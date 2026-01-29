Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/1/2026

Ngày 29/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết tương đối thuận lợi khi mưa xuất hiện vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn nhưng không kéo dài. Trời rét về đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất có nơi vượt mức 25°C.

Sang ngày 30/1, Đông Bắc Bộ tái diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác trong buổi sáng.

Ngày 29/1, miền Bắc nắng ráo, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 25°C. (Ảnh minh hoạ: Kim Sơn)

Thời tiết TP Hà Nội trong ngày 29/1 cũng tương đối ổn định, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C, cao nhất 23-25°C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng xuất hiện mưa vài nơi ở phía Bắc, trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng ráo.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

TP.HCM có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, khoảng 8°C, thấp nhất 22-24°C, cao nhất 30-32°C, đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, trong đó, khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.