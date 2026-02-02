Dự báo thời tiết ngày 2/2: Bắc Bộ có nơi rét đậm, Nam Bộ nắng 33°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/2/2026

Dưới tác động của khối không khí lạnh duy trì cường độ ổn định, ngày 2/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, trong khi Nam Bộ duy trì trạng thái nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh vào ban ngày.

Theo đó, ngày 2/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa ở một vài nơi, lượng mưa không lớn và không kéo dài. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 13-16°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 12°C gây cảm giác buốt lạnh rõ rệt, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Ngày 2/2, miền Bắc có nơi rét đậm. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Thời tiết TP Hà Nội trong ngày 2/2 khá thuận lợi, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 20-22°C.

Tác động của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào. Phía Bắc khu vực này rét về đêm và sáng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23°C, ban ngày tăng khoảng 10°C, nhiệt độ cao nhất dao động 31-33°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/2/2026

TP Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25°C, phía Nam 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.