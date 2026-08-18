Rằm tháng 7 Âm lịch không chỉ là dịp nhiều gia đình bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên mà còn được xem là thời điểm chuyển giao nguồn năng lượng trong tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian và góc nhìn tử vi phương Đông, đây cũng là lúc vận khí của nhiều người có sự thay đổi rõ rệt. Có người đón cơ hội tài chính sau thời gian chờ đợi, có người được quý nhân nâng đỡ trong công việc, cũng có người tìm lại động lực để bứt phá. Trong số 12 con giáp, tuổi Tỵ và tuổi Thân được đánh giá là hai cái tên có vận tài lộc nổi bật nhất dịp Rằm tháng 7 năm nay, trong khi tuổi Dậu nhiều khả năng sẽ nhận được tin vui liên quan đến sự nghiệp.

Tuổi Tỵ: Thần Tài gõ cửa, càng chủ động càng dễ có lộc

Đứng đầu danh sách may mắn là tuổi Tỵ. Sau quãng thời gian phải tính toán khá nhiều trong chuyện tiền bạc, Rằm tháng 7 mở ra giai đoạn thuận lợi hơn để con giáp này cải thiện thu nhập. Điều đáng mừng là tài lộc của tuổi Tỵ không đến từ vận may ngẫu nhiên mà chủ yếu xuất phát từ những mối quan hệ hợp tác, công việc đang theo đuổi hoặc các cơ hội được giới thiệu bởi người quen.

Nếu đang kinh doanh, đây là thời điểm dễ chốt được đơn hàng có giá trị hoặc gặp khách hàng tiềm năng. Người làm công sở cũng có thể nhận thêm nhiệm vụ mới đi kèm chế độ đãi ngộ tốt hơn. Những ai đang ấp ủ ý định đầu tư hoặc mở rộng công việc có thể bắt đầu tìm hiểu, nhưng vẫn nên ưu tiên các lĩnh vực mình am hiểu thay vì chạy theo xu hướng.

Một điểm đáng chú ý là tuổi Tỵ càng cởi mở trong giao tiếp thì càng dễ gặp quý nhân. Có những cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường lại vô tình mở ra một hướng đi mới. Vì vậy, đừng ngại kết nối hay tham gia những buổi gặp gỡ trong dịp này.

Tuổi Thân: Tiền bạc khởi sắc, cơ hội nối tiếp cơ hội

Tuổi Thân là con giáp thứ hai được Thần Tài ưu ái trong dịp Rằm tháng 7 Âm lịch. Đây là thời điểm nguồn năng lượng tích cực giúp bạn xử lý công việc hiệu quả hơn, đồng thời mang đến nhiều cơ hội gia tăng thu nhập.

Người làm kinh doanh sẽ cảm nhận rõ sự nhộn nhịp khi lượng khách hàng tăng lên hoặc những kế hoạch tưởng như chững lại bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Với người làm văn phòng, khả năng cao sẽ có thêm khoản thưởng, hoa hồng hoặc nguồn thu ngoài công việc chính.

Điều khiến tuổi Thân khác biệt trong giai đoạn này là khả năng nắm bắt cơ hội rất nhanh. Chỉ cần chủ động thêm một chút, bạn có thể biến một ý tưởng nhỏ thành giá trị thực tế. Đây cũng là thời điểm thích hợp để học thêm kỹ năng mới hoặc xây dựng những mối quan hệ có lợi cho công việc về lâu dài.

Tuy nhiên, khi tài chính khởi sắc cũng là lúc tuổi Thân cần chú ý hơn đến việc quản lý chi tiêu. Thay vì tiêu dùng theo cảm hứng, hãy dành một phần cho tiết kiệm hoặc đầu tư vào bản thân. Đó sẽ là khoản "lộc" có giá trị lâu dài hơn bất kỳ món đồ nào.

Tuổi Dậu: Tin vui trong công việc đến sau những ngày kiên trì

Không nổi bật về tài lộc như tuổi Tỵ hay tuổi Thân, nhưng tuổi Dậu lại là con giáp được kỳ vọng sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp đúng dịp Rằm tháng 7.

Nếu thời gian qua bạn cảm thấy công sức của mình chưa được ghi nhận thì đây có thể là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một lời khen từ cấp trên, cơ hội đảm nhận dự án mới hoặc lời mời hợp tác từ đối tác đều có khả năng xuất hiện. Với người đang tìm việc, đây cũng là khoảng thời gian dễ nhận được phản hồi tích cực sau nhiều ngày chờ đợi.

Đối với những người làm nghề sáng tạo, giáo dục, truyền thông hoặc kinh doanh, đây là lúc năng lực chuyên môn được đánh giá cao hơn. Điều quan trọng là tuổi Dậu cần mạnh dạn thể hiện quan điểm và không nên quá khiêm tốn khi cơ hội đến.

Bên cạnh công việc, các mối quan hệ xã hội của tuổi Dậu cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Một người từng quen biết có thể trở thành cầu nối giúp bạn mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Rằm tháng 7 Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt, đồng thời cũng là thời điểm nhiều người nhìn lại bản thân để chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Với tuổi Tỵ, đây là lúc tài lộc có cơ hội tăng trưởng nhờ sự chủ động. Với tuổi Thân, vận may nằm ở khả năng biến cơ hội thành tiền bạc. Còn tuổi Dậu sẽ có nhiều tín hiệu tích cực trên con đường sự nghiệp nếu tiếp tục kiên trì với những gì mình theo đuổi.

Dù có tên trong danh sách may mắn hay không, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ trước cơ hội. Vận may có thể mở ra cánh cửa, nhưng bước qua hay bỏ lỡ lại phụ thuộc vào chính mỗi người. Nếu biết giữ tinh thần tích cực, làm việc nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân, những điều tốt đẹp sẽ đến theo cách bền vững hơn bất kỳ sự may mắn nhất thời nào.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo