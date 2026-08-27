Đức Phạm lần đầu đăng ảnh Vũ Thúy Quỳnh bụng bầu, viết tâm thư về gia đình đúng ngày sinh nhật bạn gái

Sau nhiều tháng đối mặt với không ít lời bàn tán, Vũ Thúy Quỳnh dường như đã đón món quà sinh nhật đặc biệt nhất ở tuổi 28. Không phải món quà xa xỉ hay màn thể hiện tình cảm phô trương, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại là bài đăng dài của doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh cùng loạt hình ảnh được xem như một lời khẳng định về tương lai của cả hai.

Nguồn: Duc Pham

Trên trang cá nhân, Đức Phạm chia sẻ dòng tâm sự khá dài, nhìn lại những biến cố bản thân đã trải qua và những điều học được từ bố mẹ.

Anh viết: "Thời gian qua con làm nhiều việc không đúng làm phiền đến bố mẹ. Nhưng bố mẹ vẫn ở bên cạnh con xử lý mọi việc giúp con và không la con câu nào.

Con nhận ra bố mẹ đã già rồi. Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa.

Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con.

Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình.

Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Nguồn: Duc Pham

Đi kèm dòng trạng thái là loạt hình ảnh gia đình khiến nhiều người đặc biệt chú ý. Bên cạnh những khoảnh khắc ấm áp của Đức Phạm bên hai con chung với Diệp Lâm Anh, doanh nhân sinh năm 1990 còn đăng tải hình ảnh các con vui vẻ bên Vũ Thúy Quỳnh. Đáng chú ý nhất là bức ảnh anh ôm bạn gái khi cô đang mang thai với bụng bầu đã khá lớn.

Nguồn: Duc Pham

Không ít cư dân mạng cho rằng đây không đơn thuần là một bài đăng chia sẻ cảm xúc, mà còn là cách Đức Phạm công khai nhìn nhận Vũ Thúy Quỳnh như một phần trong gia đình mình. Câu nhắn nhủ "Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi" càng khiến nhiều người tin rằng doanh nhân đang muốn gửi sự động viên tới bạn gái trong giai đoạn chuẩn bị chào đón em bé.

Nguồn: Duc Pham

Động thái này càng nhận được nhiều sự đồng cảm bởi trước đó, Vũ Thúy Quỳnh từng nhiều lần đối diện với những bình luận tiêu cực xoay quanh chuyện tình cảm. Trong thời gian mang thai, người đẹp sinh năm 1998 từng chia sẻ cảm giác tủi thân khi đọc phải những lời nhận xét như "chửa hoang", "không danh phận" hay những bình luận nghi ngờ về tương lai mối quan hệ của cô. Những chia sẻ ấy từng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bởi vậy, bài đăng lần này của Đức Phạm được xem như một sự lên tiếng bằng hành động thay vì lời giải thích. Anh không nhắc trực tiếp đến những ồn ào đã qua nhưng lựa chọn đăng tải những hình ảnh đời thường, có sự xuất hiện của Vũ Thúy Quỳnh và các con, đồng thời nói nhiều về trách nhiệm, gia đình và việc trở thành điểm tựa, đủ để nhiều người cảm nhận được thông điệp anh muốn gửi gắm.

Dưới bài đăng, đông đảo bạn bè và cư dân mạng để lại những lời chúc mừng dành cho cặp đôi. Nhiều bình luận bày tỏ hy vọng Đức Phạm sẽ luôn yêu thương, trân trọng và bảo vệ Vũ Thúy Quỳnh cũng như các con.

Một số bình luận nhận được nhiều sự đồng tình như: "Chúc các bạn hạnh phúc, mong bạn luôn thương Quỳnh, từ giờ hãy cố gắng sống có trách nhiệm với gia đình và người phụ nữ của mình nhé", "Chúc mừng cô bé dễ thương, luôn hạnh phúc em nhé" hay "Đức Phạm đăng đúng ngày sinh nhật Quỳnh, ý nghĩa quá".

Chuyện tình của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh được công khai từ cuối năm 2025 sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò. Từ đó đến nay, cặp đôi nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán, từ nghi vấn rạn nứt, chuyện sống chung cho đến những đồn đoán liên quan đến việc mang thai. Tuy nhiên, cả hai vẫn nhiều lần khẳng định đang cùng nhau xây dựng cuộc sống và vượt qua những lời dị nghị từ bên ngoài.

Sau tất cả những ồn ào, bài đăng đúng dịp sinh nhật tuổi 28 của Vũ Thúy Quỳnh khiến nhiều người tin rằng cả hai đang bước sang một chặng đường mới. Không cần những lời tuyên bố quá lớn, chỉ một bức ảnh ôm người phụ nữ đang mang thai, sự xuất hiện của các con trong cùng một khung hình và lời hứa sẽ trở thành điểm tựa cho gia đình cũng đủ để khép lại phần nào những hoài nghi trước đó.

Có lẽ, điều Vũ Thúy Quỳnh nhận được trong ngày sinh nhật năm nay không chỉ là những lời chúc, mà còn là cảm giác được công khai đồng hành và được người mình yêu lựa chọn đứng về phía mình trước công chúng. Với nhiều người, đó mới chính là "danh phận" ý nghĩa nhất sau những tháng ngày phải đối diện với không ít điều tiếng.