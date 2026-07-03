Dùng thử robot hút bụi Dreame L50s Pro Ultra: Sau gần nửa tháng, mình hiểu vì sao nhiều người chấp nhận chi gần 20 triệu để đổi lấy sự nhàn tênh

Chiếc robot hút bụi đầu tiên mình mua thuộc phân khúc giá rẻ. Lúc mới dùng thấy tiện, nhưng càng về sau càng nhận ra nó chỉ dừng ở mức "cho có". Thỉnh thoảng vẫn thấy bụi lớn còn trên sàn, lông mèo nhiều khi bị gom thành từng cụm rồi bỏ sót trong góc, cát vệ sinh quanh khay cát thì hôm sạch hôm không.

Thế là mình bắt đầu tìm một chiếc robot tốt hơn. Trong lúc tham khảo các mẫu robot hút bụi trên hội nhóm mạng xã hội, mình thấy có vài chị em nhắc đến Dreame L50s Pro Ultra. Điều khiến mình quan tâm là máy có thể tự động hóa gần như toàn bộ quá trình dọn dẹp, từ hút bụi, lau nhà đến tự giặt và sấy bông lau. Sau vài ngày đắn đo, mình đã "chốt đơn", và đến giờ là nửa tháng sau, mình thực sự thấy hài lòng vì chịu chi gấp 4 lần so với robot cũ.

Robot hút bụi, lau nhà Dreame L50s Pro Ultra

Thiết kế gọn gàng hơn mình tưởng

Trước khi mua, mình từng đọc vài ý kiến nói rằng dock sạc của L50s Pro Ultra hơi lớn. Vì vậy khi mở hộp, mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải hy sinh một góc phòng khách. Thực tế lại khác. Khi đặt sát tường, dock không tạo cảm giác cồng kềnh như mình hình dung, bố trí gọn trong một góc là ổn.

Điểm mình thích là màu sắc và cách hoàn thiện. Toàn bộ robot sử dụng tông trắng nhám, kết hợp một vài chi tiết màu vàng champagne ở dock nên nhìn hiện đại mà vẫn không quá phô trương. Nhà mình vốn theo tông trắng sáng nên đặt trong phòng khách trông hài hòa, không có cảm giác phải tìm cách giấu đi như một số món đồ điện gia dụng khác.

Thiết kế robot đẹp, màu trắng tinh khôi, thêm vài điểm nhấn bóng bẩy không quá phô trương

Hút khỏe, lau sạch mà không ồn ào

Lần đầu cho robot chạy ở mức lực hút cao nhất, mình còn tưởng nhầm đang đặt mức yếu, phải mở lại ứng dụng để kiểm tra xem đã chuyển sang chế độ Max chưa. So với chiếc robot cũ, tiếng động cơ của L50s Pro Ultra dễ chịu hơn nhiều nên ban đầu mình cứ nghĩ máy chưa hoạt động hết công suất.

Máy hút mạnh, lau cũng tốt mà hoạt động rất yên tĩnh

Nhà mình nuôi hai boss mèo nên gần như ngày nào cũng có lông rụng và cát vệ sinh rơi vãi xung quanh. Đây cũng là "bài kiểm tra" đầu tiên mình dành cho robot. Sau vài lần dọn, lượng lông mèo trên sàn giảm rõ rệt. Những hạt cát quanh khu vực mèo thường đi lại cũng được hút sạch gần như hoàn toàn mình không còn phải lấy máy hút bụi cầm tay xử lý lại như trước.

Hệ thống chổi kép, bông lau kép, hộp bụi và bánh xe hỗ trợ leo gờ cao đến 4cm

Một điểm khác biệt mình nhận ra sau vài ngày là hệ thống chổi kép HyperStream. Với robot cũ dùng chổi đơn, thỉnh thoảng sau khi máy đi qua vẫn còn một vệt bụi mảnh hoặc tóc nằm sát mép đường chạy. L50s Pro Ultra xử lý gọn hơn, đặc biệt với tóc dài và hạt cát mèo nên cảm giác sàn sạch hơn rõ ràng sau mỗi lần robot chạy.

Cái hay nhất mà mình rất thích là với các loại bụi lớn nhưng hạt cát mèo, máy sẽ không dùng chổi phụ để tránh làm bắn cát ra chỗ khác, thay vào đó chỉ dùng chổi chính để hút sạch sẽ lên ngăn chứa

Khả năng lau nhà cũng tạo khác biệt nhờ chổi cạnh và bông lau có thể tự động mở rộng khi đến sát chân tường hoặc góc tủ. Những vị trí như chân bàn ăn, mép tủ bếp hay góc phòng trước đây mình thỉnh thoảng vẫn phải lau lại bằng tay thì giờ giảm hẳn.

Mình cũng thích việc robot tự nâng bông lau khi gặp thảm. Nhà có một tấm thảm dưới chân tủ bếp, trước đây thỉnh thoảng bị ẩm vì robot đi qua vẫn bật mode lau nhà. Bây giờ robot tự nhận diện rồi nâng bông lau để đi qua, tự tăng lực hút nên thảm sạch mà không sợ hôi mốc.

Robot có thể mở rộng chổi cạnh và bông lau khi gặp các góc khó như thế này

Tuy vậy, trải nghiệm đôi khi cũng chưa hoàn toàn trơn tru. Trong vài lần dọn dẹp, robot có lúc đi lòng vòng ở một góc phòng hoặc quay đầu nhiều hơn mình nghĩ trước khi tiếp tục làm sạch. Có cảm giác máy đang tính toán lại đường đi hoặc cập nhật bản đồ. Điều này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng nhưng sẽ khiến thời gian hoàn thành lâu hơn 1 chút.

Dock sạc giúp giảm đáng kể việc phải chăm robot mỗi ngày

Nếu phải chọn một tính năng khiến thói quen dọn nhà của mình thay đổi nhiều nhất thì đó không phải lực hút, mà là dock sạc.

Điểm cộng lớn nhất của dock sạc là có thể tự giặt nước nóng và sấy nóng cho bông lau, đảm bảo không ẩm mốc, lên mùi như các loại robot cơ bản

Với chiếc robot cũ, sau mỗi lần lau nhà mình đều phải tháo bông lau đi giặt, đổ hộp bụi rồi châm thêm nước sạch. Mỗi việc chỉ mất vài phút nhưng ngày nào cũng lặp lại nên khá mất công. L50s Pro Ultra giải quyết gần như toàn bộ những công việc đó.

2 két nước sạch và bẩn riêng, dung tích lớn, dùng khoảng 1 tuần mới phải thêm 1 lần

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, robot tự quay về dock để hút bụi trong hộp chứa lên túi rác, tự giặt bông lau, sấy khô rồi sẵn sàng cho lần làm việc tiếp theo. Dock cũng tự bổ sung nước sạch và dung dịch lau sàn cho robot nên việc mình phải làm chỉ còn là thay nước sạch, đổ nước bẩn và thay túi bụi sau một thời gian sử dụng.

Đây là ngăn chứa dung dịch làm sạch tự bơm và túi đựng bụi. Hãng cũng tặng thêm 1 túi bụi nữa trong hộp máy khi mua.

Trong các tính năng của dock, mình thích nhất chế độ giặt bông lau bằng nước nóng 100°C. Nhà có nuôi thú cưng nên mình luôn muốn bông lau được làm sạch kỹ sau mỗi lần robot đi qua khu vực gần khay cát hoặc bếp. Sau khi giặt, dock tiếp tục sấy nóng nên mở ra gần như không còn cảm giác khăn ẩm như chiếc robot cũ mình từng dùng.

Sau gần nửa tháng, mình gần như không còn phải nhớ chuyện tối nào cũng đi giặt bông lau hay đổ hộp bụi nữa. Đây là thay đổi nhỏ nhưng nếu sử dụng robot mỗi ngày sẽ thấy rất khác.

Camera an ninh di động, điều khiển bằng giọng nói tiện lợi

Trước khi mua, mình từng nghĩ camera trên robot là tính năng hơi "thừa". Nhưng sau một thời gian sử dụng, đây lại là thứ mình mở thường xuyên.

Khi đi làm, mình thỉnh thoảng cho robot chạy một vòng quanh nhà để xem hai boss mèo có đang nghịch ngợm hay không. Nếu đi công tác hoặc du lịch vài ngày, tính năng đàm thoại hai chiều cũng khá thú vị vì có thể dùng robot như một chiếc camera di động để video call với chồng con.

Phía trước robot là cụm cảm biến, camera và đèn LED, vừa dùng để phát hiện vật thể, vừa dùng để chụp ảnh, quay phim hay gọi video call

Một điểm mình thấy hữu ích là trong lúc làm việc, nếu phát hiện hai boss hoặc gặp những món đồ nằm trên sàn có thể cản đường như dây điện, túi nilon hay đồ chơi, robot sẽ tự quay phim, chụp ảnh và lưu lại trong ứng dụng. Nhờ vậy mình biết được ở nhà đang có gì cần dọn gọn hơn trước khi lên lịch cho robot làm sạch lần tiếp theo.

Khi gặp vật cản hoặc phát hiện bụi bẩn lớn, robot tự động chụp lại ảnh và báo về điện thoại

Robot này cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Anh với những câu lệnh đơn giản như "OK Dreame, start/stop cleaning"... Sau vài lần thử thì mình cũng quen cách sử dụng. Chỉ có một lưu ý nhỏ là cần nói to, rõ ràng thì robot mới nhận lệnh chính xác.

Ứng dụng Dreamehome nhìn chung dễ làm quen. Robot tạo bản đồ nhanh ngay từ lần đầu chạy, chia phòng đúng với bố cục căn hộ của mình và có thể nhận diện được 1 số đồ vật cơ bản như bàn ghế, kệ TV... Trong vài ngày đầu, mình thấy robot có tự điều chỉnh lại ranh giới giữa các phòng một hai lần, sau đó bản đồ ổn định và không cần can thiệp thêm.

Ứng dụng điều khiển rất nhiều tính năng hay, nhất định phải tải về để tận hưởng hết công nghệ mình mua

Trong quá trình sử dụng, robot tránh dây điện, dép đi trong nhà hay đồ chơi nhỏ khá tốt. Mình cũng chưa gặp tình huống robot mắc kẹt ở những khu vực mà chiếc robot cũ trước đây thường xuyên bị kẹt.

Có đáng đầu tư gần 20 triệu đồng?

Pin của Dreame L50s Pro Ultra đáp ứng đủ nhu cầu của gia đình mình. Căn hộ rộng khoảng 60m2, mình thường để robot chạy ở mức lực hút cao nhất nhưng chưa lần nào máy phải quay về sạc giữa chừng rồi mới hoàn thành việc dọn dẹp. Sau khi làm sạch toàn bộ căn hộ, pin vẫn còn dư.

Sau gần nửa tháng sử dụng, điều mình hài lòng nhất không nằm ở thông số lực hút hay số lượng tính năng, mà là việc mỗi ngày bớt đi một loạt việc lặt vặt. Đi làm về, sàn nhà đã sạch, lông mèo không còn xuất hiện khắp nơi, bông lau cũng được giặt và sấy sẵn. Cuối tuần cũng không còn phải tháo robot ra vệ sinh từng bộ phận như trước.

Tất nhiên, gần 20 triệu đồng vẫn là khoản đầu tư lớn với một chiếc robot hút bụi. Nếu chỉ cần một thiết bị hút bụi cơ bản thì thị trường vẫn có rất nhiều lựa chọn rẻ hơn. Nhưng nếu gia đình có nuôi thú cưng, bận rộn hoặc muốn giảm tối đa thời gian chăm sóc robot sau mỗi lần dọn dẹp thì L50s Pro Ultra mang lại trải nghiệm khác biệt đủ để mình cân nhắc.