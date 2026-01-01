Không mê tín cũng nên đọc: 20 việc nên làm ngay ngày đầu năm để 2026 bớt lận đận, tương lai mở ra rõ ràng hơn

Ngày đầu năm không chỉ là thời khắc chuyển giao trên lịch, mà còn là “điểm khởi động” cho tinh thần, thói quen và cách sống của cả một năm phía trước. Những gì bạn ưu tiên trong ngày này thường phản ánh điều bạn muốn theo đuổi lâu dài. Nếu coi học tập, phát triển bản thân là nền móng để tương lai rộng mở, thì ngày đầu năm chính là lúc lý tưởng để bắt đầu. Dưới đây là 20 điều nên làm vào ngày đầu năm, sắp xếp theo tinh thần lấy học tập - tư duy - tri thức làm trung tâm.

1. Dành thời gian đọc vài trang sách hoặc tài liệu có giá trị

Không cần nhiều, chỉ 10 - 15 trang cũng đủ để “mở não”. Việc đọc vào ngày đầu năm mang ý nghĩa khởi động tư duy, gửi tín hiệu cho bản thân rằng tri thức sẽ là hành trang xuyên suốt cả năm.

2. Viết ra mục tiêu học tập cho năm mới

Học một kỹ năng mới, nâng trình ngoại ngữ, học thêm chứng chỉ hay đơn giản là đọc nhiều sách hơn. Khi mục tiêu được viết ra, nó không còn là mong muốn mơ hồ mà trở thành định hướng rõ ràng.

3. Dọn dẹp góc học tập hoặc bàn làm việc

Một không gian gọn gàng giúp đầu óc thông thoáng. Việc dọn bàn học ngày đầu năm mang ý nghĩa “dọn chỗ” cho kiến thức mới và những ý tưởng mới bước vào.

Đọc sách giúp bạn "mở rộng" thêm tri thức (Ảnh minh họa: The New York Times)

4. Học một điều nhỏ nhưng mới mẻ

Có thể là một từ mới, một khái niệm thú vị, hay một mẹo kỹ năng sống. Bắt đầu năm mới bằng việc học điều gì đó giúp bạn duy trì thói quen học suốt đời.

5. Lên danh sách những kỹ năng cần trau dồi trong năm

Không chỉ học kiến thức, mà còn là kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, tư duy phản biện, làm việc nhóm. Đây là những “môn học ngầm” quyết định tương lai dài hạn.

6. Dành thời gian trò chuyện với người truyền cảm hứng

Một cuộc nói chuyện với người bạn giỏi hơn, người thầy cũ hay người đi trước sẽ giúp bạn mở rộng góc nhìn, học được những bài học không có trong sách vở.

7. Xem lại những điều đã học được trong năm cũ

Ngày đầu năm cũng là lúc tổng kết nhẹ nhàng: bạn đã trưởng thành ra sao, học được gì, điều gì nên giữ lại và điều gì cần thay đổi. Sau khi đặt nền móng học tập, ngày đầu năm cũng là lúc nuôi dưỡng tinh thần và các mối quan hệ để tạo dòng chảy tích cực cho cả năm.

Ngày đầu năm cũng là lúc tổng kết năm cũ đã qua (Ảnh minh họa: The New York Times)

8. Dành thời gian cho gia đình

Sự kết nối cảm xúc giúp bạn có điểm tựa tinh thần vững chắc. Một năm học tập, làm việc hiệu quả luôn bắt đầu từ sự bình yên trong gia đình.

9. Nói những lời tích cực và tránh than phiền

Ngày đầu năm giống như lúc “lập trình” cảm xúc. Việc giữ lời nói nhẹ nhàng, tích cực giúp bạn duy trì năng lượng tốt lâu hơn.

10. Làm một việc tốt, dù rất nhỏ

Cho đi tri thức, thời gian hay sự giúp đỡ đều mang lại cảm giác đủ đầy. Khi bắt đầu năm mới bằng sự tử tế, bạn sẽ dễ nhận lại những điều tích cực.

11. Chăm sóc sức khỏe thể chất

Đi bộ nhẹ, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc. Một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện cần để học tập và phát triển bền bỉ suốt năm.

12. Dành vài phút cho sự tĩnh lặng

Thiền, hít thở sâu hoặc đơn giản là ngồi yên không làm gì. Sự tĩnh lặng giúp bạn nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình.

13. Tránh tranh cãi hay nóng giận

Ngày đầu năm không phải lúc để hơn thua. Việc giữ bình tĩnh giúp bạn rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc – một dạng EQ quan trọng.

14. Mặc trang phục gọn gàng, chỉn chu

Cách bạn xuất hiện trong ngày đầu năm phần nào phản ánh thái độ sống. Sự chỉn chu giúp bạn tự tin và tôn trọng chính mình.

Vỗ về những điều chưa hoàn hảo của bản thân, sẵn sàng đón chờ những điều mới (Ảnh minh họa: The New York Times)

15. Ăn uống vừa phải, không quá đà

Sự tiết chế ngay từ đầu năm là lời nhắc nhở về kỷ luật cá nhân. Đây là yếu tố quan trọng trong học tập và công việc. Bên cạnh đó, việc định hướng tương lai cũng nên được gieo mầm từ ngày đầu năm.

16. Viết ra điều bạn muốn trở thành trong 3 - 5 năm tới

Không cần quá chi tiết, chỉ cần rõ ràng về con người bạn muốn hướng đến. Điều này giúp việc học tập và lựa chọn sau này có mục tiêu dẫn đường.

17. Kết nối lại với một mối quan hệ có giá trị

Một tin nhắn chúc năm mới cho người thầy cũ, đồng nghiệp cũ hay người bạn lâu không gặp cũng có thể mở ra những cơ hội bất ngờ.

18. Tránh so sánh bản thân với người khác

Ngày đầu năm là của bạn, không phải để đo đếm thành công của ai. Mỗi người có nhịp phát triển riêng.

19. Đón nhận năm mới với tâm thế học hỏi

Xem mọi trải nghiệm, kể cả khó khăn, như một bài học. Khi coi cuộc sống là một “lớp học lớn”, bạn sẽ ít sợ sai hơn.

20. Tin rằng tri thức và nỗ lực luôn có giá trị lâu dài

May mắn không chỉ đến từ nghi thức đầu năm, mà đến từ việc bạn kiên trì học hỏi mỗi ngày sau đó.

Ngày đầu năm không quyết định toàn bộ tương lai, nhưng nó có thể định hình cách bạn bước đi trong suốt hành trình phía trước. Khi bạn chọn bắt đầu bằng học tập, kỷ luật và thái độ tích cực, con đường dù dài đến đâu cũng sẽ rộng mở theo cách rất riêng.