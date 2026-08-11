Căn phòng đặc biệt của con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Dù là thời điểm đã lui khỏi showbiz nhiều năm hay hiện tại - khi comeback với dự án mới, Hà Tăng (Tăng Thanh Hà, sinh năm 1986) vẫn luôn là nhân vật nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh nhan sắc và phong cách thời trang tối giản, thanh lịch, cuộc sống của cô cũng thường được chú ý, đặc biệt là không gian sống.

Vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn (Ảnh: IGNV)

Được biết Hà Tăng cùng chồng - Louis Nguyễn (con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) và các con sống ở biệt thự tại TP.HCM. Trong biệt thự, phòng khách là một trong những nơi được Hà Tăng chăm chút nhiều nhất.

Phòng khách có diện tích rộng nhưng cách bài trí không khiến căn phòng luôn ấm cúng, dễ chịu. Hà Tăng chọn tông trắng và những gam màu trung tính được sử dụng làm chủ đạo. Trên tường là các khung tranh nghệ thuật được treo đối xứng, với màu sắc mang hơi hướng Á Đông. Bộ sofa lớn màu kem sáng đặt ở trung tâm, đi cùng bàn gỗ thấp, thảm lông và đèn chùm pha lê.

Các món đồ không quá nhiều và được sắp xếp gọn gàng. Sự kết hợp giữa nội thất màu sáng, chất liệu gỗ và những chi tiết trang trí cổ điển giúp căn phòng giữ được vẻ sang trọng nhưng vẫn có cảm giác gần gũi, thoáng đãng.

Gần đây, Băng Di - bạn thân Hà Tăng - đăng clip nhóm bạn nhí nhố ở phòng khách nhà ngọc nữ (Nguồn: Băng Di)

Phòng khách nhà Hà Tăng rất rộng rãi (Ảnh: IGNV)

Hà Tăng không giữ phòng khách theo một diện mạo cố định. Cứ đến những dịp đặc biệt như lễ Tết, cô lại thay đổi một vài chi tiết để không gian có không khí phù hợp hơn.

Chẳng hạn như vào Tết Nguyên đán, phòng khách được trang trí với quất, hoa đào, hoa lay ơn, bình gốm và mâm ngũ quả truyền thống, mang những gam đỏ, vàng đặc trưng của ngày đầu năm. Đây cũng là nơi cả gia đình quây quần trong những ngày Tết, cùng chuẩn bị và gói bánh chưng.

Thỉnh thoảng, Hà Tăng lại thay đổi màu sắc bộ sofa. Tùy từng dịp, cô có thể lựa chọn những màu mình yêu thích, nhưng vẫn ưu tiên các tông dễ kết hợp với tổng thể như be, xanh nhạt hay ghi sáng.

Bộ sofa lớn thường xuyên được thay đổi vải bọc (Ảnh: IGNV)

Vợ chồng Hà Tăng thường bày trò và chơi cùng con trong phòng khách

Góc phòng khách có đàn piano (Ảnh cắt từ clip)

Căn phòng được trang hoàng mỗi dịp lễ Tết (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài phòng khách, Tăng Thanh Hà thường xuyên đăng một số khu vực khác trong nhà như cầu thang, khu vườn, góc sân có cây xoài,...