Nối thành công 2 ca đứt lìa ngón tay

Ngày 14/2, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa thực hiện thành công 2 ca nối vi phẫu ngón tay đứt lìa, tổn thương phức tạp.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.H.L. (56 tuổi, ngụ phường Hố Nai) nhập viện ngày 10/2 trong tình trạng đứt lìa ngón cái tay trái do nồi bánh chưng đổ dập trúng. Dù phần chi đứt được bảo quản đúng cách, mỏm cụt nham nhở, lóc da, lộ xương. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ biến chứng sau mổ.

Ekip đã kết hợp xương, khâu nối gân và thực hiện vi phẫu hai động mạch, hai tĩnh mạch cùng dây thần kinh. Sau 3 ngày hậu phẫu, ngón tay hồng ấm, tưới máu tốt.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Q.M.H. (25 tuổi, ngụ xã Long Hưng) bị máy cắt làm đứt ngón trỏ tay trái. Các bác sĩ tiến hành cố định xương, nối gân và ghép đoạn tĩnh mạch mu tay để tái lập động mạch tổn thương. Sau mổ, đầu ngón hồng, tuần hoàn ổn định.

Theo bác sĩ, ngón cái và ngón trỏ giữ vai trò quan trọng trong chức năng cầm nắm. Nối thành công giúp bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng.

Các chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra đứt lìa chi thể, cần băng ép cầm máu, bọc phần chi đứt bằng gạc sạch, cho vào túi kín rồi đặt trong thùng đá lạnh, tránh tiếp xúc trực tiếp với đá. Người bệnh cần được đưa sớm đến cơ sở có khả năng vi phẫu để tăng cơ hội cứu chi.