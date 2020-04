Dùng búa đập vào đầu người yêu rồi đến trạm kiểm dịch Covid-19 tự thú

Chiều 16-4, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao đối tượng Hồ Đắc Vi Đô (SN 1987, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho lực lượng công an để thụ lý, mở rộng điều tra.



Công an kịp thời vào quán đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15-4, tổ liên ngành tại chốt kiểm dịch Covid-19 đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phát hiện Hồ Đắc Vi Đô điều khiển xe máy BKS 73K8 – 0198 chạy vào chốt trong bộ dạng hoảng loạn.

Đô cho biết đến đầu thú vì mới giết người tại xã Điện Bàn (Quảng Nam) rồi theo Công an về trụ sở lấy lời khai.

Nghi can Hồ Đắc Vi Đô và cây búa là tang vật

Điều tra ban đầu, Công an xác định nạn nhân là chị Phạm Thị Thu S. (SN 1983) hành nghề cắt tóc tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Công an lập tức cùng Đô quay lại hiện trường, phát hiện chị S. đang nằm thoi thóp, liền đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Đô và chị S. có quan hệ tình cảm yêu nhau. Tối 15-4, Đô đến tiệm cắt tóc của chị S. Gặp nhau, Đô dùng búa đập mạnh vào đầu chị S. Thấy chị S. bất tỉnh, chảy nhiều máu, đối tượng tưởng người yêu đã chết nên một mình đến trạm kiểm dịch để tự thú.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.