Dùng nồi hơn 10 năm vẫn sạch bóng: Cư dân mạng chia sẻ loạt mẹo vệ sinh, hóa ra quan trọng nhất không phải chà thật mạnh

Trong căn bếp, nồi và chảo có lẽ là nhóm đồ dùng dễ xuống cấp nhất. Chỉ cần vài lần nấu cháy, dầu mỡ bám lâu ngày hoặc vệ sinh sai cách, đáy nồi có thể chuyển vàng, đen sì, thậm chí xuất hiện gỉ sét.

Không ít người nhìn chiếc nồi cũ đến mức này liền nghĩ đến chuyện bỏ đi mua mới. Tuy nhiên, một số mẹo vệ sinh được cư dân mạng chia sẻ cho thấy nhiều chiếc nồi vẫn có thể lấy lại vẻ sạch sẽ nếu xử lý đúng cách.

1. Nồi inox: Vết ố vàng chưa chắc cần dùng chất tẩy mạnh

Nồi inox được nhiều gia đình lựa chọn bởi độ bền cao, ít gỉ và có thể sử dụng trong nhiều năm. Điểm khiến người dùng đau đầu nhất lại là các vết cháy, cặn đen và màu vàng nâu xuất hiện ở đáy nồi sau thời gian dài nấu nướng.

Với những vết ố nhẹ, một mẹo khá đơn giản là dùng tương cà chua.

Sau khi rửa sơ bề mặt nồi, có thể phết một lớp tương cà chua lên vùng bị ố, để trong một khoảng thời gian rồi dùng miếng rửa mềm chà lại.

Tương cà chua chứa thành phần có tính axit nhẹ nên có thể hỗ trợ làm mềm một số vết ố trên bề mặt inox. Cách này phù hợp hơn với những vết đổi màu nhẹ, không nên kỳ vọng xử lý được lớp cháy dày lâu năm chỉ trong một lần.

Với đáy nồi bị cháy thức ăn, có thể cho nước cùng một lượng giấm trắng vừa phải vào nồi, đun nóng trong vài phút để phần cặn cháy mềm ra. Sau khi nồi nguội bớt, dùng thìa gỗ hoặc miếng rửa phù hợp để làm sạch.

Điểm quan trọng là không nên cố cạo lớp cháy khi nó còn khô cứng. Việc ngâm hoặc làm mềm trước giúp tiết kiệm rất nhiều sức chà rửa, đồng thời hạn chế tạo những vết xước không đáng có trên bề mặt nồi.

Phần bên ngoài nồi cũng có thể xử lý tương tự: dùng nước ấm pha nước rửa chén để làm mềm dầu mỡ trước, sau đó mới vệ sinh những vùng bám bẩn lâu ngày.

Đối với các vết bẩn thực sự cứng đầu, có thể sử dụng sản phẩm vệ sinh chuyên dụng cho inox theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, cần tránh suy nghĩ rằng càng dùng miếng cọ cứng thì nồi càng nhanh sạch. Chà xát quá mạnh có thể làm bề mặt inox đầy vết xước dù vết bẩn đã biến mất.

2. Nồi gang, chảo sắt: Sạch thôi chưa đủ, phải biết giữ lớp dầu bảo vệ

So với nồi inox, nồi gang và chảo sắt lại có nguyên tắc sử dụng hoàn toàn khác.

Loại nồi này có thể dùng rất lâu, thậm chí càng dùng càng “thuần” nếu được bảo dưỡng đúng. Ngược lại, chỉ cần để ẩm thường xuyên, bề mặt có thể nhanh chóng xuất hiện gỉ sét.

Một lỗi phổ biến là sau khi rửa, người dùng để nồi tự khô. Nước còn đọng lại chính là điều kiện thuận lợi khiến bề mặt sắt bị oxy hóa.

Cách đơn giản nhất là rửa xong phải làm khô hoàn toàn. Có thể lau bằng khăn sạch hoặc đặt nồi lên bếp một lúc ở mức nhiệt vừa để hơi nước bay hết.

Sau đó, nếu cần, thoa một lớp dầu ăn thật mỏng lên bề mặt. Lớp dầu này giúp hạn chế hơi ẩm tiếp xúc trực tiếp với kim loại.

Với chiếc nồi đã xuất hiện gỉ nhẹ, có thể chà bỏ phần gỉ bằng dụng cụ phù hợp, rửa sạch, làm khô hoàn toàn rồi tiến hành tôi dầu lại.

Không cần cố biến một chiếc chảo gang thành món đồ sáng bóng như inox. Trên bề mặt gang thường tồn tại một lớp dầu đã polymer hóa hình thành trong quá trình sử dụng. Đây chính là lớp giúp chảo ngày càng ít dính.

Bởi vậy, vệ sinh quá mạnh sau mỗi lần nấu đôi khi lại phản tác dụng.

Một số người thấy khăn giấy chuyển màu xám hoặc đen nhẹ khi lau chảo liền cho rằng chảo vẫn rất bẩn. Thực tế, cần quan sát tổng thể: nếu bề mặt không có lớp cặn dày, thức ăn cũ hay dầu mỡ ôi bám lại thì không nhất thiết phải cọ đến mức mất toàn bộ lớp bảo vệ của chảo.

Với gang và thép carbon, cách bảo quản sau khi rửa đôi khi còn quan trọng hơn chính bước rửa.

3. Chảo chống dính: Càng muốn dùng lâu càng phải nhẹ tay

Nếu nồi inox nổi tiếng vì bền thì chảo chống dính lại thuộc nhóm cần được “đối xử nhẹ nhàng” nhất.

Ưu điểm của chảo chống dính là việc vệ sinh rất đơn giản. Trong điều kiện sử dụng bình thường, chỉ cần nước ấm, nước rửa chén và miếng bọt biển mềm đã đủ.

Sai lầm lớn nhất là thấy đáy chảo có vết bẩn rồi dùng búi thép hoặc miếng cọ cứng chà mạnh. Vết bẩn có thể biến mất, nhưng lớp chống dính cũng có nguy cơ bị xước theo.

Khi sử dụng loại chảo này, nên chú ý 4 điều:

- Thứ nhất, hạn chế đun chảo rỗng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nhiệt quá lớn có thể khiến lớp phủ xuống cấp nhanh hơn.

- Thứ hai, sau khi nấu xong nên để chảo hạ nhiệt trước khi rửa, thay vì vừa nhấc chảo rất nóng khỏi bếp đã xả ngay nước lạnh vào.

- Thứ ba, ưu tiên dụng cụ nấu bằng gỗ, silicone hoặc vật liệu phù hợp; hạn chế các vật sắc, cứng cọ trực tiếp lên bề mặt.

- Thứ tư, với dầu mỡ bám lâu ngày, hãy ngâm với nước ấm và nước rửa chén trước khi chà. Đừng biến việc rửa chảo thành một cuộc “đấu sức” với lớp chống dính.

Nếu lớp phủ đã bong tróc, xước sâu hoặc xuống cấp rõ rệt, lúc này vệ sinh không còn giải quyết được vấn đề. Đây là lúc nên cân nhắc thay chảo thay vì cố kéo dài thời gian sử dụng.

Muốn nồi dùng 10 năm vẫn sạch, bí quyết nằm ở việc làm ngay sau mỗi lần nấu

Nhìn một chiếc nồi sử dụng cả chục năm mà vẫn sạch sẽ, nhiều người thường nghĩ chủ nhân phải có một loại chất tẩy rửa đặc biệt.

Nhưng thực tế, bí quyết lại đơn giản hơn nhiều: đừng để vết bẩn tích tụ thành vết bẩn lâu năm.

Dầu mỡ mới bám luôn dễ xử lý hơn lớp dầu đã bị nung nóng hàng chục lần. Vết thức ăn mới cháy cũng dễ làm mềm hơn lớp carbon đã đóng thành mảng dưới đáy nồi.

Vì vậy, thay vì vài tháng mới tổng vệ sinh một lần, việc rửa kỹ sau khi nấu, làm khô đúng cách và xử lý ngay những vết cháy mới xuất hiện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, đừng áp dụng một công thức vệ sinh cho tất cả dụng cụ nấu ăn. Inox chịu được cách xử lý khác, gang cần giữ lớp dầu bảo vệ, còn chảo chống dính lại cần tránh mọi hình thức chà xát mạnh.

Nồi chảo là những món đồ có thể sử dụng trong nhiều năm. Giữ chúng sạch không nhất thiết phải mua thật nhiều chất tẩy rửa, càng không phải ngày nào cũng cọ đến sáng bóng. Hiểu đúng vật liệu và vệ sinh đúng lúc mới là cách giúp đồ dùng trong bếp bền lâu nhất.