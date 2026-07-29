Tối 29/7, người dân và du khách có thêm một lựa chọn trải nghiệm văn hóa miễn phí ngay giữa trung tâm Hà Nội. Sự kiện "Vọng Phách Kinh Kỳ" diễn ra tại Hồ Văn, thuộc quần thể Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đưa nghệ thuật hát Xẩm đến gần công chúng qua biểu diễn, giao lưu và những hoạt động gợi nhớ không gian Kinh Kỳ xưa.

Tối nay, người dân và du khách được tham dự miễn phí

Theo thông tin được Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám chia sẻ, "Vọng Phách Kinh Kỳ" là dự án cộng đồng nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật hát Xẩm, đặc biệt tới giới trẻ. Chương trình mang thông điệp "Tiếng xưa vọng giữa phố nay", được tổ chức ngày 29/7/2026 tại Hồ Văn; Tour đêm Văn Miếu đồng hành trong vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông.

Thông tin giới thiệu chương trình trên YBOX cho biết sự kiện diễn ra từ 18h đến 21h và miễn phí tham dự. Thông báo không nêu giới hạn về nơi cư trú hay quốc tịch. Vì vậy, người dân Hà Nội, khách từ các địa phương khác và du khách nước ngoài đều có thể tới trải nghiệm nếu có mặt tại địa điểm tổ chức.

Thông tin về sự kiện miễn phí (Ảnh Tour đêm Văn Miếu - Van Mieu Night Tour)

Bên cạnh phần biểu diễn hát Xẩm, chương trình được giới thiệu có các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa trong không gian lấy cảm hứng từ chợ xưa đất Kinh Kỳ.

Địa điểm tổ chức cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hồ Văn nằm phía trước khu di tích, giữa hồ có gò Kim Châu. Nơi đây từng diễn ra những buổi bình thơ, luận văn của các nho sĩ kinh thành và hiện thường được sử dụng để tổ chức hội sách, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Miễn phí sự kiện hát Xẩm, không phải toàn bộ Tour đêm

Người tham dự cần phân biệt chương trình miễn phí ngày 29/7 với Tour đêm Văn Miếu "Tinh hoa đạo học". Phần miễn phí chỉ áp dụng cho sự kiện "Vọng Phách Kinh Kỳ" tại Hồ Văn. Hiện không có thông báo cho thấy khách tham dự được miễn vé vào toàn bộ Tour đêm bên trong khu Nội tự.

Theo website chính thức của Tour đêm Văn Miếu, "Tinh hoa đạo học" kết hợp nghệ thuật ánh sáng, âm thanh với các hoạt động như học với thầy đồ, trò chơi dân gian và "bia đá kể chuyện". Điểm nhấn cuối hành trình là show 3D Mapping tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của người Việt.

Ảnh Vietnam Plus

Trang này hiện công bố giờ mở cửa từ 18h30 đến 21h30, các ca trình chiếu 3D Mapping lúc 19h45 và 20h45. Giá vé là 299.000 đồng đối với khách cao trên 1,3 m; trẻ cao từ 1 m đến 1,3 m mua vé 149.000 đồng; trẻ dưới 1 m được miễn phí.

Trong khi đó, website Văn Miếu – Quốc Tử Giám ghi chương trình tham quan buổi tối được tổ chức vào thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật. Lịch hoạt động có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, do đó du khách nên kiểm tra thông báo mới trước khi đến.

Du khách cần lưu ý gì?

Với người tham gia sự kiện tối 29/7, điều đầu tiên là tìm đúng điểm đến "Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám", tránh nhầm với quầy vé Tour đêm tại cổng chính số 58 Quốc Tử Giám. Chương trình miễn phí có thể thu hút đông khách, vì vậy người tham dự nên đến trước giờ bắt đầu khoảng 30–45 phút.

Do hoạt động diễn ra ngoài trời, khách nên theo dõi thời tiết, mang áo mưa mỏng hoặc ô gọn, đi giày thuận tiện và hạn chế hành lý cồng kềnh. Gia đình có trẻ nhỏ cần giữ trẻ trong tầm mắt bởi địa điểm nằm cạnh hồ.

Ảnh Thông tin đối

Những người không tham gia được sự kiện ngày 29/7 vẫn có thể trải nghiệm Tour đêm Văn Miếu vào các buổi hoạt động thường kỳ. Khách nên mua vé qua website hoặc quầy vé chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ ngày tham quan, ca trình chiếu và chính sách vé trước khi thanh toán.

Ban tổ chức khuyến khích khách vào cửa khoảng 60 phút trước ca 3D Mapping để có thời gian trải nghiệm đầy đủ các điểm tương tác. Phần trình chiếu kéo dài khoảng 20–30 phút. Vé đã mua không được hủy hoặc hoàn lại vì lý do từ phía khách; nếu chương trình phải hoãn do thời tiết xấu hoặc nguyên nhân bất khả kháng, ban tổ chức sẽ liên hệ sắp xếp khách sang một buổi khác.