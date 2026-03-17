Tại lễ trao giải Oscar danh giá diễn ra vào ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), Timothée Chalamet được xem là ngôi sao hạng A "xấu hổ" nhất. Anh đến tham dự lễ trao giải trong bối cảnh hứng vô số chỉ trích vì phát ngôn vạ miệng chê nghệ thuật cổ điển ballet và opera "hết thời". Scandal này của anh đã bị BTC Oscar mang ra chế giễu ngay trên sóng trực tiếp toàn cầu. Không chỉ vậy, từ 1 ứng viên được đánh giá gần như đã chạm 1 tay vào tượng vàng Oscar sau hai chiến thắng tại Critics' Choice Awards và Quả Cầu Vàng, Timothée Chalamet cuối cùng lâm vào cảnh trắng tay. Anh trượt giải Nam chính xuất sắc nhất, thậm chí tác phẩm Marty Supreme mà anh đóng chính còn không có nổi chiến thắng nào dù góp mặt trong tận 9 đề cử tại Oscar.

Đến sáng 17/3, MXH X rần rần lan truyền bức ảnh 1 người đàn ông mặc đồ trắng té lộn cổ trên thảm đỏ sự kiện. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng. Dựa vào trang phục của người đàn ông, cư dân mạng cho rằng nhân vật ngã nhào đầu nói trên chính là "chàng thơ" Timothée Chalamet. Nhiều khán giả nhận định Timothée Chalamet xui xẻo nhất Oscar khi bị hứng trọn 3 combo: BTC mang ra làm trò cười, trắng tay ra về và bị té ngã đau điếng tại sự kiện.

Dân tình đang bàn tán xôn xao với khoảnh khắc 1 người đàn ông mặc đồ trắng được cho là Timothée Chalamet đã té lộn đầu trên thảm đỏ Oscar.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó, nhiều người đã "check VAR" và phát hiện người trong bức ảnh trên không phải Timothée Chalamet. Nam diễn viên cũng không hề bị ngã nhào đầu trên thảm đỏ Oscar như dân tình đang bàn tán.

Nguồn gốc của bức ảnh đó được tiết lộ là được chụp tại Liên hoan phim Cannes năm 2011 tại Pháp. Khi đó, có một người đàn ông không rõ lai lịch đã lẻn vào khu vực thảm đỏ rồi thực hiện pha nhào lộn có chủ đích trên khu vực cầu thang để tri ân nam diễn viên Jean-Paul Belmondo. Lúc lực lượng an ninh xông tới tóm anh chàng này để kéo ra ngoài thì người đàn ông đã ngã khỏi thảm đỏ. Và từ đó khoảnh khắc này đã trở thành meme hài hước lan truyền khắp MXH trong nhiều năm qua.

Có lẽ sau Oscar 2026 vì thấy Timothée Chalamet và người đàn ông bị ngã ở Cannes 2011 có điểm tương đồng là đều mặc đồ trắng nên một số fan đã đem "chế cháo" lại và lan truyền khoảnh khắc hài hước này dưới tên của Timothée Chalamet.

Hóa ra khoảnh khắc té ngã nói trên được chụp lại tại LHP Cannes 2011 ở Pháp, không hề liên quan đến gì đến Timothée Chalamet tại Oscar 2026.

Đến nay vẫn không ai biết danh tính chàng trai ngã lộn cổ trên. Tuy nhiên, khoảnh khắc này đã trở thành meme lan truyền khắp MXH nhiều năm qua.

