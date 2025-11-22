Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

Những ngày qua, tình hình mưa bão phức tạp gây sạt lở tại đèo Mimosa và ảnh hưởng đến một số tuyến đường như đèo Khánh Lê, đèo Prenn đã khiến giao thông gặp nhiều trở ngại. Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết và cảnh báo kịp thời. Sự cố thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng chính trong hoàn cảnh này, những câu chuyện về sự sẻ chia lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Nhiều nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch đến Đà Lạt dịp 20/11 buộc phải hoãn chuyến đi phút chót. Dù có chút tiếc nuối, nhưng hầu hết đều đồng tình rằng an toàn là trên hết. Nhưng đã đặt homestay từ trước nên người này có nhắn dời lịch để khi thời tiết thuận lợi hơn rồi đến, tuy nhiên, homestay đã trả lời rằng “Khi nào chính quyền cấm lưu thông hẳn thì mới hỗ trợ”.

Tình huống này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngay bên dưới bài đăng, chủ homestay đã lên tiếng giải thích rằng giữa khách và quản gia có sự hiểu nhầm nên mới dẫn đến phản hồi chưa phù hợp. Homestay sau đó đã chủ động xin lỗi, đồng thời hỗ trợ khách dời lịch hoặc hoàn cọc ngay lập tức.

Ngoài ra, nhiều homestay và cơ sở lưu trú tại Đà Lạt đã hỗ trợ khách bằng cách đổi ngày bay hoặc hoàn vé, giúp giảm bớt áp lực và lo lắng cho du khách. Một số người dân sống ở Đà Lạt cũng bảo ban nhau mọi người nên ở yên để đảm bảo an toàn, đợi khi nào thời tiết thuận lợi hơn rồi hẳn quay lại Đà Lạt để có một trải nghiệm trọn vẹn.

Nhiều homestay hỗ trợ khách lưu trú hoàn cọc và giảm giá phòng

Chia sẻ từ bạn R. (24 tuổi) khi cả homestay và nhà xe hỗ trợ hoàn tiền: “Cả home và xe đều hỗ trợ ngay trong buổi sáng sau khi mình báo về việc đèo Mimosa sạt lở và mình muốn huỷ chuyến. Tiếc cho chuyến đi mà cũng thương các bạn làm dịch vụ trên ấy. Thời tiết ổn định mình sẽ đến sớm thôi, chờ mình!”.

Không chỉ những người chưa kịp lên đường, một số du khách đang có mặt tại Đà Lạt cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình. Do xe khách hạn chế hoạt động để tránh các cung đường nguy hiểm, nhiều du khách chọn cách ở lại thành phố thêm vài ngày. Thay vì lo lắng, họ nhận được sự động viên từ người dân địa phương. Người dân Đà Lạt bảo ban nhau hỗ trợ du khách chỗ ăn ở, khuyên mọi người nên "ở yên thì hơn" để tránh rủi ro khi di chuyển trong thời tiết xấu.

Bạn V. sinh sống tại Đà Lạt đã nhắn nhủ đến các du khách có ý định đến đây rằng: “Đà Lạt hiện tại 3 đèo sạt lở rồi mọi người ạ, mưa gần như là 24/7. Nay mới tạnh được xíu nhưng trời cũng khá âm u, khó đi chơi. Nếu không quá cần thiết mng khoan hẳn lên Đà Lạt nhé, cố gắng giữ an toàn cho bản thân nha ạ.”

Một vị khách đang ở Đà Lạt chưa thể quay về TP.HCM đã đăng tải bài viết về tình huống ngặt nghẽo của mình: “Ý là mình đi Đà Lạt chơi, giờ mấy cái đèo nó ngưng lưu thông. Xe khách vào thành phố không còn nhà xe nào chạy.”

Một số hành khách cần di chuyển gấp cũng đã chọn lộ trình an toàn hơn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, như đi qua đèo Tà Nung để ra sân bay Liên Khương. Tuy nhiên, khuyến cáo chung vẫn là hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết.

Dù kế hoạch nghỉ dưỡng có thể bị thay đổi, nhưng sự an toàn và những ân tình nhận được từ homestay, nhà xe hay chính người dân địa phương đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đây cũng là lúc tinh thần đoàn kết, "lá lành đùm lá rách" được phát huy, cùng nhau tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng để vượt qua đợt mưa bão này.