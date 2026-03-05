Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/3/2026

Ngày 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1°C, thấp nhất 15-19°C, có nơi dưới 14°C, cao nhất 22-25°C, khu Tây Bắc có nơi trên 29°C. Mưa xuất hiện vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Chìm trong khối không khí lạnh, thời tiết Hà Nội cũng rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C, cao nhất 23-25°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, khoảng 7°C.

Khu vực Trung Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 5/3, miền Nam mưa trái mùa. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, khu vực Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông trái mùa.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, trong đó, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Ngày gió có xu hướng giảm dần.

Ngày 5/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 5/3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, khu Tây Bắc có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-19°C, phía Nam 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.