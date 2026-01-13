Vụ cha bắn tài xế cán chết con mình: VKSND Tối cao phục hồi điều tra

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong, ngày 13/1, VKSND Tối cao có thông báo về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin này để xác minh giải quyết, sau khi cơ quan này ban hành quyết định tạm đình chỉ hồi giữa tháng 11/2025.

Hiện trường vụ nữ sinh bị cán tử vong.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) lái ô tô tải vượt một ô tô bán tải khác nên lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong.

Ngày 26/12/2024, Công an huyện Trà Ôn ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Do không đồng tình với kết quả xử lý vụ tai nạn, sáng 28/4/2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long, ông Phúc (cha của bé Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Trung. Sau đó, ông Phúc dùng súng bắn vào đầu tự sát. Tối cùng ngày, ông Phúc tử vong.

Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời thực hiện công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3/12/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung, để bị can điều trị bệnh.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), đương sự Nguyễn Văn Bảo Trung không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, mất trí...

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.