món ăn này thường có hương vị rất riêng. Vỏ dưa hấu không ngọt và thơm ngon bằng phần thịt, vì vậy nếu dùng vỏ để làm gỏi rau củ quả, bạn cần phải nêm nếm gia vị kỹ hơn.

Vì vỏ dưa hấu khá cứng, nên cần hấp chín trước khi trộn gỏi. Sau khi cắt và hấp, để vỏ dưa hấu nguội rồi trộn với thì là, ớt, nước cốt chanh, gừng, rau mùi, hành lá, tỏi băm, dầu ô liu và các nguyên liệu khác. Trước khi dùng, nên ướp khoảng nửa tiếng để vỏ dưa hấu thấm đều gia vị.

Vỏ dưa hấu nướng phô mai

Giống như nhiều loại rau củ quả khác, vỏ dưa hấu cũng có thể được nướng trên than hoặc trong lò nướng để tạo nên hương vị thơm ngon và mọng nước.

Chỉ cần cắt vỏ dưa hấu thành từng miếng, phết dầu ô liu, muối và tiêu đen lên, nướng cho đến khi bề mặt chuyển sang màu nâu.

Sau khi lấy ra khỏi lò, trộn với phô mai, gia vị băm nhỏ và giấm để tạo thành món khai vị thơm ngon. Nếu sợ nướng quá lửa hoặc chưa chín, bạn cũng có thể bọc vỏ dưa hấu trong giấy bạc.

Có rất nhiều cách chế biến vỏ dưa hấu. Khoảng 40% trọng lượng của quả dưa hấu là vỏ. Vì vậy, sau khi ăn phần thịt dưa hấu ngọt ngào, chúng ta có thể tận dụng phần vỏ bổ dưỡng, không chỉ giúp tiết kiệm công sức xử lý rác thải thực phẩm mà còn làm phong phú thêm bữa ăn gia đình.

Theo epochtimes.com