Dụi mắt không tin nổi: Đây là "thiên thần nhí" Choo Sarang bé bỏng ngày nào sao?

Mới đây, Choo Sarang đã cùng mẹ tham dự Tuần lễ thời trang Seoul và nhanh chóng gây bão truyền thông. Ngày nào còn là “thiên thần nhí” trong chương trình The Return of Superman, cô bé có gương mặt dễ thương, đôi mắt híp cùng nụ cười hồn nhiên nay đã lớn phổng phao khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Choo Sarang diện chiếc váy trắng đơn giản, khoe khéo đôi chân dài miên man, khí chất của một người mẫu chuyên nghiệp. Ở tuổi gần 14, "thiên thần nhí" đã cao đến 1m73, ngang ngửa người mẹ siêu mẫu Yano Shiho. "Em bé quốc dân" bụ bẫm ngây thơ ngày nào giờ đây đã lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp thanh thoát, gương mặt hồn nhiên đáng yêu nhưng cũng toát lên đầy sự tự tin dưới ánh đèn sân khấu. Có lẽ không ai ngờ cô bé từng làm tan chảy trái tim người hâm mộ bằng biểu cảm ngây ngô, nay lại trở thành "tiểu mỹ nhân" xinh đẹp và đầy triển vọng đến thế.

Choo Sarang tham dự Tuần lễ thời trang Seoul với vẻ ngoài khác lạ hoàn toàn so với hình ảnh “em bé quốc dân” năm nào

Chưa tròn 14 tuổi, Choo Sarang đã cao đến 1,73 và sở hữu đôi chân dài miên man

"Thiên thần nhí" còn có khí chất tự tin ngút ngàn, chẳng ngại hàng trăm ống kính của một người mẫu chuyên nghiệp

Choo Sarang thừa hưởng vóc dáng đẹp từ người mẹ siêu mẫu, gần 14 tuổi đã cao ngang ngửa mẹ

2 mẹ con tạo dáng đầy tình cảm tại sự kiện

Nhìn đến gương mặt Choo Sarang, khán giả còn ngỡ ngàng hơn. "Thiên thần nhí" đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, trong sáng

Không cần son phấn đậm, Choo Sarang tỏa sáng với vẻ đẹp trong veo

Dân mạng không ngớt xuýt xoa trước màn “dậy thì thành công” của Sarang. Cô bé hay mè nheo trong vòng tay bố Choo Sung Hoon giờ đã lớn thật rồi

Choo Sarang sinh tháng 10/2011, là con của võ sĩ nổi tiếng Choo Sung Hoon và người mẫu Yano Shiho. Ngay từ khi còn bé, cô đã trở thành hiện tượng trên khắp châu Á với vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu. Choo Sarang được mệnh danh là "thiên thần nhí", "em bé quốc dân" khuấy đảo làng giải trí 1 thời.

Sau khi kết thúc chương trình The Return of Superman, Choo Sarang cùng gia đình đã chuyển đến Hawaii vào năm 2018. Cuộc sống hiện tại của "thiên thần nhí" trên hòn đảo thiên đường này đã được tiết lộ trong chương trình Live All Year. Theo đó, gia đình cô bé sinh sống trong một biệt thự sang trọng trị giá gần 150 tỷ đồng, với tiện nghi bao gồm cả một rạp chiếu phim. Bên cạnh đó, Sarang cũng được bố mẹ cho theo học tại một trường tư thục danh tiếng ở Hawaii, với mức học phí lên tới gần 500 triệu đồng mỗi năm.

Đến nay, cô bé đã lớn lên và "dậy thì thành công", lột xác ngoạn mục khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Với vóc dáng nổi bật, Choo Sarang đang bắt đầu làm người mẫu, xuất hiện trên tạp chí và đi casting người mẫu catwalk, thể hiện tiềm năng của cô bé trong lĩnh vực này.

Choo Sarang là "thiên thần nhí" đình đám 1 thời

Giờ đây, cô bé đã lớn...

... và theo đuổi sự nghiệp người mẫu

Choo Sarang đi catwalk với sự tự tin, thần thái cuốn hút, vô cùng chuyên nghiệp

Nguồn: Xports News