Thẻ tín dụng từ lâu đã được nhiều người lựa chọn như một công cụ vừa hỗ trợ chi tiêu bằng cách tận dụng các chương trình hoàn tiền, tích điểm cho những khoản mua sắm hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý rằng ngay cả những khoản chi định kỳ hàng tháng như tiền điện, tiền nước,... cũng có thể được hoàn tiền nếu chọn đúng loại thẻ tín dụng. Dù số tiền hoàn lại mỗi tháng không quá lớn, nhưng nếu duy trì đều đặn trong thời gian dài, đây vẫn là một cách giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt.

1. Thẻ tín dụng VIB Super Card

VIB Super Card là một trong những dòng thẻ tín dụng nổi bật của VIB nhờ khả năng cá nhân hóa danh mục hoàn tiền theo nhu cầu sử dụng. Chủ thẻ có thể lựa chọn các nhóm chi tiêu yêu thích để nhận ưu đãi hoàn tiền với tỷ lệ khác nhau, trong đó mức hoàn tiền có thể lên tới 15% đối với một số danh mục được ngân hàng quy định.

Thẻ tín dụng VIB Super Card

Để đóng điện nước và nhận hoàn tiền với thẻ VIB Super Card, chủ thẻ cần chọn danh mục Giao dịch trực tuyến (Online) trên ứng dụng MyVIB. Khi thanh toán hóa đơn qua các ứng dụng hoặc ví điện tử thuộc nhóm này, chủ thẻ sẽ nhận được điểm thưởng tương đương mức 5% giá trị giao dịch.

Phí thường niên thẻ tín dụng VIB Super Card : 999.000 đồng/năm đối với thẻ chính và 499.000 đồng/năm đối với thẻ phụ.

Điều kiện mở thẻ tín dụng VIB Super Card : Khách hàng là người Việt Nam đang cư trú và làm việc tại Việt Nam. Chủ thẻ chính từ 20 tuổi đến 70 tuổi, chủ thẻ phụ từ 15 tuổi trở lên. Thu nhập trung bình tối thiểu trong 3 tháng gần nhất là 10 triệu đồng, không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất.

2. Thẻ tín dụng MB Mastercard Platinum

MB Mastercard Platinum cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với những người có nhu cầu thanh toán hóa đơn điện, nước bằng thẻ tín dụng. Bên cạnh các chương trình ưu đãi hoàn tiền dành cho chi tiêu hàng ngày, MB còn triển khai chương trình hoàn tiền khi khách hàng thanh toán hóa đơn điện, nước trên ứng dụng MBBank bằng thẻ tín dụng MB Mastercard Platinum. Cụ thể:

Thanh toán hóa đơn tiền điện trên ứng dụng MBBank: Hoàn tiền 50% tối đa 50.000 đồng khi thanh toán hóa đơn Điện bằng nguồn thẻ MB.

Thanh toán hóa đơn tiền nước: Hoàn tiền 50% tối đa 30.000 đồng khi thanh toán hóa đơn Nước bằng nguồn thẻ MB.

Thẻ tín dụng MB Mastercard Platinum

Phí thường niên thẻ tín dụng MB Mastercard Platinum: Miễn phí năm đầu, từ năm thứ 2 thu phí thường niên 399.000 đồng/năm và miễn phí thường niên khi tổng chi tiêu năm liền trước đạt từ 50 triệu đồng trở lên.

Điều kiện mở thẻ tín dụng MB Mastercard Platinum: Để mở thẻ tín dụng MB, khách hàng cần từ 18 tuổi trở lên và mức thu nhập tối thiểu thường từ 5 triệu đồng/tháng, không có nợ xấu.

3. Thẻ tín dụng TPBank EVO

TPBank EVO hiện triển khai chương trình hoàn tiền dành cho khách hàng thanh toán các hóa đơn thiết yếu như điện, nước và gas bằng thẻ tín dụng TPBank EVO qua kênh Viettel Digital Service (VDS), chủ thẻ sẽ được hoàn 50% giá trị mỗi giao dịch khi thanh toán các hóa đơn điện, nước và gas trong 90 ngày đầu kể từ ngày phát hành thẻ. Ưu đãi áp dụng đối với các giao dịch thuộc nhóm Utilities -bao gồm điện, nước, gas.

Mức hoàn tiền tối đa 100.000 đồng mỗi tháng và không quá 300.000 đồng trong toàn bộ thời gian khuyến mại cho mỗi khách hàng. Chương trình được áp dụng từ 1/1/2026 đến hết 31/12/2026.

Thẻ tín dụng TPBank EVO

Phí thường niên thẻ tín dụng TPBank EVO: Miễn phí năm đầu tiên khi thực hiện ít nhất 3 giao dịch trong vòng 90 ngày đầu kể từ ngày mở thẻ. Miễn phí thường niên năm thứ 2 nếu tổng chi tiêu năm trước đạt 100 triệu đồng. Trường hợp không đạt điều kiện ưu đãi, phí thường niên áp dụng là 495.000đ/năm

Điều kiện mở thẻ tín dụng TPBank EVO: Khá đơn giản. Không yêu cầu chứng minh thu nhập, khách hàng có thể chủ động đăng ký và hoàn tất thủ tục mở thẻ tín dụng online 100% tại bất kỳ đâu mà không cần đến chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng. Trong vòng 15 phút, hệ thống sẽ tự động đánh giá thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp để xét duyệt và phát hành thẻ cho các Khách hàng phù hợp với chính sách cấp thẻ của TPBank tại từng thời kỳ. Ngay sau khi được phê duyệt cấp thẻ, Khách hàng chỉ cần download ứng dụng TPBank eBank để kích hoạt và sử dụng thẻ.