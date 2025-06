Theo kế hoạch, RM và V sẽ hoàn thành nghĩa vụ vào ngày 10/6, tiếp theo là Jimin và Jungkook vào ngày 11/6. Thành viên cuối cùng, Suga - hiện đang phục vụ dưới hình thức lao động cộng đồng - sẽ xuất ngũ vào ngày 21/6. Trước đó, Jin và J-Hope đã hoàn thành nghĩa vụ trong năm 2023 và đã sớm quay trở lại với các hoạt động cá nhân sôi nổi trên toàn cầu.

Một chương mới với bản sắc cá nhân nổi bật

Dù tạm thời vắng bóng với đội hình đầy đủ, từng thành viên BTS vẫn duy trì sức nóng của mình qua các dự án solo ấn tượng. Jin sẽ khởi động chuỗi concert mang tên "#Runseokjin-EP.Tour" từ ngày 28-29/6 tại Goyang, đánh dấu lần đầu tiên anh trở lại sân khấu kể từ khi xuất ngũ. Tour diễn này dự kiến sẽ ghé thăm 9 thành phố lớn như Chiba và Osaka của Nhật Bản, Anaheim, Dallas, Tampa, Newark của Mỹ, London của Anh và Amsterdam của Thụy Điển.

J-Hope biểu diễn trong buổi hòa nhạc solo tại Kyocera Dome Osaka vừa qua (Ảnh: BigHit Music)

Trong khi đó, J-Hope đang hoàn tất tour diễn toàn cầu "Hope on the Stage", với hai đêm encore tại Kyocera Dome Osaka vào ngày 13–14/6. Tại đây, anh sẽ chính thức trình làng đĩa đơn mới "Killin’ It Girl" (feat. GloRilla), một bản hip-hop tràn đầy năng lượng và cảm xúc về tình yêu sét đánh. Ca khúc sẽ được phát hành cùng ngày trên các nền tảng nhạc số tại Hàn Quốc vào ngày 13/6.

Trước đó, J-Hope đã trình diễn tại 31 buổi concert ở 15 thành phố, bao gồm New York, Chicago, Mexico City, Manila, Singapore, Jakarta, Bangkok, và Đài Loan (Trung Quốc) thu hút tổng cộng khoảng 470.000 người hâm mộ toàn cầu - một con số minh chứng cho sức hút không suy giảm của thành viên này.

Nhiều chuyên gia nhận định, chính sự trưởng thành được thể hiện trong các sản phẩm solo của từng thành viên sẽ góp phần định hình nên hướng đi mới cho âm nhạc BTS khi nhóm tái hợp. Giáo sư Grace Kao, chuyên ngành xã hội học tại Đại học Yale, chia sẻ: "J-Hope và Jin đều đã cho thấy hình ảnh cá nhân mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Tôi tin rằng sản phẩm âm nhạc sắp tới của BTS sẽ phản ánh sự tiến hóa đó, với màu sắc cá nhân của mỗi thành viên rõ nét hơn bao giờ hết".

BTS Festa 2025 - Tín hiệu tái hợp đầu tiên

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất cho sự trở lại của nhóm là BTS Festa 2025, sự kiện thường niên kỷ niệm ngày ra mắt (13/6) của BTS. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 13-14/6 tại KINTEX, Goyang - chỉ vài ngày sau khi hầu hết các thành viên rời quân ngũ. Người hâm mộ đang háo hức chờ đón những màn xuất hiện bất ngờ hoặc thậm chí là khoảnh khắc đầu tiên nhóm tái hợp trên cùng một sân khấu.

Người hâm mộ hy vọng BTS sẽ tái hợp trên sân khấu của Festar 2025 (Ảnh: BigHit Music)

Sự tái hợp của BTS không chỉ là việc 7 chàng trai đứng cùng nhau trên sân khấu, mà còn là chương mới đánh dấu sự trưởng thành, cá tính và sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của nhóm trên toàn cầu.