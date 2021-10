Đừng mua 6 sản phẩm làm sạch này nữa, bạn đang ném tiền qua cửa sổ đấy!

Các gia đình đang tốn số tiền không nhỏ cho những sản phẩm làm sạch để vệ sinh đồ dùng và nhà cửa. Đó là thứ cần thiết trong nhà nhưng không phải sản phẩm nào cũng hữu ích để bạn chi tiền.



Các sản phẩm làm sạch dưới đây không thực sự mang lại cho bạn nhiều lợi ích như quảng cáo. Thậm chí chúng còn khiến bạn lãng phí chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ.

1. Bàn chải vệ sinh dùng một lần

Sản phẩm này được giới thiệu giúp bạn cọ bồn cầu mà không làm bẩn tay, cũng không cần làm sạch công cụ sau mỗi lần dọn dẹp. Tuy nhiên nó lại tạo ra rất nhiều rác thải, bao gồm bao bì và bản thân bàn chải. Do đó số tiền bạn phải chi ra cũng nhiều thêm.

Trong nhiều trường hợp, chiếc bàn chải này rất vô dụng vì nó mỏng manh dễ bị gãy và không đủ cứng chắc để cọ rửa sạch sẽ.

Thay vào đó, bạn hãy dùng bàn chải vệ sinh kiểu cũ và chất tẩy rửa yêu thích của mình. Chỉ với một chiếc bàn chải, bạn sẽ làm sạch được nhiều hơn với giá thành thấp hơn.

2. Chất tẩy rửa nguồn gốc "tự nhiên"

Tại sao lại nói rằng bạn lãng phí tiền khi mua sản phẩm làm sạch này? Bởi vì bất kỳ chai nước tẩy rửa được dán nhãn “tự nhiên” đều có giá cao hơn các loại thông thường khác.

Tuy nhiên nhiều trường hợp bạn chỉ mang về một sản phẩm làm sạch có thành phần hoạt tính không khác gì mặt hàng thông thường. Bởi lẽ những quy định trong việc gắn mác “tự nhiên” vẫn còn lỏng lẻo.

Kể cả khi chúng có nguồn gốc thực vật, không có nghĩa là chúng thực sự an toàn cho sức khỏe hơn, các chuyên gia đã nói với người tiêu dùng trong chương trình phát thanh Clark Howard.

Thay vào đó, bạn hãy tự làm chất tẩy rửa tại nhà để biết chắc chắn thành phần. Ví dụ chỉ cần nước, giấm và cồn đã tạo ra một chất tẩy rửa giúp cửa sổ sáng bóng. Giấm, rượu vodka, nước và vài giọt tinh dầu sẽ trở thành một chất khử trùng hiệu quả.

3. Nước giặt dành riêng cho trẻ sơ sinh

Trẻ nhỏ có làn da mỏng manh. Tuy nhiên trừ phi bé bị dị ứng nghiêm trọng, mắc bệnh chàm hoặc một số vấn đề về da khác thì các chuyên gia mới khuyến nghị cần phải mua chất tẩy rửa dành riêng cho trẻ nhỏ.

Bởi vì chúng có giá thành rất đắt so với các chất tẩy rửa thông thường, thậm chí còn đắt gấp đôi so với chất tẩy rửa dạng lỏng khác. Và một lý do nữa, sản phẩm này có tác dụng tẩy rửa rất nhẹ nên nhiều khi những vết bẩn trên quần áo bé không được làm sạch hết.

Thay vào đó, bạn chỉ cần chọn lựa dung dịch tẩy rửa không chứa thuốc nhuộm và hương thơm là đã đủ đáp ứng yêu cầu. Bạn cũng nhớ bỏ qua chất làm mềm vải, chất tăng hương thơm hay tấm máy sấy, giúp phòng tránh khả năng gây kích ứng cho da của bé.

4. Chất tẩy rửa cống

Chất tẩy rửa đường cống là sản phẩm mà những người thợ sửa ống nước không hề ưa thích. Chuyên gia cho biết axit clohydric có trong những chất tẩy rửa dạng này có thể gây ăn mòn đường ống của bạn.

Đồng thời nó làm hỏng lớp tráng men và những lớp phủ hoàn thiện khác của phòng tắm. Trong rất nhiều trường hợp, chúng thậm chí còn chẳng có tác dụng vệ sinh đường cống của bạn đâu.

Bạn hãy dùng lực tác động thay cho hóa chất. Sử dụng một chiếc pít tông được thiết kế đặc biệt sẽ giúp thông cống thoát nước và đường ống bồn rửa hiệu quả.

5. Thiết bị khử trùng bàn chải đánh răng

Nghe thật tuyệt khi cất bàn chải đánh răng vào một chiếc hộp xinh xắn tiện dụng, tia cực tím sẽ tiêu diệt tất cả vi khuẩn có trên bàn chải. Nhưng Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ lại không đánh giá cao sản phẩm này.

Trái lại chuyên gia còn đưa ra cảnh báo không có bằng chứng nào cho thấy thiết bị này có thể cải thiện sức khỏe răng miệng của con người.

Việc làm tốt nhất bạn nên thực hiện là không dùng chung bàn chải đánh răng, rửa kỹ sau khi sử dụng, cất thẳng đứng, không đậy nắp, đồng thời thay bàn chải mới vài tháng một lần.

6. Chất tẩy rửa lò nướng

Lò nướng có tính năng tự làm sạch. Hầu hết các nhà sản xuất đều cảnh báo người tiêu dùng nên tránh xa chất tẩy rửa lò nướng thương mại, do chúng có thể làm hỏng các chi tiết cấu tạo bên trong lò.

Kể cả khi lò nướng của bạn không thể tự làm sạch thì cũng đừng nên sử dụng những dung dịch tẩy rửa này. Bởi vì chúng dễ gây ra các vấn đề về hô hấp cho con người.

Tốt nhất là chúng ta hãy làm sạch lò nướng bằng hỗn hợp sệt banking soda và nước, nhớ để qua đêm nhé. Ngày hôm sau, lau sạch xong thì bạn xịt giấm lên các vết bẩn còn sót lại, vậy là chiếc lò nướng sẽ trở nên sạch sẽ sáng bóng.

Theo: cheapism