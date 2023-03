'Đừng làm mẹ cáu' tập cuối: Hé lộ cặp đôi làm đám cưới

Chỉ còn 2 tập nữa, Đừng làm mẹ cáu sẽ chính thức khép lại trên sóng VTV3. Hiện tại, khán giả đang rất trông chờ một đoạn kết đẹp dành cho các nhân vật. Mới đây, diễn viên Bình An đã chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường, hé lộ về một đám cưới xuất hiện trong tập cuối.

Bình An khoe ảnh mình ăn mặc bảnh bao bên Nhan Phúc Vinh. Cả hai cùng diện vest lịch lãm. Nam diễn viên úp mở rằng họ đi bê tráp cho đám hỏi của cặp đôi... Thêu và May trong phim. Thế nhưng nhiều người cho rằng Bình An chỉ đang tung hỏa mù mà thôi, vì rất có thể, đó không phải đám cưới của Thêu và May, mà biết đâu chính là cặp đôi Khôi - Vy... cưới lại.

Bình An và Nhan Phúc Vinh cùng diện vest bảnh bao - ảnh: FBNV

Trông Bình An cũng khá giống chú rể - ảnh: FBNV

Giả thuyết cặp Hạnh - Quân làm đám cưới cũng không khả thi khi hiện tại, họ còn chưa chính thức yêu nhau. Hơn nữa trong loạt ảnh hậu trường được tiết lộ trước đó, Quỳnh Kool trông không giống một cô dâu màn ảnh.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh cũng khoe ảnh diện trang phục tiệc tùng bên cạnh bé Cherry An Nhiên. Ảnh: FBNV

Nhưng Quỳnh Kool thì trông không giống cô dâu cho lắm... - ảnh: FBNV

Liệu Đừng làm mẹ cáu sẽ có đoạn kết ra sao? Đón xem 2 tập cuối của bộ phim lên sóng tối thứ 5, 6 tuần này trên VTV3.