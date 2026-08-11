Đúng là thánh "meme": Haaland đang chơi trên du thuyền cùng bạn gái thì bất ngờ trở thành "điểm check-in" kì thú cho tàu du lịch bên cạnh

Sau một kỳ World Cup đáng nhớ cùng tuyển Na Uy, Erling Haaland tranh thủ tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi trước khi trở lại với guồng quay bóng đá. Tiền đạo 26 tuổi chọn Sicily, Italy làm điểm đến và dành phần lớn thời gian thư giãn trên một chiếc du thuyền sang trọng.

Nhưng kỳ nghỉ tưởng như yên bình của Haaland lại xuất hiện một màn “phá đám” khá đặc biệt. Một chiếc thuyền chở đầy khách du lịch bất ngờ tiến sát du thuyền của ngôi sao Manchester City. Vừa phát hiện Haaland đang ở đó, những người trên thuyền lập tức reo hò, lấy điện thoại ra ghi hình và cố gắng chụp ảnh thần tượng.

Khoảnh khắc này khiến Haaland cũng phải chú ý. Anh hướng về phía chiếc thuyền và vẫy tay chào những người hâm mộ đang phấn khích. Đoạn video sau đó được chia sẻ lên YouTube và mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một người trên chiếc thuyền thậm chí còn nói đùa rằng đây giống như một chuyến tham quan đặc biệt dành cho du khách muốn tận mắt nhìn thấy nơi Haaland đang nghỉ.

Sự việc cho thấy sức hút của Haaland đã tăng đáng kể sau World Cup 2026. Tiền đạo người Na Uy ghi tới 7 bàn thắng tại giải đấu trước khi Na Uy dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước tuyển Anh. Lượng người theo dõi Haaland trên Instagram cũng tăng vọt trong thời gian diễn ra World Cup.

Trước khi đến Sicily, Haaland còn xuất hiện tại đám cưới của người đồng đội Gianluigi Donnarumma hồi tháng trước. Tại đây, anh gây chú ý với màn dẫn đầu điệu chèo thuyền kiểu Viking, tạo nên một trong những khoảnh khắc hài hước của buổi tiệc.

Kỳ nghỉ của Haaland cũng từng có một chút “sóng gió” ngoài sân cỏ. Anh thể hiện sự ghen tuông sau khi bạn gái Isabel Johansen trò chuyện với nam diễn viên Italy Michele Morrone. Dẫu vậy, những ngày ăn chơi của Haaland tại Sicily đang đi đến hồi kết. Anh chuẩn bị trở lại Manchester City để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có trận Community Shield gặp Arsenal vào Chủ nhật.

Sau kỳ nghỉ, chân sút người Na Uy sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Man City. Đội bóng đã có những trận giao hữu với Inter Milan, Atletico Madrid và K League All-Stars trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải.

Haaland và các đồng đội sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League bằng chuyến làm khách trước Bournemouth vào 23/8.

Tú Tú.