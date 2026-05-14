Dự lễ trưởng thành của con trai, một phụ huynh lớp 12 gây tranh cãi vì trang phục: Lúc cần kín đáo, vì sao lại hở?

Ai cũng hiểu đạo lý rất đơn giản là mỗi hoàn cảnh sẽ phù hợp với một kiểu trang phục khác nhau. Ở những hoàn cảnh khác nhau, cách ăn mặc cần phù hợp với thân phận và tính chất sự kiện. Nếu chỉ đi du lịch hay dạo phố bình thường thì muốn mặc gì cũng được, nhưng khi xuất hiện ở nơi mang tính trang trọng, trang phục cũng nên tương xứng. Nếu ăn mặc thiếu phù hợp, rất dễ trở thành đề tài bàn tán.

Một phụ huynh trên mạng mới đây đã rơi vào tình huống như vậy. Để tham dự lễ trưởng thành của con trai học lớp 12, người mẹ này đã chuẩn bị rất kỹ càng. Ban đầu cô muốn xuất hiện thật nổi bật để "ghi điểm" cho con trong ngày đặc biệt, nhưng cuối cùng lại bị cư dân mạng chế giễu chỉ vì một chi tiết nhỏ. Bộ đồ của cô thậm chí còn bị gọi là kiểu ăn mặc "mở cửa sổ".

Là mẹ của một nam sinh cuối cấp, phụ huynh này được nhận xét là giữ gìn ngoại hình khá tốt. Gương mặt trẻ trung, ngoại hình nổi bật khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khi khoác tay con trai và tựa vào người con, cô còn tạo cảm giác giống một cô gái trẻ với nét đáng yêu, e thẹn.

Người mẹ sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn, trẻ trung

Vốn dĩ đây là một lợi thế, bởi người trẻ mặc gì cũng dễ đẹp. Trong lựa chọn trang phục, cô cũng không chạy theo kiểu "cưa sừng làm nghé", mà chọn một chiếc sơ mi sọc xanh trắng tương đối nhã nhặn. Cách phối đồ này vừa có cảm giác trang trọng nhưng cũng không quá cứng nhắc. Trong khi đó, các nam sinh lớp 12 xung quanh đều mặc vest, thắt cà vạt để đánh dấu cột mốc bước vào tuổi trưởng thành. Nếu nhìn tổng thể, bộ trang phục của phụ huynh này vốn không có gì quá sai.

Nhưng vấn đề lại nằm ở một chi tiết nhỏ.

Theo đó, người mẹ đã mở khá nhiều cúc áo ở phần cổ khi mặc chiếc sơ mi dáng casual. Nếu là trong cuộc sống thường ngày thì kiểu mặc này không có gì đáng nói, nhưng đây lại là lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp. Trong hoàn cảnh ấy, hình ảnh phụ huynh đáng lẽ nên ưu tiên sự "đoan trang", thay vì đặt yếu tố gợi cảm hay dễ thương lên trước.

Những chiếc cúc áo mở quá sâu gây tranh cãi

Chính vì vậy, cách ăn mặc này đã khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi. Có người thẳng thắn bình luận: "Đến lúc cần kín đáo thì vì sao lại mở cúc áo?". Người khác thì mỉa mai: "Đây chính là kiểu ăn mặc 'mở cửa sổ' sao?". Dĩ nhiên, nhiều người cũng hiểu rằng các phụ huynh trẻ muốn thể hiện khí chất và gu thời trang của mình trong các hoạt động ở trường học.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, trong môi trường giáo dục, phụ huynh cần xác định rõ ranh giới vai trò của mình.

Việc theo đuổi cái đẹp cũng cần đặt đúng trọng tâm. Nhân vật chính của các hoạt động do trường học tổ chức không phải phụ huynh, mà là học sinh lớp 12. Cha mẹ được mời tham dự lễ trưởng thành là để chứng kiến sự lớn lên và thay đổi của con cái, chứ không phải để tham gia một "cuộc thi nhan sắc" xem ai nổi bật hơn ai.

Hơn nữa, việc thể hiện sức hút cá nhân cũng cần giữ sự chừng mực. Đã chọn mặc sơ mi thì nên mặc theo cách lịch sự, kín đáo. Nếu vừa muốn tạo cảm giác trang trọng, vừa cố tình nhấn mạnh sự gợi cảm bằng vài chiếc cúc mở sâu, hiệu quả đôi khi lại phản tác dụng, dễ khiến người khác cảm thấy thiếu phù hợp.

Trong các bối cảnh giáo dục, phụ huynh không chỉ cần xác định rõ vai trò của mình mà còn phải tôn trọng "vị trí trung tâm" của con trẻ. Nhân vật chính của lễ trưởng thành là những học sinh sắp bước sang tuổi 18, còn cha mẹ nên là người đồng hành và chứng kiến khoảnh khắc ấy, thay vì vô tình trở thành người "chiếm spotlight". Việc quá chú trọng thể hiện bản thân trong những dịp như vậy dễ khiến vai trò bị lệch đi. Phụ huynh cần tránh tâm lý đặt cái tôi cá nhân lên trên, đặc biệt trong các nghi thức trưởng thành hay hoạt động học đường, để không khiến con vô tình trở thành "phông nền".

Ngoài ra, gu thẩm mỹ và cách hành xử của cha mẹ cũng chính là lớp học thẩm mỹ trực quan nhất đối với con cái. Giáo dục thẩm mỹ không chỉ nằm trong trường học, mà còn đến từ cách ăn mặc, cư xử thường ngày của người lớn. Những điều ấy sẽ ảnh hưởng âm thầm tới quan điểm và cách nhìn nhận cái đẹp của trẻ.

Đặc biệt, học sinh lớp 12 đang ở độ tuổi rất nhạy cảm về lòng tự trọng. Nếu cha mẹ ăn mặc hoặc hành xử quá phô trương trong những dịp đông người, con trẻ đôi khi có thể rơi vào trạng thái ngại ngùng hoặc áp lực tâm lý. Vì vậy, phụ huynh cũng cần đặt mình vào cảm xúc của con để tránh vô tình tạo ra sự khó xử trong những cột mốc vốn nên là ký ức đẹp của tuổi học trò.