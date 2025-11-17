Đưa vợ 55-70 triệu/tháng, người chồng ở Hà Nội cay mắt khi biết số tiền tiết kiệm của gia đình

Hàng tháng chồng đưa lương cho vợ, rồi vợ cân đối chi tiêu trong gia đình và tiền dự phòng cũng như tiết kiệm, trả nợ (nếu có). Đây là cách quản lý tài chính mà nhiều cặp vợ chồng vẫn đang áp dụng. Suy cho cùng, quy tiền về 1 mối đúng là dễ theo dõi, dễ "quản" hơn nhưng trong một vài trường hợp, cách này không hẳn là hiệu quả.

Tâm sự của người chồng trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Anh cho biết hàng tháng anh đều đưa cho vợ 55-70 triệu đồng, còn lương vợ được khoảng 20 triệu/tháng. Anh chị hiện có 2 con nhỏ, vẫn đang phải đi thuê nhà.

Ảnh minh họa

"Tháng nào mình cũng đưa vợ 55-70 triệu. Bên cạnh đó mình vẫn trả tiền thuê nhà và tiền học cho 2 con học trường tư, không liên quan gì đến khoản tiền đưa cho vợ mỗi tháng. Đồ ăn thì ông bà nội, ngoại gửi lên đều. Lương vợ mình thì cũng được 20 triệu/tháng.

Vậy mà cuối năm vợ mình bảo tiết kiệm được 150 triệu. Mình nghe mà mắt mình cay xè, vừa chán vừa cảm thấy bất lực. Nói ra thì vợ chồng lại lục đục, khổ con. Mà mặc kệ thì không biết bao giờ mới mua được cái nhà ở Hà Nội" - Người chồng trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, có người thở dài, thương cho người chồng; cũng có người sửng sốt vì không hiểu nổi cô vợ làm gì mà cả năm tiết kiệm được có 150 triệu, trong khi tiền chồng đưa không hề ít, chưa kể, anh cũng lo tiền thuê nhà và tiền học phí cho 2 con luôn rồi.

"Nghĩa là mỗi tháng vợ cầm về tay 75-90 triệu cả tiền chồng đưa lẫn tiền lương. Tiền nhà chồng cũng trả, con học trường tư học phí không rẻ, chồng cũng lo. Vợ lo mỗi ăn uống, mua sắm trong gia đình với chi tiêu cá nhân mà 10 tháng tiết kiệm 150 triệu, trung bình 15 triệu/tháng, suy ra tiêu hết 60-75 triệu. Mình nghe mà thấy sợ luôn ấy, thương bác này quá" - Một người phân tích.

"Nghe chuyện nhà bác này xong nghĩ ngay đến câu 1 người làm, 1 người phá… Vợ tiêu thế này thì phải gọi là quá hoang, trong khi chưa có nhà. Khuyên thật là bác không nên đưa tiền cho vợ giữ nữa, cái gì mình lo cho con thì mình tự chi trả, khoán luôn tiền ăn uống cho vợ lo. 20 triệu lương vợ phải đủ lo ăn uống cho nhà 4 người, còn lại không đưa cho vợ đồng nào nữa thì may ra cải thiện được tình hình" - Một người khuyên.

"Vợ không biết tiết kiệm mà vẫn đưa tiền đều cho vợ giữ thì cũng phải tự trách mình nữa bác ạ, đàn ông trụ cột gia đình thì phải có tiếng nói chứ không vì ngại mà im ỉm cho qua được" - Một người bày tỏ.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Làm rõ trách nhiệm của từng người trong việc đóng góp, quản lý tài chính

Khi vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, điều đầu tiên cần làm là xác định rõ trách nhiệm của từng người trong việc đóng góp và quản lý tài chính gia đình.

Ảnh minh họa

Việc này không chỉ giúp tránh những hiểu lầm và xung đột không cần thiết, mà còn tạo ra sự công bằng và minh bạch trong mối quan hệ. Mỗi người nên biết rõ mình chịu trách nhiệm phần nào trong chi tiêu nói riêng và tình hình tài chính nói chung.

Ví dụ, nếu chồng có thu nhập cao hơn thì chồng có thể chịu trách nhiệm nhiều hơn trong các khoản chi lớn, còn vợ tập trung vào quản lý các khoản chi nhỏ hàng ngày. Khi mọi thứ được phân định rõ ràng, các quyết định tài chính sẽ ít gây căng thẳng và mọi người sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn với vai trò của mình, từ đó giảm thiểu nguy cơ mâu thuẫn kéo dài.

2 - Lập ngân sách chi tiêu, tiết kiệm, dự phòng chi tiết

Sau khi thống nhất được trách nhiệm của từng người, bước tiếp theo là lập một ngân sách chi tiêu, tiết kiệm và dự phòng chi tiết.

Ngân sách không chỉ là công cụ quản lý tiền bạc mà còn là cách để vợ chồng hiểu rõ tình hình tài chính của gia đình, từ thu nhập, chi phí sinh hoạt đến các khoản tiết kiệm và dự phòng khẩn cấp. Việc lên ngân sách chi tiết giúp cả hai cùng nhìn thấy bức tranh tổng thể, từ đó đưa ra các quyết định cân nhắc, tránh chi tiêu quá tay hoặc lãng phí.

Ảnh minh họa

Thêm vào đó, việc dự phòng cho các tình huống bất ngờ như bệnh tật, sửa chữa nhà cửa hay các khoản phát sinh khác sẽ giúp giảm áp lực tài chính và tạo cảm giác an tâm. Khi cả hai cùng lập ngân sách và cam kết tuân thủ, không chỉ tiền bạc được quản lý hiệu quả mà mâu thuẫn cũng được hạn chế, vì mọi quyết định chi tiêu đều dựa trên kế hoạch đã thống nhất, thay vì dựa vào cảm xúc hoặc thói quen cá nhân.

3 - Thẳng thắn trao đổi, trò chuyện thay vì né tránh vấn đề

Cuối cùng, thẳng thắn trao đổi và trò chuyện về vấn đề tiền bạc là yếu tố then chốt để giữ hòa khí trong hôn nhân.

Không ít cặp vợ chồng thường né tránh hoặc trì hoãn các cuộc trò chuyện liên quan đến tiền, dẫn đến hiểu lầm tích tụ và xung đột ngày càng lớn. Thay vì tránh né, cả hai nên tạo thói quen trao đổi định kỳ về tài chính, chia sẻ quan điểm, lo lắng và mong muốn của mình một cách trung thực và tôn trọng nhau.

Cuộc trò chuyện cởi mở không chỉ giúp tìm ra giải pháp hợp lý cho các bất đồng hiện tại mà còn giúp xây dựng sự tin tưởng và hiểu nhau hơn trong dài hạn. Khi mỗi người đều cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và cân nhắc, việc đưa ra các quyết định chung sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, đồng thời mối quan hệ cũng trở nên gắn kết và bền vững hơn.