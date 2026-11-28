Poster mới của Tantara do Song Hye Kyo - Gong Yoo đóng chính vừa được Netflix tung ra đã lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, nhưng lần này không phải vì dàn diễn viên quá đẹp hay tạo hình quá ấn tượng. Điều khiến khán giả chú ý lại là màn chỉnh sửa hình ảnh có phần quá tay của nền tảng này. Nhìn vào poster, không ít người cảm thấy gương mặt các diễn viên trở nên thiếu tự nhiên, cứng đờ, bóng bẩy như tượng sáp, đặc biệt là hai ngôi sao hàng đầu Song Hye Kyo và Gong Yoo.

Poster mới của phim gây tranh cãi gay gắt

Đáng nói, đây đều là những cái tên vốn đã sở hữu nhan sắc nổi bật, có sức hút riêng và không cần đến những màn can thiệp hình ảnh quá đà để trở nên lung linh. Song Hye Kyo vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, đường nét gương mặt mềm mại, trong khi Gong Yoo cũng có diện mạo nam tính đặc trưng. Thế nhưng, qua poster mới, những đường nét tự nhiên ấy dường như bị làm phẳng, khiến biểu cảm của các nhân vật trông thiếu sức sống. Thay vì giúp dàn sao thêm nổi bật, cách xử lý hình ảnh này lại vô tình khiến họ trở nên xa lạ.

Chuyện này thực tế không còn xa lạ với Netflix. Trong thời gian qua, nền tảng streaming lớn nhất thế giới nhiều lần khiến khán giả phàn nàn vì chất lượng poster quảng bá phim Hàn. Từ cách ghép ảnh thiếu tự nhiên, bố cục rối mắt, ánh sáng và màu sắc lệch tông cho đến việc chỉnh sửa gương mặt diễn viên quá đà, không ít sản phẩm quảng bá bị nhận xét trông chẳng khác gì những tấm ảnh được thiết kế vội bằng phần mềm chỉnh sửa cơ bản.

Song Hye Kyo trên poster và Song Hye Kyo ở still cut của phim

Điển hình là Genie, Make A Wish của Kim Woo Bin và Suzy. Dù sở hữu hai diễn viên có ngoại hình nổi bật, poster phim lại bị chê sến súa, hiệu ứng hình ảnh giả tạo, thậm chí có khán giả ví von trông chẳng khác gì quảng cáo sản phẩm. Mr. Plankton cũng từng gây tranh cãi vì poster có cách ghép nhân vật lộ liễu, ánh sáng thiếu đồng nhất, khiến các diễn viên trông như đang lơ lửng trên phông nền. Hay Goodbye Earth, một tác phẩm khác cũng bị phàn nàn vì cách sắp xếp nhân vật và hình ảnh thiếu hài hòa. Đầu năm 2026, No Tail To Tell tiếp tục bị đưa vào danh sách những bộ phim có poster gây thất vọng, với gương mặt diễn viên bị chỉnh sửa quá tay và hiệu ứng ghép ảnh thiếu tự nhiên.

Điểm chung của những trường hợp này là các dự án đều có dàn diễn viên được chú ý, thậm chí sở hữu kinh phí và chất lượng sản xuất đáng kỳ vọng, nhưng khâu quảng bá bằng hình ảnh lại không tạo được ấn tượng tương xứng. Trên các diễn đàn phim ảnh, cũng từng xuất hiện những cuộc thảo luận về việc poster phim Netflix ngày càng mang cảm giác thiếu đầu tư, lạm dụng hiệu ứng và chỉnh sửa quá mức. Một số khán giả cho rằng những tấm áp phích này thậm chí còn làm giảm sức hút ban đầu của tác phẩm, bởi poster vốn là thứ đầu tiên người xem tiếp xúc trước khi quyết định có tìm hiểu bộ phim hay không.

Phim Mr. Plankton

Tất nhiên, poster không quyết định chất lượng của một bộ phim. Nhưng với một nền tảng có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Netflix, việc đầu tư hình ảnh quảng bá cũng là điều không thể xem nhẹ. Đặc biệt, khi sản phẩm quy tụ những ngôi sao như Song Hye Kyo và Gong Yoo, khán giả càng có lý do để kỳ vọng một thiết kế chỉn chu, có tính thẩm mỹ và tôn được thần thái của diễn viên. Không phải cứ làm da sáng hơn, gương mặt mịn hơn, thon hơn hay thêm thật nhiều hiệu ứng là hình ảnh sẽ đẹp hơn. Đôi khi, giữ nguyên những đường nét tự nhiên mới là cách tốt nhất để một ngôi sao tỏa sáng.

Về phần Tantara, đây là dự án rất đáng mong chờ của Netflix trong tháng 12 năm nay. Bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo, đồng thời quy tụ nhiều gương mặt đình đám khác như Kim Seol Hyun, Cha Seung Won, Lee Ha Nee và Na Moon Hee. Tác phẩm được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung, người đứng sau Our Blues, It's Okay, That's Love, và do đạo diễn Lee Yoon Jung thực hiện.

Lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, Tantara kể câu chuyện về những con người xuất thân nghèo khó nhưng mang trong mình tham vọng lớn lao, sẵn sàng đánh đổi và vượt qua vô số khó khăn để theo đuổi giấc mơ thành công. Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, cô gái trải qua tuổi thơ cơ cực, phải làm đủ mọi công việc để sinh tồn trước khi tìm thấy cơ hội bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc. Đồng hành với cô là Dong Gu (Gong Yoo), người bạn từ thuở nhỏ luôn sát cánh và bảo vệ những giấc mơ của Min Ja.

Cuộc đời của cả hai bắt đầu thay đổi khi họ phát hiện Min Hui (Kim Seol Hyun), một cô gái trẻ sở hữu giọng hát đầy cuốn hút. Min Ja và Dong Gu quyết định bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách những nhà quản lý nghệ sĩ mới vào nghề, đặt cược tất cả để đưa tài năng trẻ này trở thành ngôi sao. Trên hành trình ấy, họ còn gặp Seok Gil Yeo (Cha Seung Won), nhà soạn nhạc hàng đầu thời đại, người có khả năng biến những giọng ca vô danh thành ngôi sao đình đám. Phía sau ánh hào quang sân khấu là những mối quan hệ phức tạp, tham vọng, cạnh tranh và cả những lựa chọn đầy nghiệt ngã.

Tantara gồm tổng cộng 22 tập và sẽ được Netflix phát hành thành 3 phần trong tháng 12/2026. Phần 1 gồm 8 tập lên sóng ngày 11/12, phần 2 gồm 7 tập phát hành ngày 18/12 và phần cuối gồm 7 tập khép lại vào ngày 25/12. Đây được xem là một trong những dự án truyền hình đáng chú ý nhất dịp cuối năm, không chỉ bởi màn kết hợp lần đầu giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo mà còn nhờ câu chuyện về một giai đoạn nhiều biến động của ngành giải trí Hàn Quốc.