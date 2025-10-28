Đừng trồng 2 cây này trong nhà kẻo vận xui bủa vây, con cháu khốn đốn

Cây xanh thường được xem là biểu tượng của sinh khí và may mắn, thế nhưng trong phong thủy, không phải loại cây nào cũng thích hợp để trồng trong nhà. Có những loài cây tưởng chừng vô hại, thậm chí còn được nhiều người yêu thích vì dễ trồng, xanh tốt quanh năm - nhưng lại vô tình khiến vận khí gia chủ sa sút, tinh thần mỏi mệt và tài lộc tiêu tan. Tiêu biểu trong số đó là cây dâu tằm và cây dương xỉ. Hai loài cây này mang năng lượng âm nặng, được các chuyên gia phong thủy khuyến cáo không nên trồng trong không gian sống.

1. Cây dâu tằm - Cây "trấn âm" nhưng tuyệt đối không nên đặt trong nhà

Từ xa xưa, cây dâu tằm gắn liền với nghề trồng dâu nuôi tằm, tượng trưng cho sự cần cù và sinh sôi. Tuy nhiên, về mặt phong thủy, cái tên "dâu" vốn gợi âm gần với chữ "đau", biểu trưng cho sự tang thương, mất mát. Dâu tằm lại là cây thuộc âm, thường được dùng để trừ tà, trấn trạch, nên chỉ phù hợp trồng ở ngoài nhà hoặc gần mộ phần, tuyệt đối tránh để trong sân hay phòng khách. Người xưa quan niệm, dâu tằm hấp thụ khí âm rất mạnh, nếu đặt trong không gian sinh hoạt, đặc biệt là khu vực trung tâm nhà, dễ khiến năng lượng dương bị nuốt. Biểu hiện thường thấy là cây cối khác kém tươi, không gian bí bách, người trong nhà hay mệt mỏi, cãi vã hoặc gặp chuyện không thuận.

Nếu muốn tận dụng đặc tính trừ tà của cây dâu tằm, gia chủ có thể trồng ngoài hàng rào, góc sân hoặc phía sau nhà, nơi có nắng và gió. Khi đó, cây sẽ giúp cân bằng trường khí, hạn chế năng lượng xấu xâm nhập mà không ảnh hưởng đến vượng khí bên trong.

2. Cây dương xỉ - "Lá âm" hút khí trầm, khiến tài vận khó hanh thông

Cây dương xỉ mọc tốt ở nơi ẩm mát, tán lá rủ, xòe rộng. Nhìn qua rất đẹp mắt và mát lành. Thế nhưng trong phong thủy, hình dáng và đặc tính sinh trưởng này lại khiến dương xỉ mang tính âm mạnh, hút khí dương và làm trì trệ nguồn năng lượng lưu thông trong nhà. Lá dương xỉ nhỏ, mọc dày và rũ xuống, tượng trưng cho dòng khí hướng hạ - biểu trưng cho tài khí tụ mà không sinh, khiến người sống trong nhà lâu ngày dễ mệt mỏi, uể oải, tài chính khó khởi sắc. Bên cạnh đó, do sống tốt ở nơi ẩm thấp, cây dương xỉ còn dễ tích tụ hơi nước và khí lạnh, khiến không gian nặng nề, kém sinh khí.

Người xưa còn truyền rằng "dương xỉ ẩn ma", vì lá cây quá rậm rạp, dễ giữ âm khí, đặc biệt là khi trồng ở góc tối hoặc gần giường ngủ. Nếu vẫn yêu thích cây dương xỉ, bạn chỉ nên đặt cây ngoài sân hoặc gần hàng rào, nơi có ánh sáng tự nhiên và luồng gió lưu thông. Như vậy, cây vẫn giữ được công dụng lọc không khí mà không ảnh hưởng đến phong thủy chung.

Phong thủy của ngôi nhà không chỉ nằm ở hướng hay thiết kế, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ những vật thể sống trong đó, đặc biệt là cây cối. Cây mang sinh khí, nhưng nếu chọn sai loại, chúng có thể làm lệch cân bằng âm dương, khiến sức khỏe và tài vận của gia chủ bị ảnh hưởng. Vì vậy, trước khi mang cây về nhà, đừng quên tìm hiểu kỹ ý nghĩa phong thủy của từng loại, để không vô tình "mời" vận xấu vào nhà.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo