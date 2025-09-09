Đưa con đi nhập học, ông bố bất ngờ bị cả MXH mắng: "Anh đang không tôn trọng con trai mình"

Đầu tháng 9, các trường cao đẳng, đại học trên cả nước đồng loạt khai giảng, kéo theo cảnh nhiều phụ huynh đưa con đến trường nhập học. Với các bạn tân sinh viên, đặc biệt là năm nhất, sự đồng hành này không chỉ thể hiện tình cảm mà còn là cách bố mẹ khích lệ con trước cột mốc quan trọng.

Mới đây, tại Đại học Đông Nam, Nam Kinh, Trung Quốc, một bức ảnh ghi lại cảnh phụ huynh đưa con nhập học đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Trong ảnh, người cha xuất hiện với trang phục khá xuề xòa khi mặc áo ba lỗ, quần cộc, dép lê, khác hẳn không khí trang trọng của ngày nhập học.

Ông bố đưa con đi nhập học với vẻ ngoài xuề xòa.

Cho những ai chưa biết, trường Đại học Đông Nam là trường đại học top đầu tại Trung Quốc, nơi rất nhiều thanh niên ao ước được thi đỗ. Khoảnh khắc này khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi, cho rằng người cha trong bức ảnh thiếu chỉn chu, không tôn trọng con, nhà trường lẫn bản thân. Khi bước vào môi trường học tập, phụ huynh nên tránh ăn mặc quá xuề xòa. Ngày nhập học đầu tiên của con là dịp quan trọng, vì vậy dù không bắt buộc vest lịch lãm, trang phục của bố mẹ cũng nên gọn gàng và tươm tất hơn.

Một số ý kiến cho rằng ông bố trong bức ảnh vô tình làm “xấu mặt” con, tạo ấn tượng không tốt ngay ngày đầu nhập học. Việc có con trúng tuyển Đại học Đông Nam là niềm tự hào, vì vậy khi chụp ảnh lưu niệm, phụ huynh cũng nên chỉn chu hơn một chút.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực, cho rằng trang phục không phải vấn đề lớn. Vào mùa hè nóng bức và phải di chuyển xa, việc lựa chọn quần áo thoải mái là điều dễ hiểu. Hơn nữa, dùng trang phục để đánh giá con người không nên là tiêu chí. Ai cũng có quyền mặc đồ mình thích, và câu chuyện này không cần bị “khui” lên quá mức.

- Ôi trời, ngày đầu nhập học của con mà bố mặc vậy nhìn hơi… khó hiểu nha.

- Đúng là tự hào về con thì cũng nên chỉnh chu một chút khi lên hình chứ.

- Không hiểu sao ông bố này lại mặc như thế luôn ý.

- Bố mặc thoải mái là được, quan trọng là sự quan tâm và tình cảm mà.

- Ngày đặc biệt mà bố mặc vậy, đúng là không ai giống ai luôn!

- Mình lại thấy bố mặc thoải mái, quan trọng là tình cảm chứ không phải hình thức.

Ngày con nhập học, bố mẹ mặc gì cho phù hợp?

Ngày nhập học là cột mốc quan trọng với bất kỳ sinh viên nào, đặc biệt là các bạn tân sinh viên lần đầu bước chân vào môi trường đại học. Không chỉ con cái háo hức, bố mẹ cũng háo hức theo, muốn đồng hành, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn trong ngày đặc biệt như vậy, bố mẹ nên mặc gì để vừa thoải mái, vừa thể hiện sự chỉn chu?

Trước hết, điều quan trọng là trang phục nên gọn gàng, phù hợp hoàn cảnh. Ngày nhập học không yêu cầu bố mẹ phải diện vest lịch lãm hay váy dạ hội, nhưng tránh ăn mặc quá xuề xòa như áo ba lỗ, quần đùi hay dép lê. Một bộ đồ đơn giản, tươm tất, màu sắc hài hòa sẽ giúp bố mẹ trông chỉn chu nhưng vẫn thoải mái di chuyển, đặc biệt nếu phải đi lại nhiều hoặc trời nắng nóng. Ví dụ, quần dài hoặc quần vải gọn gàng, áo sơ mi hoặc áo polo là lựa chọn vừa dễ chịu, vừa lịch sự. Phụ nữ có thể chọn váy hoặc quần áo nhẹ nhàng, thanh lịch, tránh những bộ quá hở hoặc quá lòe loẹt.

Bên cạnh yếu tố hình thức, bố mẹ cũng nên cân nhắc tính thực tế. Thời tiết, quãng đường di chuyển, thậm chí cả việc chụp ảnh lưu niệm cũng là những yếu tố cần nghĩ đến. Một bộ trang phục vừa thoải mái vừa lịch sự sẽ giúp bố mẹ tự tin hơn khi đi cùng con, đồng thời tạo ra những bức ảnh kỷ niệm đẹp mắt.

Cuối cùng, việc ăn mặc phù hợp còn thể hiện sự tôn trọng ngày đặc biệt của con và môi trường học tập. Một bộ đồ gọn gàng không chỉ giúp bố mẹ cảm thấy tự tin, mà còn gửi thông điệp về sự quan tâm và tự hào đối với thành quả của con. Dù không cần quá cầu kỳ, chỉ cần bố mẹ chú ý một chút tới trang phục, chắc chắn ngày nhập học sẽ trọn vẹn hơn, cả về cảm xúc lẫn hình ảnh lưu giữ trong ký ức của cả gia đình.

Ngày con nhập học là dịp để cả nhà cùng nhau đánh dấu một bước ngoặt mới, và việc lựa chọn trang phục phù hợp là một phần nhỏ nhưng quan trọng, góp phần làm nên khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ.