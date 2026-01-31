Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 31/1/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 31/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét từ 31/1, vùng núi có nơi rét đậm, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét.

Ngày 31/1, miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi Bắc Bộ 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 31/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 13-15°C.

Cũng trong ngày 31/1, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, các khu vực này có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/1/2026

TP Hà Nội sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trong đó, Điện Biên - Lai Châu mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, khu Tây Bắc có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, Điện Biên - Lai Châu 24-27°C.

Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam mưa vài nơi. Gió nhẹ, chiều tối gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24°C, phía Nam 25-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.