Dự thảo nới giờ dạy thêm: Trường có thể vượt 2 tiết/tuần

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư ngày 30/12/2024 về dạy thêm, học thêm, gửi lấy ý kiến 11 địa phương, gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Huế, Đà Nẵng.

Dự thảo sửa đổi quy định thời lượng dạy thêm tối đa trong nhà trường vẫn là 2 tiết/tuần/môn. Song, Giám đốc Sở GD&ĐT có thể "nới" số tiết dạy thêm với "trường hợp đặc biệt". Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu trường học (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng)".

Dự thảo sửa đổi cho phép các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần cho mỗi môn học (Ảnh minh hoạ).

Trước đó, Thông tư 29 được Bộ GD&ĐT ban hành hồi tháng 2 từng gây tranh cãi vì những quy định về dạy thêm trong các trường THCS, THPT. Việc dạy thêm chỉ được áp dụng cho ba nhóm học sinh: Chưa đạt yêu cầu; Học sinh giỏi cần bồi dưỡng; Học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi, và phải tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Nhiều giáo viên và phụ huynh bày tỏ lo ngại bởi giới hạn 2 tiết/tuần là không đủ để cải thiện năng lực học sinh yếu hay bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên dạy thêm ngoài trường phải công khai đầy đủ thông tin về môn học; thời lượng; địa điểm; hình thức; danh sách học sinh và học phí.

Một thay đổi khác là UBND cấp xã trực tiếp quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm.

Với cơ sở dạy thêm ngoài trường, Dự thảo mới yêu cầu nhiều thông tin đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên tổ chức góp ý đối với dự thảo và gửi tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ trước ngày 7/12.