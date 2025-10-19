7 loại trái cây này cất vào tủ lạnh là "toang": Vừa nhanh hỏng vừa hủy hoại vị giác

Nhiều người có thói quen mua thật nhiều trái cây rồi cất ngay vào tủ lạnh để giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng phù hợp với môi trường lạnh. Một số loại trái cây khi bị bảo quản sai cách không những nhanh hỏng mà còn mất đi hương vị tươi ngon vốn có.

Dưới đây là 7 loại quả mà các chuyên gia khuyến cáo không nên để trong tủ lạnh quá lâu, thậm chí có loại nên tránh hoàn toàn.

Chuối

Chuối là loại quả nhiệt đới nên rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi cho vào tủ lạnh, vỏ chuối dễ chuyển sang màu đen, còn phần ruột lại bị mềm, nhũn và mất vị ngọt. Tốt nhất nên bảo quản chuối ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi chuối đã chín tới, có thể cho vào ngăn mát trong thời gian ngắn nếu muốn giữ lâu thêm một chút, nhưng tuyệt đối không để khi chuối còn xanh.

Xoài

Xoài cũng là loại quả dễ bị sốc lạnh. Khi để trong tủ lạnh, vỏ xoài thường xuất hiện những đốm đen, phần thịt quả bị mất nước, kém thơm. Nếu xoài đã chín hoàn toàn, bạn có thể để ngăn mát 1 đến 2 ngày, nhưng với xoài còn xanh thì không nên. Nhiệt độ thấp sẽ khiến quá trình chín bị ngưng lại, quả hỏng nhanh hơn.

Các loại quả họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi hay chanh đều có lớp vỏ chứa tinh dầu tự nhiên giúp bảo vệ quả khỏi mất nước. Khi để trong tủ lạnh, lớp tinh dầu này bị biến đổi, khiến vỏ quả dễ bị mềm và nhanh thối hơn. Những loại quả này vốn dĩ đã có khả năng bảo quản tốt ở nhiệt độ thường, chỉ cần để nơi thoáng mát là có thể giữ được vài tuần mà không cần đến tủ lạnh.

Đào và mận

Hai loại quả này có phần thịt mềm, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp. Khi để tủ lạnh, hương thơm đặc trưng của đào và mận sẽ mất dần, thịt quả trở nên bở, ăn không còn vị ngọt đậm đà. Cách tốt nhất là để chín tự nhiên ngoài môi trường, sau đó mới cho vào tủ lạnh nếu cần kéo dài thời gian sử dụng, nhưng cũng chỉ nên để 1 đến 2 ngày.

Kiwi

Kiwi là loại quả có khả năng tiếp tục chín sau khi hái. Nếu cho kiwi chưa chín vào tủ lạnh, quá trình chín sẽ bị ức chế, khiến quả lâu mềm, sau đó dễ bị hư. Kiwi chín có thể bảo quản ngắn hạn trong ngăn mát, nhưng nên dùng sớm để giữ trọn hương vị.

Vải

Loại quả này rất dễ lên men khi gặp lạnh. Nếu để lâu trong tủ lạnh, vải có thể bị chua, nát, thậm chí sinh ra khí có mùi khó chịu. Ngoài ra, quả bị hỏng còn dễ làm lây mùi sang các loại thực phẩm khác. Tốt nhất nên ăn trong 1 đến 2 ngày sau khi mua, nếu cần thiết chỉ nên trữ tạm thời ở ngăn mát và dùng ngay sau đó.

Các loại quả nhiệt đới khác

Bơ, đu đủ, dứa hay sầu riêng đều không chịu được nhiệt độ thấp. Khi cho vào tủ lạnh, tế bào quả dễ bị tổn thương, làm giảm mùi vị tự nhiên và khiến quả mau hỏng. Những loại quả này nên được để ngoài cho chín tự nhiên, sau đó có thể để ngăn mát trong thời gian rất ngắn nếu muốn giữ lạnh trước khi ăn.

Lời khuyên khi bảo quản trái cây

Không nên cho tất cả các loại trái cây vào cùng một ngăn, bởi có những loại như chuối hoặc táo sẽ tiết ra khí ethylene, khiến các quả khác chín nhanh hơn và dễ hư. Khi đã cắt trái cây, nên bọc kín hoặc cho vào hộp kín trước khi đặt vào tủ lạnh để tránh mất nước và nhiễm khuẩn. Quan trọng nhất, đừng để trái cây quá lâu dù là loại có thể bảo quản lạnh.

Thói quen mua ít, ăn nhanh, thay vì tích trữ số lượng lớn, không chỉ giúp hoa quả luôn tươi ngon mà còn tránh được tình trạng lãng phí thực phẩm do hư hỏng.