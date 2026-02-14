Dù giàu hay nghèo, dọn nhà đón Tết có 7 thứ NHẤT ĐỊNH phải vứt bỏ nếu muốn năm mới khỏe hơn, đẹp hơn

Dọn nhà dịp Tết Nguyên Đán không chỉ là lau chùi cho sạch sẽ đón khách mà còn là cách khép lại những bộn bề năm cũ, chuẩn bị tinh thần cho một khởi đầu mới an khang và đủ đầy hơn. Đây cũng là dịp các thành viên trong gia đình cùng sum họp, vun vén tổ ấm và sắp xếp lại không gian sống.

Ảnh minh họa

Quan trọng hơn, việc mạnh tay loại bỏ những món đồ cũ hỏng, xuống cấp không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng mà còn trực tiếp tác động đến sức khỏe và chất lượng sống của mỗi người. Vì vậy, dù giàu hay nghèo, khi dọn nhà đón Tết vẫn nên kiên quyết vứt bỏ 7 thứ sau đây:

1. Thớt gỗ, đũa gỗ nứt mốc

Bề mặt gỗ có vô số khe rãnh vi mô. Khi thớt nứt hoặc ẩm kéo dài, nấm Aspergillus có thể phát triển và sinh aflatoxin. Đây là độc tố được IARC xếp nhóm 1 gây ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Y tá Tan Dunci thuộc Khoa độc chất lâm sàng của Bệnh viện Linkou Chang Gung Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, nguy hiểm ở chỗ độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín. Do đó, thớt gỗ nên thay sau 6-12 tháng, đũa gỗ 3-6 tháng hoặc bất cứ khi nào nấm mốc, nứt/xước nhiều.

2. Nồi chảo, dụng cụ nấu ăn chống dính bong tróc

Cũng theo Tan Dunci, khi lớp phủ bị xước, kim loại nền và cặn cháy lộ ra. Ở nhiệt độ cao, chảo hư hại có thể giải phóng các hợp chất phân hủy gây kích ứng hô hấp và đường tiêu hóa. Ngoài ra, bề mặt tróc tạo điều kiện tích tụ dầu oxy hóa trong khi đây là nguồn sinh gốc tự do khi nấu ăn.

Ảnh minh họa

3. Bát đĩa sứt mẻ, nứt chân chim

Nhiều người thích mua bát đĩa mới khi sang năm mới để đẹp hơn, may mắn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều so với tính thẩm mỹ là tác động đến sức khỏe. Khi dọn nhà đón Tết, bạn nên thẳng tay vứt bỏ các loại bát đũa sứt mẻ, nứt chân chim.

Do các vi nứt giữ lại cặn thực phẩm và vi khuẩn dù đã rửa sạch. Vi sinh vật có thể tạo biofilm bám chắc, làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt trong dịp Tết ăn uống dày đặc.

4. Mỹ phẩm quá hạn hoặc mở nắp lâu

Sau 6-12 tháng mở nắp, hệ bảo quản suy giảm hiệu lực. Vi khuẩn như Staphylococcus hoặc nấm men có thể phát triển trong kem nền, son môi. Bác sĩ da liễu nổi tiếng Nhật Bản Kamimiya cảnh báo mỹ phẩm cũ dễ gây viêm da tiếp xúc, mụn viêm và nhiễm trùng mắt, đặc biệt với mascara. Thậm chí có thể biến chất, gây nhiều bệnh nghiêm trọng nếu dùng lâu.

Ảnh minh họa

5. Gối và thú nhồi bông dùng nhiều năm

Ruột gối tích tụ mồ hôi, tế bào chết và mạt bụi nhà. Mạt bụi là tác nhân hàng đầu gây viêm mũi dị ứng và hen. Gối biến dạng còn làm sai lệch trục cổ, gây đau đầu, mất ngủ mạn tính. Thú nhồi bông ẩm mốc là “ổ chứa” bào tử nấm bay lơ lửng trong phòng ngủ kín. Tốt nhất là giặt thường xuyên và nên thay ruột gối 3 - 5 năm 1 lần.

6. Thực phẩm đông lạnh quá lâu, đồ khô ẩm mốc nhẹ

Không phải cứ để tủ lạnh là an toàn, ngay cả khi cấp đông. Bác sĩ dinh dưỡng Shi Wenli tại Bệnh viện Boai Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, thực phẩm bảo quản dài ngày có thể bị oxy hóa chất béo, sinh aldehyde độc hại. Càng nguy hiểm nếu cấp đông nhiều lần.

Đồ khô như lạc, hạt, gia vị nếu ẩm mốc dù rất nhẹ vẫn tiềm ẩn độc tố nấm, đặc biệt là aflatoxin gây ung thư. Dịp Tết ăn nhiều, nguy cơ ngộ độc và rối loạn tiêu hóa càng cao nên hãy kiểm tra và vứt bỏ ngay trong dịp dọn nhà cuối năm này nhé!

Ảnh minh họa

7. Hộp nhựa cũ trầy xước nhiều

Tiến sĩ Feng Xielin thuộc Bệnh viện Ung thư Tứ Xuyên (Trung Quốc) cảnh báo: Nhựa cũ, nhất là loại kém chất lượng, có thể thôi nhiễm BPA hoặc phthalate khi đựng đồ nóng. Các chất này liên quan rối loạn nội tiết, ảnh hưởng chuyển hóa và sinh sản. Hộp trầy còn khó làm sạch, giữ lại vi khuẩn và mùi ôi, ảnh hưởng tới cả sức khỏe và hương vị món ăn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Health UDN