Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 9/4, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước, trọng tâm là các tỉnh miền Trung.

Theo đó, trong ngày này, Thanh Hóa đến Đà Nẵng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí dao động 35-40%.

Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 9/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm cả nước. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết dễ chịu hơn những khu vực trên nhưng nắng nóng vẫn bao trùm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đó, từ 11/4, nắng nóng có thể xảy ra trên diện rộng tại Đông Bắc Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1 ở các khu vực, riêng Nghệ An đến TP Huế cấp 2.

Ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, hầu khắp các vùng miền trên cả nước cần đề phòng mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, nam đồng bằng nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, nam đồng bằng 34-36°C

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 37-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.