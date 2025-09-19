Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13h ngày 19/9, vị trí tâm bão số 8 Mitag trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 Mitag trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc, đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Bão số 8 Mitag sắp đổ bộ đất liền Trung Quốc. (Nguồn: NCHMF)

Đến 13h ngày 20/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ 10-15km/h, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 8 Mitag, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài cơn bão số 8 Mitag, khoảng 23/9, Biển Đông có thể đón cơn bão số 9 với cường độ rất mạnh, tên quốc tế Ragasa, có thể đạt tới cấp siêu bão (cấp 16). Dự báo cơn bão này ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta trong khoảng thời gian từ 24-26/9.

Theo trung tâm khí tượng, tuần tới, miền Bắc liên tiếp hứng hai đợt mưa lớn. Ngày 22-23/9, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ 25/9, Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong hai ngày 22-23/9, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn diện rộng nguy cơ cũng trút xuống các địa phương này.

Nhận định xa hơn, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ nay đến cuối năm 2025, còn khoảng 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.