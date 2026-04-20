Bảo quản đúng cách

Dù là cơm nấu buổi sáng hay đồ ăn chuẩn bị từ tối hôm trước, việc bảo quản đúng cách vẫn là khâu quan trọng nhất.

Thức ăn nên được chia vào hộp khi còn nóng, sau đó làm lạnh nhanh. Cơm và thức ăn cần để riêng nhằm hạn chế biến chất. Sau khi nấu xong, nên cho vào hộp đã tráng nước sôi, đậy kín và đưa vào tủ lạnh trong vòng 1 giờ.

Món mặn có thể bảo quản lạnh 1 - 2 ngày, nhưng rau lá xanh nên ăn ngay, hạn chế để qua đêm. Khi mang theo nếu thời gian di chuyển trên 2 giờ, cần dùng túi giữ nhiệt kèm đá lạnh để giữ nhiệt độ dưới 4°C. Trường hợp không có tủ lạnh tại nơi làm việc, có thể dùng túi đá hoặc hộp giữ nhiệt chất lượng tốt để duy trì nhiệt độ trên 60°C.

Thức ăn chín không nên để ngoài môi trường quá 2 giờ (hoặc 1 giờ nếu trời nóng trên 32°C).

Hâm nóng trước khi ăn

Trước khi sử dụng, thức ăn cần được làm nóng kỹ để tiêu diệt vi khuẩn. Nếu dùng lò vi sóng, nên hâm ít nhất 3 phút ở công suất cao, đảm bảo nhiệt độ bên trong đạt trên 74°C. Nếu chưa nóng đều, cần đảo lại và hâm tiếp.

Lưu ý quan trọng: thức ăn chỉ nên hâm lại một lần. Nếu ăn không hết sau khi hâm, nên bỏ đi để tránh nguy cơ ngộ độc.

Chọn hộp đựng an toàn và phù hợp

Chất liệu hộp cơm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Hộp thủy tinh: an toàn, không bám mùi, dễ vệ sinh, nên ưu tiên loại trong suốt.

Hộp nhựa: nhẹ, tiện lợi nhưng chỉ nên dùng loại có ký hiệu “PP (số 5)” mới an toàn khi quay lò vi sóng. Nên thay mới sau 1 - 2 năm.

Hộp inox: bền, an toàn nhưng không dùng được trong lò vi sóng, phù hợp để giữ nhiệt.

Dù sử dụng loại nào, hộp cũng cần kín khí và nên có lỗ thoát hơi để giúp hâm nóng đều hơn.

Những thực phẩm không nên để qua đêm

Một số món ăn không phù hợp để mang đi làm nếu đã nấu từ hôm trước:

Rau lá xanh dễ sản sinh nitrit, kết hợp với amin trong cơ thể tạo ra nitrosamine, một chất có thể gây ung thư và thiếu oxy máu.

Hải sản dễ biến đổi protein, có thể gây ngộ độc, dị ứng, rối loạn tiêu hoá.

Trứng lòng đào và các món trộn nguội dễ có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Những món này nên ăn ngay sau khi chế biến.

Kết hợp dinh dưỡng hợp lý

Một hộp cơm đạt chuẩn không chỉ an toàn mà còn cần cân đối dinh dưỡng. Tỷ lệ lý tưởng là: 2 phần tinh bột, 2 phần rau, 1 phần đạm. Nếu đang giảm cân, có thể điều chỉnh thành 1 - 2 - 1.

Tinh bột nên kết hợp giữa gạo trắng và các loại ngũ cốc như gạo lứt, yến mạch, hoặc thay thế một phần bằng khoai, củ. Rau nên chọn loại chịu được hâm nóng như cà rốt, khoai tây, củ sen, cà tím, cà chua, bí ngòi, bông cải xanh hay măng tây. Khi nấu chỉ cần chín khoảng 60 - 70% để giữ độ ngon sau khi hâm lại.

Về đạm, nên ưu tiên các loại ít béo như thịt bò thăn, thịt lợn nạc, ức gà bỏ da, tôm… với cách chế biến đơn giản như hấp, luộc, hầm hoặc xào nhanh ít dầu. Các sản phẩm từ đậu như đậu phụ khô, tàu hũ ky cũng là lựa chọn phù hợp vì dễ bảo quản.

Ngoài bữa chính, nên bổ sung một bữa phụ nhẹ như một phần trái cây giàu vitamin C, một nắm nhỏ hạt (10 - 15g) hoặc sữa/ sữa chua. Bữa phụ sẽ giúp tăng cảm giác no, bổ sung vi chất và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Mang cơm đi làm không chỉ là thói quen tiết kiệm mà còn là cách chăm sóc sức khỏe chủ động. Chỉ cần chú ý những yếu tố cốt lõi: bảo quản đúng; chọn hộp an toàn; kiểm soát nhiệt độ; cân đối dinh dưỡng, dân công sở hoàn toàn có thể yên tâm với mỗi bữa trưa tự chuẩn bị.