Dù gia đình có bao nhiêu người con đi nữa thì đây vẫn là người con hiếu thảo với bố mẹ nhất!

Trong một gia đình đông con, luôn có một "nghịch lý" tồn tại: Người con lo toan chu toàn nhất, tận tụy nhất khi cha mẹ già yếu thường không phải là người thành đạt nhất hay được cưng chiều nhất. Vì sao lại như vậy?

Người hiếu thảo nhất là người "nhìn thấy" nỗi đau của cha mẹ

Trong khi những người con khác về thăm nhà thường chỉ ghé qua như "khách", ăn bữa cơm rồi vội vã rời đi, thì luôn có một người con thầm lặng ở lại để dọn dẹp, phát hiện ra lọ thuốc của cha đã hết hay đôi mắt mẹ đã mờ đi nhiều.

Sự hiếu thảo này không tự nhiên mà có. Nó thường bắt nguồn từ một trái tim nhạy cảm và những ký ức tuổi thơ đầy ám ảnh. Có thể khi còn nhỏ, người con này đã vô tình chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ sau cánh cửa bếp, hay thấy đôi bàn tay cha run rẩy vì làm việc quá sức. Những hình ảnh đó khắc sâu vào tâm khảm, biến thành một lời thề vô hình: “Sau này lớn lên, mình phải bảo vệ cha mẹ”.

Sự "hiểu chuyện" - Cái mác mỹ miều của một tuổi thơ trưởng thành sớm

Có một sự thật đau lòng: Đứa con hiếu thảo nhất thường là đứa trẻ từng nhận được ít sự quan tâm nhất trong gia đình. Vì không phải là người thông minh nhất hay xinh đẹp nhất để được ưu ái, họ chọn cách "hiểu chuyện" để nhận được sự công nhận từ cha mẹ.

Họ học cách nhường nhịn em nhỏ, học cách làm việc nhà từ sớm và học cách giấu đi nhu cầu của bản thân. Kiểu trưởng thành sớm này khiến họ hình thành thói quen: Luôn ưu tiên cảm xúc của người khác lên trên chính mình. Khi cha mẹ già đi, họ nghiễm nhiên trở thành người gánh vác chính, không phải vì họ giàu có, mà vì họ không đành lòng nhìn cha mẹ khổ cực.

Bi kịch: Người làm nhiều nhất lại là người bị xem nhẹ nhất

Trong nhiều gia đình, lòng hiếu thảo của người con này bị coi là một "lẽ đương nhiên". Vì họ quá hiền lành, quá trách nhiệm nên mọi người mặc định: "Nó chăm ông bà là đúng rồi, nó quen thế rồi".

Trái ngang thay, cha mẹ đôi khi lại có xu hướng hướng về những đứa con ở xa, những đứa con lâu lâu mới về hay những người con có tiền bạc, địa vị. Người con kề cận sớm hôm, lo từng bát cháo, viên thuốc đôi khi lại phải nhận lấy sự khắt khe, trách móc từ chính cha mẹ hoặc sự vô tâm, phán xét từ anh chị em ruột thịt.

Nếu bạn chính là người con đang âm thầm hy sinh đó, xin hãy nhớ: Lòng hiếu thảo là một đức tính cao đẹp, nhưng nó không nên trở thành sự tự ngược đãi bản thân. Bạn cũng cần được nghỉ ngơi, cũng cần được yêu thương. Bạn không có lỗi nếu đôi khi cảm thấy kiệt sức.

Đừng để hiếu thảo trở thành "vở kịch độc diễn"

Một gia đình chỉ thực sự ấm áp khi sự hiếu thảo được sẻ chia. Không thể có chuyện một người con còng lưng chăm sóc cha mẹ, còn những người khác đứng ngoài cuộc chỉ trỏ hay chỉ gửi vài đồng tiền coi như xong chuyện.

Cha mẹ có thể có quyền thiên vị, nhưng phận làm con, sự hiếu kính không nên có sự phân biệt đối xử. Nếu bạn không phải là người trực tiếp chăm lo cho cha mẹ hàng ngày, hãy biết ơn người anh chị em đang thay mình gánh vác trọng trách đó. Một câu nói "Cảm ơn bạn, bạn đã vất vả rồi" đôi khi còn quý hơn cả nghìn lời nói suông.

