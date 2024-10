Du lịch Bình Thuận cuối năm "nóng lên" với cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024

Thiết kế sân khấu đêm Chung kết Hoa Hậu Biển Việt Nam 2024 tại Phan Thiết đã được công bố (Nguồn: Công ty TNHH Truyền Thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy)

Các chương trình lễ hội và cuộc thi nhiều màu sắc Văn hóa - Giải trí đang mang lại nhiều quả ngọt cho tỉnh Bình Thuận.

Theo Báo Bình Thuận đưa tin, tính từ đầu năm đến tuần đầu tháng 9/2024, du lịch Bình Thuận đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 6,58% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách phục vụ trong ngày có khoảng 250.400 lượt khách, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ). Tính riêng khách quốc tế, trong 8 tháng qua toàn tỉnh ước đón 263.300 lượt khách, tăng gần 53% so cùng kỳ năm trước và chủ yếu đến từ các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đức, Anh, Mỹ…

Bản tin trên cũng cho biết, tính riêng tháng 8/2024, tỉnh Bình Thuận đã phục vụ khoảng 925.800 lượt khách, tăng 3,44% so tháng trước đó và tăng 12,26% so cùng kỳ năm ngoái; riêng khách phục vụ trong ngày ước đạt gần 46.500 lượt khách, tăng 3,31% so tháng trước và tăng gấp 2,53 lần so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu trong tháng 8 là 2.250 tỷ đồng.

Tháng 8 vừa qua cũng là thời điểm báo chí, truyền thông khắp nơi liên tục đưa tin Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chung khảo cuộc thi được tổ chức từ ngày 28 - 31/12/2024, trong đó Chung kết toàn quốc diễn ra tối 31/12 sẽ kết hợp cùng với màn pháo hoa giao thừa đón năm mới 2025.

Như vậy có thể thấy, các chương trình văn hóa kết hợp lễ hội được tổ chức chuyên nghiệp đang thực sự là những viên kim cương lấp lánh góp phần đưa du lịch Bình Thuận tỏa sáng rực rỡ.

Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 tại thành phố Phan Thiết (Nguồn: Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự)

Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự là đơn vị đồng hành trong vai trò tư vấn pháp lý cho cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024, giúp đảm bảo uy tín, tính minh bạch và chuyên nghiệp của cuộc thi.

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, đại diện của Công ty Luật HPL, cho biết: "Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 do Ths - Hoa hậu Lê Thị Thơ làm Chủ tịch là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, được Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận chấp thuận theo CV số 85/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/8/2024."

Bên cạnh đó, Luật sư Huyền cho biết thêm, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 đã được Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) chứng nhận Số 3578/2024/QTG Cấp cho Chủ sở hữu là Công ty TNHH Truyền Thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy. Trưởng Ban giám khảo cuộc thi là NSND Trịnh Kim Chi.

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền – đại diện đơn vị tư vấn pháp lý cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 (Nguồn: Công ty Luật TNHH HPL và Cộng sự)



Theo đó, mọi quy trình, thủ tục tổ chức cuộc thi đều được ban tổ chức thực hiện rất kỹ lưỡng và chặt chẽ ngay từ khâu bản quyền tới xin cấp phép. Điều này không chỉ thể hiện uy tín và tính chuyên nghiệp, mà còn đảm bảo cuộc thi được tổ chức xứng tầm quốc gia, mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho điểm đến Bình Thuận.

Bên cạnh những thông tin về chuyên môn, vị luật sư cũng có nhiều chia sẻ đầy cảm xúc: "Thạc sĩ Lê Thị Thơ - Chủ tịch cuộc thi, nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang – Trưởng ban tổ chức, và đơn vị tổ chức, không chỉ chú trọng các yếu tố chuyên môn, mà còn lan tỏa sự tâm huyết, những cảm xúc chân thành tuyệt vời. Tất cả đều dốc sức để Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 sẽ là cơ hội cho những người đẹp trí tuệ xuất sắc thể hiện tình yêu biển đảo quê hương, cũng như góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về ý thức bảo vệ môi trường biển."

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 sẽ có khoảnh khắc đăng quang Tân Hoa hậu đúng vào thời điểm thành phố Phan Thiết bắn pháo hoa mừng giao thừa, chào đón năm mới. Đây là điểm sáng tạo đặc biệt khiến cái tên Bình Thuận được nhắc đến khắp nơi, trở thành một điểm đến "hot" mà minh chứng là lượt khách du lịch đang tăng lên rõ nét kể từ khi cuộc thi được công bố.