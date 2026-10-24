Đừng coi thường 4 cách tiết kiệm tưởng lỗi thời

Đôi khi, muốn giữ tiền tốt hơn, bạn chưa cần tìm đến một ứng dụng quản lý chi tiêu nào mà chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ.

1. Đi mua sắm với một danh sách có sẵn

Trước khi đi siêu thị hay đặt một đơn hàng lớn, hãy dành vài phút ghi lại những thứ thực sự cần mua. Đây là cách làm khá quen thuộc nhưng vẫn hữu ích trong bối cảnh người tiêu dùng liên tục bắt gặp các chương trình khuyến mãi, gợi ý sản phẩm và những món đồ được quảng cáo hấp dẫn.

Khi không có danh sách từ trước, bạn dễ mua thêm những thứ vốn không nằm trong kế hoạch, nhất là khi chúng đang được giảm giá. Một món đồ có giá thấp hơn bình thường vẫn là khoản chi không cần thiết nếu bạn không có nhu cầu sử dụng.

Danh sách mua sắm giúp bạn xác định rõ mục đích trước khi xuống tiền, đồng thời dễ kiểm tra những món đã có ở nhà để tránh mua trùng. Bạn không nhất thiết phải tuân thủ danh sách một cách cứng nhắc, nhưng nên có lý do rõ ràng trước khi quyết định mua thêm.

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2. Đừng đi siêu thị khi đang đói

Nghe có vẻ chẳng liên quan đến chuyện quản lý tiền, nhưng đi mua thực phẩm khi bụng đói có thể khiến bạn dễ chú ý đến nhiều món ăn hơn bình thường. Những món ăn vặt, đồ chế biến sẵn hay thực phẩm trông hấp dẫn lúc đó có thể nhanh chóng được đưa vào giỏ hàng.

Điều này không có nghĩa cứ đi siêu thị khi đói là chắc chắn tiêu nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên mua vượt dự tính, ăn nhẹ trước khi đi mua sắm và chuẩn bị danh sách từ nhà là những thay đổi đơn giản đáng thử.

Một mẹo khác là tránh mua thực phẩm với số lượng quá lớn chỉ vì giá mỗi món rẻ hơn. Nếu không sử dụng hết trước khi hết hạn, khoản tiền tưởng tiết kiệm được lại trở thành lãng phí.

3. Chờ thêm vài ngày trước khi mua món đồ đắt tiền

Thấy một chiếc điện thoại mới, một món đồ gia dụng hay một sản phẩm đang giảm giá sâu, nhiều người có thể muốn mua ngay vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng cảm giác muốn sở hữu một món đồ ở thời điểm nhìn thấy nó chưa chắc đồng nghĩa với nhu cầu thực sự.

Thay vì thanh toán ngay, bạn có thể đặt ra một khoảng thời gian chờ chẳng hạn 24 giờ với món đồ nhỏ hoặc vài ngày đến một tuần với khoản mua sắm lớn. Trong thời gian đó, hãy tự hỏi mình có thực sự cần món đồ này không, món đang dùng có còn đáp ứng nhu cầu không và khoản tiền ấy có ảnh hưởng đến ngân sách dành cho những việc khác hay không.

Nếu sau khoảng thời gian chờ bạn vẫn thấy món đồ cần thiết và có đủ khả năng chi trả, quyết định mua sẽ có cơ sở hơn. Ngược lại, nếu không còn quá muốn sở hữu nó, bạn vừa tránh được một khoản chi có thể không cần thiết.

Cách làm này đặc biệt hữu ích với những món đồ mua theo cảm hứng. Bạn không cần từ bỏ mọi sở thích hay lúc nào cũng chọn phương án rẻ nhất, mà chỉ cần tránh để quyết định mua sắm diễn ra nhanh hơn khả năng cân nhắc của mình.

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4. Kiểm tra và hủy những dịch vụ không còn sử dụng

Các dịch vụ đăng ký định kỳ như xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu, ứng dụng học tập hay thành viên mua sắm thường có mức phí riêng lẻ không quá lớn. Vì vậy, người dùng có thể dễ quên rằng tiền vẫn được trừ đều đặn mỗi tháng, ngay cả khi đã ngừng sử dụng dịch vụ.

Bạn có thể dành một khoảng thời gian cố định mỗi tháng để kiểm tra lịch sử thanh toán, các gói đăng ký trên điện thoại và những khoản trừ tự động từ tài khoản hoặc thẻ ngân hàng. Với mỗi dịch vụ, hãy xem lần gần nhất mình sử dụng là khi nào và liệu nó có còn đáng để tiếp tục trả phí hay không.

Không phải gói dịch vụ nào ít dùng cũng cần hủy ngay. Một số khoản có thể phục vụ nhu cầu quan trọng hoặc chỉ sử dụng theo mùa. Tuy nhiên, nếu đang trả tiền cho nhiều dịch vụ có chức năng tương tự hoặc đã bỏ quên từ lâu, đây là lúc nên cân nhắc cắt giảm.

Điều đáng chú ý là khoản tiết kiệm từ việc hủy một dịch vụ có thể không lớn trong một tháng, nhưng sẽ tích lũy theo thời gian nếu đó là khoản phí định kỳ.

Tiết kiệm đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ

Không phải mẹo tiết kiệm nào cũng cần một kế hoạch phức tạp hay sự thay đổi lớn trong lối sống. Việc lập danh sách trước khi mua sắm, tránh mua đồ khi đang bị cảm xúc chi phối, chờ thêm trước những quyết định tốn kém và kiểm tra các khoản phí định kỳ đều là những cách đơn giản để hạn chế chi tiêu không cần thiết.

Tất nhiên, hiệu quả còn tùy thuộc vào thói quen và hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng thay vì cố cắt giảm mọi khoản chi, bạn có thể bắt đầu bằng việc nhận diện những khoản tiền mình bỏ ra mà không thực sự nhận được giá trị tương xứng. Đôi khi, giữ lại được tiền không đến từ việc kiếm thêm bao nhiêu, mà từ những lần bạn kịp dừng lại trước khi quẹt thẻ hoặc bấm nút thanh toán.