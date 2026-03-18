Dune 3 tung trailer chấn động toàn cầu: Timothée Chalamet không có đỉnh nhất chỉ có đỉnh hơn, Oscar gì tầm này

Sau thời gian dài chờ đợi, trailer đầu tiên của Dune: Part Three chính thức lộ diện và ngay lập tức khiến cộng đồng mê phim toàn cầu "đứng ngồi không yên". Không chỉ nâng cấp quy mô chiến tranh lên tầm vũ trụ, phần 3 còn gây choáng với cú nhảy timeline 17 năm cùng hàng loạt tạo hình mới mẻ, đậm chất điện ảnh. Thậm chí, nhiều khán giả đã sớm dự đoán: đây có thể là ứng cử viên nặng ký cho mùa Giải Oscar năm sau.

Tiếp nối sự kiện của phần 2 khi Paul Atreides (Timothée Chalamet) lật đổ Hoàng đế và trở thành người đứng đầu vũ trụ, phần phim mới đẩy câu chuyện lên cao trào khi quyền lực bắt đầu phản tác dụng. Lần này, Paul không chỉ đối mặt với các thế lực bên ngoài mà còn phải vật lộn với chính lựa chọn của mình. "War feeds on itself… The more I fight, the more enemies fight back" (Chiến tranh tự nuôi chính nó… Càng chiến đấu, tôi càng tạo ra nhiều kẻ thù chống lại mình) - câu thoại vang lên trong trailer như một lời cảnh báo cho bi kịch sắp xảy ra.

Tạo hình mê hoặc Paul Atreides (Timothée Chalamet)

Điểm gây bất ngờ lớn nhất chính là mối quan hệ giữa Paul và Chani (Zendaya). Từng là trái tim của câu chuyện, giờ đây cả hai lại đứng ở hai chiến tuyến khi Paul lựa chọn quyền lực và kết hôn với công chúa Irulan (Florence Pugh), còn Chani rời bỏ anh. Trailer mở đầu bằng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khi họ nói về tương lai và con cái, nhưng ngay sau đó là loạt hình ảnh chiến tranh khốc liệt đầy ám ảnh.

Bên cạnh dàn cast quen thuộc như Javier Bardem hay Anya Taylor-Joy, trailer còn khiến người xem phấn khích khi hé lộ phản diện mới do Robert Pattinson thủ vai. Không còn vẻ lãng tử quen thuộc, nam diễn viên xuất hiện với diện mạo lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là ngoại hình mà còn gợi mở về một nhân vật có chiều sâu, khó đoán và có thể trở thành đối trọng đáng gờm nhất của Paul. Chỉ vài khung hình thoáng qua trong trailer cũng đủ để khiến khán giả bàn tán rầm rộ, thậm chí nhiều người còn nhận xét đây là một trong những tạo hình dị mà cuốn nhất sự nghiệp của Pattinson. Ngoài ra, sự trở lại của Jason Momoa trong vai Duncan Idaho cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Robert Pattinson với mái tóc vàng sáng khác lạ

Jason Momoa trong vai Duncan Idaho

Theo đạo diễn Denis Villeneuve, phần 3 sẽ không còn là hành trình khám phá như phần 1 hay chiến tranh thuần túy như phần 2, mà là câu chuyện căng thẳng, dồn dập về hệ quả của quyền lực và vòng xoáy bạo lực. Đây cũng là phần phim cá nhân nhất của ông, khi tập trung sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa Paul và Chani - tình yêu bị thử thách bởi tham vọng và định mệnh.

Đáng chú ý, trailer kết lại bằng hình ảnh Paul với mái tóc cạo sát, chuẩn bị bước vào trận chiến mới cùng câu nói: "I’m not afraid to die. But I must not die yet" (Tôi không sợ chết. Nhưng bây giờ thì tôi chưa được phép chết) với ánh mắt ám ảnh khiến người xem nổi da gà.

Không khó để thấy sức nóng của trailer lần này lan rộng khắp MXH, khi phản ứng của khán giả gần như bùng nổ ngay sau khi phát hành. Nhiều người không chỉ khen ngợi quy mô, hình ảnh hay tạo hình nhân vật mà còn thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào thành công cũng như khả năng chinh phục các giải thưởng của bộ phim. Với quy mô hoành tráng, hình ảnh mãn nhãn cùng sự trở lại của dàn sao đình đám trong những tạo hình hoàn toàn mới, không khó hiểu khi khán giả đã sớm đặt cược cho Dune 3 tại đường đua Oscar, thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào thành công cũng như khả năng chinh phục các giải thưởng của bộ phim. Loạt bình luận như "Ai cần Oscar nữa chứ?", "Năm sau phục thù Oscar", "Oscar quỳ xuống, đây mới là vua!", hay "Tuyên bố Oscar tuổi gì sánh vai" xuất hiện dày đặc, cho thấy niềm tin cực lớn của người xem vào màn trở lại lần này, nhất là khi Timothée Chalamet vừa trượt tất cả đề cử ở Oscar 2026 vừa rồi.

Nếu giữ được phong độ như hai phần trước, đây hoàn toàn có thể là cái kết xứng tầm cho một trong những trilogy sci-fi xuất sắc nhất thập kỷ.

Nguồn: Variety

Mộng Zu