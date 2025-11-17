ĐỪNG bao giờ cho 5 thứ này vào tủ lạnh nếu không muốn ăn phải độc tố

Tủ lạnh là một trong những thiết bị không thể thiếu trong mỗi căn bếp, giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu, giảm nguy cơ vi khuẩn phát triển và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Nhưng không phải thứ gì cũng nên bỏ vào tủ lạnh. Nhiều người vô tư để mọi loại thực phẩm vào tủ lạnh mà không biết rằng một số loại khi gặp nhiệt độ quá thấp không chỉ mất đi hương vị tự nhiên, kết cấu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ sinh độc tố hoặc vi khuẩn.

Dưới đây là 5 thứ tuyệt đối không nên cho vào tủ lạnh, cùng lý do khoa học và cách bảo quản đúng chuẩn.

1. Cà chua: để lạnh là mất ngon, mất chất dinh dưỡng

Cà chua là thực phẩm giàu vitamin C, lycopene và nhiều chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ cà chua vào ngăn mát hoặc ngăn đông, nhiệt độ thấp sẽ phá vỡ kết cấu tế bào, làm quả nhão, vỏ nhăn, mùi vị bị giảm đáng kể, vị ngọt tự nhiên gần như biến mất. Nghiêm trọng hơn, khi chế biến, cà chua bị lạnh quá lâu còn mất đi một phần chất chống oxy hóa quan trọng.

Cách bảo quản: để cà chua ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng trực tiếp. Nếu cà chua quá chín, bạn có thể cho vào ngăn mát 1-2 ngày để ăn ngay, nhưng tuyệt đối không để quá lâu.

2. Khoai tây: để tủ lạnh là sinh đường, tạo chất nguy hại khi nấu

Khoai tây chứa nhiều tinh bột, nếu để tủ lạnh, tinh bột sẽ chuyển dần thành đường. Khi bạn chiên ở nhiệt độ cao, loại đường này có thể tạo ra acrylamide - một chất được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Ngoài ra, khoai tây lạnh sẽ trở nên mềm nhũn, màu sắc thay đổi, hương vị kém thơm ngon.

Cách bảo quản: để khoai tây nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. Không cần bỏ vào tủ lạnh.

3. Hành tỏi: lạnh là sinh mầm, nấm mốc và mất mùi thơm

Nhiều người nghĩ để hành tỏi trong tủ lạnh sẽ bền lâu, nhưng thực tế môi trường ẩm trong tủ khiến hành tỏi hút nước, nhanh nảy mầm hoặc mềm nhũn. Thậm chí nếu để lâu, có thể hình thành nấm mốc, ảnh hưởng tới chất lượng và an toàn thực phẩm. Vị cay thơm đặc trưng của hành tỏi cũng giảm đi rõ rệt.

Cách bảo quản: để hành tỏi nơi khô ráo, thoáng mát, trong giỏ hoặc túi lưới, tránh túi nhựa kín. Như vậy, hành tỏi sẽ giữ được lâu mà không sinh mầm hay mùi lạ.

4. Bánh mì: lạnh khiến cứng và dễ mốc khi rã đông sai

Đặt bánh mì trong tủ lạnh tưởng là bảo quản lâu hơn, nhưng thực chất nhiệt độ lạnh khiến tinh bột trong bánh retrogradation, nghĩa là tinh bột bị kết tinh lại, bánh trở nên khô, cứng, mất đi độ mềm xốp. Nếu ăn lâu, bánh còn mất mùi thơm tự nhiên. Mặt khác, nếu muốn để lâu, nhiều người cho vào ngăn đông nhưng rã đông không đúng cách sẽ làm bánh dễ bị mốc.

Cách bảo quản: để ở nhiệt độ phòng trong hộp kín hoặc túi giấy, ăn trong 2-3 ngày. Nếu muốn để lâu hơn, có thể cho vào ngăn đông, rã đông đúng cách trước khi dùng.

5. Trái cây nhiệt đới chuối, xoài, đu đủ… lạnh quá là hỏng

Trái cây nhiệt đới rất nhạy cảm với lạnh. Chuối, xoài, đu đủ nếu để ngăn mát lâu sẽ bị đen vỏ, thịt quả biến màu, mất vị ngọt và mùi thơm tự nhiên. Ăn lâu còn cảm nhận vị lạ, giảm giá trị dinh dưỡng. Nhiều người không biết, tưởng để lạnh sẽ giữ được lâu, nhưng thực tế trái cây trở nên kém hấp dẫn và mất chất.

Cách bảo quản: để ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng gắt. Khi quả quá chín, có thể cho vào ngăn mát 1 ngày để ăn ngay, nhưng không để lâu.