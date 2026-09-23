Du học sinh dựng lều trong vườn nhà dân ở Anh để học thạc sĩ: 10 tháng ròng không tốn một đồng thuê nhà

Khi nhận giấy báo trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Vật lý Thiên văn tại Đại học Manchester, Evan Eames, một chàng trai người Canada, phải đối mặt với bài toán nan giải mà hầu hết sinh viên quốc tế đều lo sợ: giá thuê nhà đắt đỏ tại Anh. Thay vì chấp nhận gánh nặng tài chính lên tới hàng trăm bảng mỗi tháng cho một căn phòng chật chội, Eames đã đưa ra quyết định táo bạo là sống trong một chiếc lều vải suốt cả năm học.

Ý tưởng tưởng chừng điên rồ này không chỉ giúp anh tiết kiệm toàn bộ chi phí chỗ ở mà còn trở thành một trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Chiếc lều nhỏ trong góc khu vườn một gia đình người Anh là nơi cư trú của nam du học sinh (Ảnh: Evan Eames/Reddit)

Thỏa thuận độc lạ trên mạng xã hội

Nhận thấy bản thân không đủ khả năng chi trả cho các khu căn hộ sinh viên quanh trường, Eames đã đăng tải một mẩu tin tìm kiếm chỗ ở có một không hai lên diễn đàn Reddit và trang rao vặt Gumtree. Trong bài viết, anh thẳng thắn đề xuất xin được dựng một chiếc lều cắm trại trong góc sân vườn của bất kỳ ai sống gần trường. Đổi lại, anh tình nguyện làm gia sư dạy kèm môn Toán và Vật lý miễn phí cho chủ nhà hoặc con cái của họ.

Lời đề nghị kỳ lạ của chàng sinh viên Canada nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một người đàn ông tên Charley, sống ở khu vực Stockport gần Manchester, đã đồng ý tiếp nhận Eames. Charley đồng ý cho Eames cắm lều ở góc vườn sau nhà, đồng thời cho phép anh sử dụng bếp, phòng tắm và phòng giặt đồ khi cần thiết. Đổi lại, Eames hỗ trợ Charley các kiến thức liên quan đến môn Toán học. Một giao kèo đôi bên cùng có lợi chính thức bắt đầu trước thềm năm học mới.

Cuộc sống sinh tồn giữa mùa đông xứ sở sương mù

Chiếc lều vải nhỏ nằm nép mình bên bãi cỏ trở thành "ngôi nhà" của Eames suốt 10 tháng ròng rã. Thời tiết tại miền bắc nước Anh vốn nổi tiếng khắc nghiệt với những cơn mưa dầm dề và mùa đông buốt giá.

Để chống chọi với nhiệt độ thường xuyên tụt xuống gần mức đóng băng, chàng du học sinh phải trang bị hai lớp túi ngủ chuyên dụng, đệm cách nhiệt dày và mặc nhiều lớp quần áo ấm khi ngủ. Những buổi sáng thức dậy, anh thường xuyên thấy bề mặt ngoài của lều bị bao phủ bởi sương muối hoặc băng tuyết.

Eames đã trải qua những tháng mùa đông khắc nghiệt cũng trong chính chiếc lều này (Ảnh: Evan Eames/Reddit)

Anh cố gắng dành thời gian ở trường và tìm đủ cách để giữ ấm khi ngủ (Ảnh: Evan Eames/Reddit)

Phần lớn thời gian sinh hoạt trong ngày của Eames diễn ra trong khuôn viên Đại học Manchester. Anh tận dụng tối đa cơ sở vật chất của nhà trường: học bài và sạc thiết bị điện tử trong thư viện, tắm rửa ở phòng tập thể thao và chỉ trở về lều khi đêm muộn để đi ngủ. Lối sống tối giản buộc anh phải cắt giảm mọi nhu cầu vật chất không thiết yếu, chỉ giữ lại những vật dụng thật sự phục vụ cho việc học và sinh tồn cơ bản.

Tấm bằng thạc sĩ danh giá và khoản nợ bằng không

Dù trải qua không ít khó khăn về thời tiết và sự bất tiện trong sinh hoạt, Evan Eames không hề bỏ cuộc giữa chừng. Anh duy trì thành tích học tập ấn tượng và hoàn thành xuất sắc các môn học trong chương trình nghiên cứu vật lý thiên văn đầy áp lực. Sau 10 tháng kiên trì bám trụ trong chiếc lều nhỏ, Eames đã chính thức cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ của Đại học Manchester danh tiếng.

Điều đáng tự hào nhất đối với chàng du học sinh này là kết thúc khóa học mà không phải gánh thêm một đồng nợ tiền thuê nhà nào. Trải nghiệm dựng lều đi học của Eames sau đó đã được nhiều tờ báo lớn tại Anh như The Independent hay BBC đưa tin rầm rộ. Không chỉ chứng minh khả năng thích nghi phi thường, câu chuyện của anh còn phơi bày thực trạng khủng hoảng chi phí sinh hoạt sinh viên, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó của người trẻ theo đuổi con đường học vấn.

Theo The Independent

