Đưa "y tế tinh hoa" về cơ sở: Bước ngoặt từ mô hình hợp tác tại phường Vĩnh Hưng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu thăm cơ sở vật chất và xem xét quá trình vận hành khám, chữa bệnh tại sự kiện. Ảnh: Ý Như

Chương trình có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, cùng lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và phường Vĩnh Hưng; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, thể hiện sự chung tay của toàn xã hội trong công tác an sinh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Từ "Mệnh lệnh thực tiễn" đến hành động thần tốc

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định sự kiện là một "kỳ tích về tiến độ" và là "tác phẩm" cụ thể nhất của tinh thần "nói đi đôi với làm".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu. Ảnh: Ý Như

"Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần kể từ khi ý tưởng được khởi xướng, chúng ta đã có mặt tại đây để chứng kiến thành quả. Đây là minh chứng rõ nét cho cách làm việc quyết liệt, hiệu quả của chính quyền và ngành Y tế" - Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, mô hình hợp tác này khẳng định tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương hai cấp mà Hà Nội đang vận hành. Trước đây, việc quản lý y tế cơ sở dàn trải, gặp nhiều khó khăn, nhưng nay, với sự chỉ đạo tập trung và quyết liệt, nhiều "điểm nghẽn" đã được khơi thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định, việc đưa bác sĩ Đại học Y Hà Nội về Trạm Y tế phường là hành động thiết thực để xây dựng một Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", nơi chỉ số hạnh phúc của người dân là thước đo cuối cùng.

"Người dân không cần phải đi đâu xa, không phải chịu cảnh chen chúc ở bệnh viện tuyến trên, mà ngay tại phường nhà cũng được hưởng thụ y tế tinh hoa. Đó là hạnh phúc" - Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng chia sẻ.

Không dừng lại ở Vĩnh Hưng, Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu triển khai, nhân rộng mô hình ưu việt này, để người dân ở bất kỳ đâu trên địa bàn Hà Nội cũng được thụ hưởng sự công bằng trong chăm sóc y tế.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Như Ý

Đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định cam kết chiến lược của nhà trường trong việc đồng hành cùng Thủ đô. PGS.TS Phan Thị Thu Hương nhấn mạnh vai trò của hành lang pháp lý, đặc biệt là Luật Thủ đô và các Nghị quyết của Quốc hội, đã tạo nên "bệ phóng" về cơ chế giúp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có thể vươn dài cánh tay về cơ sở.

Dưới góc độ chuyên môn và đào tạo, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội đưa ra một quan điểm mới và sâu sắc: Sự kết hợp giữa "Viện - Trường" tại Trạm y tế phường là mô hình "lợi ích kép".

"Chúng tôi quan niệm Dự phòng và Điều trị phải gắn kết như chân với tay, không thể tách rời. Việc đưa bác sĩ, sinh viên xuống phường không chỉ để khám bệnh mà còn là môi trường thực hành vô giá. Sinh viên Y khoa phải hiểu dân, phải thấu hiểu mô hình bệnh tật từ cơ sở thì mới trở thành những bác sĩ giỏi toàn diện" - PGS.TS Phan Thị Thu Hương chia sẻ.

Đồng quan điểm với lãnh đạo thành phố, PGS.TS Phan Thị Thu Hương cũng cam kết mạnh mẽ về sự lan tỏa, nhân rộng mô hình. Bà cho biết Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thống nhất ý chí, sẵn sàng nguồn lực để mở rộng mô hình này ra các khu vực khác, đặc biệt là khu vực Hòa Lạc và các đô thị vệ tinh, nhằm giảm tải áp lực cho nội đô và nâng cao chất lượng sống cho người dân ngoại thành.

Đầu tư đồng bộ, hiện đại , đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng được đầu tư đồng bộ, hiện đại tại ngõ 471, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, với diện tích trên 4.000m2, là một trong những cơ sở khám chữa bệnh vệ tinh quan trọng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân khu vực phía Nam và Đông Nam Thủ đô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: Như Ý

Phòng khám được quy hoạch khoa học với gần 30 phòng khám, phòng xét nghiệm và khu chức năng khép kín, bảo đảm quy trình thăm khám thuận tiện từ tiếp đón, chẩn đoán đến điều trị và lưu trú ban ngày. Các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng được tổ chức bài bản, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu và chuyên sâu của người dân.

Phòng khám có đầy đủ các chuyên khoa trọng điểm như Nội, Ngoại, Sản phụ khoa, Nhi, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Da liễu cùng các dịch vụ cận lâm sàng hiện đại; được trang bị đồng bộ theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đội ngũ bác sĩ là các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia khám, điều trị, bảo đảm chất lượng chuyên môn thống nhất giữa các cơ sở.

Hệ thống công nghệ thông tin y tế (HIS) cho phép liên thông hồ sơ bệnh án, hỗ trợ hội chẩn nhanh, đồng thời, không gian thân thiện, quy trình phục vụ chuẩn hóa giúp nâng cao trải nghiệm và lấy người bệnh làm trung tâm.

Hoạt động khám, chữa bệnh tại sự kiện. Ảnh: Như Ý

Việc đưa Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng vào hoạt động góp phần giảm tải cho cơ sở Tôn Thất Tùng, đồng thời, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực Vĩnh Hưng, Hoàng Mai và vùng lân cận. Khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của bệnh viện tuyến trung ương, phòng khám mang y học hàn lâm, y đức và y thuật đến gần hơn với cộng đồng.

Ngay trong khuôn khổ lễ công bố, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với địa phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 300 người dân, gồm các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí và trẻ em trên địa bàn.

Sự kiện khẳng định sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền - nhà trường - bệnh viện, góp phần phát triển y tế cơ sở trở thành "pháo đài" vững chắc bảo vệ sức khỏe nhân dân.