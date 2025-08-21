Theo lịch tiết khí, khoảng thời gian từ 23/8 đến 7/9 hằng năm được gọi là Xử Thử, có nghĩa là "trừ bớt cái nóng". Đây là lúc mùa hè dần đi qua, tiết trời oi bức dịu lại, khí thu bắt đầu hiện rõ. Trong phong thủy phương Đông, Xử Thử là thời khắc quan trọng để quân bình âm dương, chăm sóc sức khỏe và điều chỉnh nhịp sống, nhằm chuẩn bị đón mùa thu đông nhiều thử thách hơn.

Người xưa quan niệm: Ai biết thuận theo quy luật tự nhiên, sống hài hòa với tiết khí thì dễ gặp may mắn, hanh thông, tâm an vạn sự an. Bởi vậy, trong Xử Thử, có 3 việc đặc biệt nên làm, vừa mang ý nghĩa dưỡng sinh, vừa mang năng lượng phong thủy cát tường, giúp bạn thu hút tài lộc và tránh xa phiền muộn.

1. Ăn uống thanh đạm, bổ sung ngũ cốc và rau quả theo mùa

Tiết khí Xử Thử là giai đoạn cơ thể dễ bị mệt mỏi, oi nồng, mất nước do cái nóng cuối hè còn sót lại. Đây cũng là lúc dạ dày và lá lách (theo Đông y) cần được chăm sóc để tránh sinh bệnh vào cuối năm.

Người xưa thường khuyên trong Xử Thử nên ăn:

- Ngũ cốc như kê, lúa mạch, đậu xanh, ý dĩ… để kiện tỳ, tăng cường tiêu hóa.

- Rau củ mùa thu: Củ sen, mướp, bí đao, măng… vừa thanh nhiệt, vừa bổ khí.

- Hoa quả nhiều nước: Lê, nho, hồng xiêm… giúp giải khát, dưỡng phổi, tránh khô da.

Ngoài ra, việc giữ chế độ ăn thanh đạm, ít dầu mỡ còn có tác dụng "giữ tâm tĩnh", giúp bạn tránh nóng nảy, dễ xung đột vốn là điều không may trong phong thủy nhân sinh. Một bữa cơm đơn giản, đầy màu sắc rau củ chính là cách "ăn may mắn", nạp năng lượng tích cực để đón bình an.

Lời khuyên tử vi – phong thủy: Trong thời gian này, bạn có thể cúng gia tiên hoặc thắp hương cầu bình an bằng những món chay thanh tịnh, như canh sen, chè đậu xanh, xôi gấc… Đây là cách tạo "công đức lộc phúc", vừa dưỡng thân vừa dưỡng tâm.

2. Chăm sóc nhà cửa, dọn sạch để đón nguồn năng lượng mới

Trong phong thủy, nhà cửa sạch sẽ, thoáng khí đồng nghĩa với việc năng lượng tích cực lưu thông, giúp tài vận hanh thông. Tiết khí Xử Thử là lúc chuyển mùa, nếu trong nhà còn tồn đọng đồ cũ, quần áo không dùng, vật dụng hỏng thì sẽ tích tụ khí âm, ảnh hưởng đến sức khỏe và may mắn của gia chủ.

Một số việc nên làm trong Xử Thử:

- Mở cửa sổ, đón gió thu, để năng lượng mới tràn vào.

- Giặt và cất chăn màn mùa hè, thay bằng vải vóc hợp khí thu.

- Bố trí thêm cây xanh trong nhà, đặc biệt là những loại cây phong thủy như trầu bà, lưỡi hổ, bàng Singapore vừa thanh lọc không khí, vừa thu hút vượng khí.

- Thắp nến thơm hoặc dùng tinh dầu: Hương trầm, quế, cam ngọt… có tác dụng xua tà khí, đem lại cảm giác ấm áp và bình an.

Lời khuyên tử vi – phong thủy: Dọn dẹp nhà cửa trong tiết khí Xử Thử không chỉ là việc thường nhật mà còn là nghi thức làm mới vận trình. Khi bỏ đi những gì không còn hữu ích, bạn cũng đồng thời loại bỏ nỗi buồn, sự lộn xộn trong tâm trí, từ đó mở đường cho những điều tốt đẹp hơn xuất hiện.

3. Điều chỉnh nhịp sống, hướng nội, giữ tâm an định

Nếu mùa hạ là thời của sôi động, của dương khí bùng nổ, thì Xử Thử lại là giai đoạn con người cần lắng lại, chăm sóc nội tâm. Đây là thời điểm tốt để:

- Ngồi thiền, tập yoga, dưỡng sinh, giúp khí huyết lưu thông, cân bằng tinh thần.

- Đọc sách, viết nhật ký, học thêm kỹ năng, thay vì chỉ chạy theo công việc, bạn hãy để tâm trí được "gột rửa".

- Đi dạo dưới nắng sớm hoặc chiều muộn, tận hưởng không khí trong lành, vừa tốt cho phổi, vừa giúp tâm trạng an yên.

Theo tử vi, Xử Thử 2025 mang trường khí "thuận nội, bất thuận ngoại". Nghĩa là, ai biết quay về chăm sóc chính mình, không chạy theo thị phi bên ngoài thì dễ gặp quý nhân, may mắn ghé thăm. Ngược lại, nếu quá bon chen, dễ sa vào tranh chấp hoặc mệt mỏi tinh thần.

Lời khuyên tử vi – phong thủy: Hãy giữ một khoảng lặng trong ngày dù chỉ 15 phút tĩnh tâm cũng đủ để "điều hòa âm dương", nuôi dưỡng sự bình an nội tại. Chính sự an định trong tâm mới là gốc rễ để mọi may mắn bên ngoài tìm đến.

Tiết khí Xử Thử là một cột mốc đặc biệt trong năm, báo hiệu sự chuyển mình từ hạ sang thu. Để tận dụng nguồn năng lượng quý giá này, bạn chỉ cần ghi nhớ 3 điều: Ăn uống thanh đạm – dọn dẹp nhà cửa, giữ tâm an định. Đó không chỉ là bí quyết dưỡng sinh, mà còn là nghi thức phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn và gìn giữ bình an.

Bởi lẽ, như người xưa đã dạy: "Tâm tĩnh thì vạn sự an, nhà sạch thì vận trình sáng, ăn lành thì phúc tự tìm".

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)