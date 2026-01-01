Đúng ngày 1/1/2026, 3 con giáp này muốn gặp may, hãy làm ngay 6 điều này: Không phải ai cũng biết!

Ngày 1/1/2026 không chỉ là thời khắc khởi đầu của một năm mới, mà theo quan niệm tử vi, đây còn là "ngày mở vận", ảnh hưởng mạnh đến tài lộc, công việc và các mối quan hệ trong suốt cả năm.

Đặc biệt, với 3 con giáp được dự báo có nhiều biến động vận trình trong năm 2026 , nếu muốn gặp may nhiều hơn, tránh xui rủi không đáng có , thì ngay trong đúng ngày 1/1/2026 , có 6 việc nên làm mà không phải ai cũng để ý. Làm đúng, vận khí dễ hanh thông, còn bỏ qua đôi khi lại tự đánh mất cơ hội.

3 con giáp cần "kích hoạt vận may" ngay ngày đầu tiên của năm mới

Theo các phân tích tử vi, t uổi Mão - tuổi Ngọ - tuổi Dậu là 3 con giáp bước vào năm 2026 với nhiều cơ hội đan xen thử thách. Đây không hẳn là năm xấu, nhưng vận trình không tự nhiên mà thuận , đòi hỏi sự chủ động từ rất sớm.

Tuổi Mão : Dễ gặp thay đổi về công việc, học tập, định hướng cá nhân. Nếu không chủ động nắm bắt, cơ hội dễ trôi qua.

Ngày 1/1/2026 không chỉ là thời khắc khởi đầu của một năm mới, mà theo quan niệm tử vi, đây còn là "ngày mở vận". (Ảnh: ITN)

Tuổi Ngọ : Nhiều áp lực tài chính và trách nhiệm, nhưng càng nỗ lực sớm càng dễ bứt phá.

Tuổi Dậu : Năm của sàng lọc các mối quan hệ và con đường sự nghiệp. Biết chọn đúng từ đầu năm sẽ đi rất nhanh.

Với 3 con giáp này, ngày 1/1/2026 được xem là thời điểm "đặt nền móng vận khí". Và dưới đây là 6 việc nên làm ngay trong ngày đầu năm .

1. Dậy sớm, mở cửa đón ánh sáng tự nhiên

Việc đầu tiên tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa phong thủy lớn. Ngày 1/1/2026, nên dậy sớm, mở cửa sổ hoặc cửa chính để đón ánh sáng và không khí mới . Với tuổi Mão, hành động này giúp giải tỏa năng lượng trì trệ. Với tuổi Ngọ, nó kích hoạt vận động, hành động. Với tuổi Dậu, đây là cách "khai thông" suy nghĩ và quyết định.

Ánh sáng đầu năm tượng trưng cho trí tuệ và vận may , mở cửa đón sáng cũng là mở cửa cho cơ hội.

2. Mặc trang phục sáng màu, gọn gàng

Ngày đầu năm tuyệt đối không nên xuề xòa. Với 3 con giáp này, trang phục sáng màu, chỉn chu sẽ giúp nâng cao khí chất và tâm thế. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng, tạo cảm giác tự tin. K hi bạn ăn mặc nghiêm túc trong ngày đầu năm , não bộ sẽ "lập trình" bạn vào trạng thái sẵn sàng hành động và tiến lên, thay vì chần chừ.

3. Tránh than phiền, cãi vã hoặc nói lời tiêu cực

Đây là điều rất quan trọng nhưng nhiều người lại vô tình bỏ qua. Ngày 1/1/2026, 3 con giáp này cần đặc biệt tránh :

- Cằn nhằn chuyện cũ

- So sánh bản thân với người khác

- Buông lời bi quan về tiền bạc, công việc, tương lai

Theo quan niệm phong thủy, lời nói đầu năm giống như "gieo hạt" , gieo tiêu cực thì cả năm dễ nặng nề. Còn theo góc độ tâm lý, việc giữ lời nói tích cực giúp não bộ duy trì trạng thái lạc quan lâu hơn.

4. Làm một việc liên quan đến học tập hoặc tri thức

Đây là điểm rất hợp với vận trình của cả 3 con giáp trong năm 2026. Ngày 1/1, nên:

- Đọc vài trang sách

- Viết mục tiêu học tập

- Học một kỹ năng nhỏ

- Xem một bài chia sẻ truyền cảm hứng

Việc này mang ý nghĩa khai trí, mở đường tương lai . Đặc biệt với tuổi Mão và Dậu, học tập chính là "đòn bẩy" lớn nhất để đổi vận trong năm 2026.

Dậy sớm để đón nhận những điều may mắn. (Ảnh: Freepik)

5. Gửi lời chúc hoặc kết nối lại với một mối quan hệ tốt

Ngày đầu năm rất thích hợp để kết nối lại với người từng mang đến giá trị tích cực : thầy cô cũ, người dẫn dắt, đồng nghiệp tốt, bạn bè lâu không gặp. Chỉ cần một tin nhắn chúc năm mới, không cần cầu kỳ.

Với tuổi Ngọ và Dậu, quý nhân trong năm 2026 thường đến từ các mối quan hệ cũ , không phải người mới hoàn toàn. Việc chủ động kết nối ngay ngày 1/1 được xem là cách "mở cửa quý nhân".

6. Viết ra điều mong muốn lớn nhất trong năm 2026

Không cần nhiều, chỉ một điều quan trọng nhất :

- Bạn muốn trở thành ai?

- Muốn đạt được điều gì?

- Muốn thay đổi điều gì?

Việc viết ra giúp mong muốn không còn mơ hồ. Theo nhiều nghiên cứu, người viết mục tiêu đầu năm có khả năng theo đuổi mục tiêu cao hơn đáng kể so với người chỉ nghĩ trong đầu.

May mắn không tự nhiên mà có, đặc biệt với t uổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Dậu trong năm 2026. Ngày 1/1/2026 không quyết định toàn bộ vận mệnh, nhưng lại là thời điểm cực kỳ quan trọng để "chọn cách bắt đầu" .

6 việc trên không hề mê tín, cũng không tốn tiền, nhưng lại giúp bạn đặt tâm thế đúng, mở vận khí tốt và chủ động nắm cơ hội . Và đôi khi, chỉ cần bắt đầu đúng, cả năm đã đi được nửa chặng đường.